https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/trafik-tartismasinda-unlu-mimar-turgut-toydemiri-olduren-polis-tutuklandi-ifadesi-ortaya-cikti-1091824619.html

Trafik tartışmasında ünlü mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Trafik tartışmasında ünlü mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Beykoz'da trafik tartışmasında ünlü mimar Turgut Toydemir'i silahla vurarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T17:30+0300

2024-12-20T17:30+0300

2024-12-20T17:31+0300

türkiye

turgut toydemir

polis memuru

silahlı saldırı

hayatını kaybetti

tutuklama

tutuklama kararı

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İstanbul Beykoz'da yol verme tartışmasında Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biri olan 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir'i silahla vurarak ölümüne neden olan polis memuru S.Ç. tutuklandı. Polis memuru ifadesinde Toydemir'in ambulansa yol vermemesi, makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Mimar Turgut Toydemir'i trafikten kaynaklanan tartışma sebebiyle vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilen S.Ç'nin savcılıkta ifadesi alındı.İfadesi ortaya çıktıS.Ç. ifadesinde, "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen polis memuru S.Ç, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.Cenazesi yarın toprağa verilecekÖte yandan, mimar Toydemir'in cenazesinin, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/trafikte-tartistigi-polis-tarafindan-vurulan-unlu-mimar-turgut-toydemir-hayatini-kaybetti-1091786783.html

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