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Trafik tartışmasında ünlü mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Trafik tartışmasında ünlü mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Beykoz'da trafik tartışmasında ünlü mimar Turgut Toydemir'i silahla vurarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T17:30+0300
2024-12-20T17:31+0300
türkiye
turgut toydemir
polis memuru
silahlı saldırı
hayatını kaybetti
tutuklama
tutuklama kararı
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İstanbul Beykoz'da yol verme tartışmasında Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biri olan 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir'i silahla vurarak ölümüne neden olan polis memuru S.Ç. tutuklandı. Polis memuru ifadesinde Toydemir'in ambulansa yol vermemesi, makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Mimar Turgut Toydemir'i trafikten kaynaklanan tartışma sebebiyle vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilen S.Ç'nin savcılıkta ifadesi alındı.İfadesi ortaya çıktıS.Ç. ifadesinde, "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen polis memuru S.Ç, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.Cenazesi yarın toprağa verilecekÖte yandan, mimar Toydemir'in cenazesinin, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/trafikte-tartistigi-polis-tarafindan-vurulan-unlu-mimar-turgut-toydemir-hayatini-kaybetti-1091786783.html
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turgut toydemir, mimar turgut toydemir, polis kurşunu, trafik tartışma, mimar turgut toydemir öldürüldü, 86 yaşındaki mimar turgut toydemir, polis tutuklandı, polis memuru tutuklandı
turgut toydemir, mimar turgut toydemir, polis kurşunu, trafik tartışma, mimar turgut toydemir öldürüldü, 86 yaşındaki mimar turgut toydemir, polis tutuklandı, polis memuru tutuklandı

Trafik tartışmasında ünlü mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

17:30 20.12.2024 (güncellendi: 17:31 20.12.2024)
Turgut Toydemir
Turgut Toydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
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Beykoz'da trafik tartışmasında ünlü mimar Turgut Toydemir'i silahla vurarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı.
İstanbul Beykoz'da yol verme tartışmasında Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biri olan 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir'i silahla vurarak ölümüne neden olan polis memuru S.Ç. tutuklandı. Polis memuru ifadesinde Toydemir'in ambulansa yol vermemesi, makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Mimar Turgut Toydemir'i trafikten kaynaklanan tartışma sebebiyle vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilen S.Ç'nin savcılıkta ifadesi alındı.

İfadesi ortaya çıktı

S.Ç. ifadesinde, "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen polis memuru S.Ç, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Cenazesi yarın toprağa verilecek

Öte yandan, mimar Toydemir'in cenazesinin, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Turgut Toydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
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Trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir hayatını kaybetti
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