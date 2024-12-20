https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/tirmanan-noel-baba-oyuncagi-viral-oldu-unlulerden-akima-destek-geldi-1091826468.html

Tırmanan Noel Baba oyuncağı viral oldu: Ünlülerden akıma destek geldi

Tırmanan Noel Baba oyuncağı viral oldu: Ünlülerden akıma destek geldi

Sputnik Türkiye

Tırmanan Noel Baba oyuncağı, Noel sezonunda büyük bir ilgi gördü ve sadece evlerde değil, dünyaca ünlü isimlerin süslemelerinde de vazgeçilmez bir dekorasyon... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T18:09+0300

2024-12-20T18:09+0300

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Sosyal medya platformları, Tırmanan Noel Baba oyuncağının videolarıyla adeta dolup taştı.Yılbaşının yaklaşmasıyla Tırmanan Noel Baba oyuncağı, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü ve sadece evlerde değil, dünyaca ünlü isimlerin süslemelerinde de vazgeçilmez bir dekorasyon haline geldi. İkonik hediye çuvalıyla ip tırmanan bu sevimli oyuncak, sosyal medyada viral olarak yılın en popüler trendlerinden biri haline geldi. Ünlü maceracı Bear Grylls evinden paylaştığı Tırmanan Noel Baba oyuncağıyla 2 milyondan fazla görüntülenme aldı.Satışlar rekor kırdıPerakendeciler, Tırmanan Noel Baba oyuncağının satışlarında rekor seviyelere ulaştığını ve birçok mağazanın stokları yenilemekte zorlandığını açıkladı. Çevrimiçi pazar yerlerinde yüksek talep gören oyuncak 2024 yılında trend halinde geldi. Noel uzmanları, oyuncağın bu kadar popüler hale gelmesinin ardında nostaljik havası ve hareketli yapısının olduğunu düşünüyor. Yaşlı ve gençler arasında çok sevilen oyuncağın bir ikon haline geleceği ifade edildi.

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