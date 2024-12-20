Tırmanan Noel Baba oyuncağı viral oldu: Ünlülerden akıma destek geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde asbest tehdidi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yahya Uğur: Taksi şoförleri, kolay hedef haline geliyor
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
2025 yılında vizyona girecek filmlerin yapay zeka ile incelenmesi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Türkiye Rus üslerinin kalmasını istemeli’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM'IN BABACAN YÜZÜ
‘Hulusi Kentmen gibi’ deyimi ne anlama geliyor?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:14
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
9 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
18:52
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/tirmanan-noel-baba-oyuncagi-viral-oldu-unlulerden-akima-destek-geldi-1091826468.html
Tırmanan Noel Baba oyuncağı viral oldu: Ünlülerden akıma destek geldi
Tırmanan Noel Baba oyuncağı viral oldu: Ünlülerden akıma destek geldi
Sputnik Türkiye
Tırmanan Noel Baba oyuncağı, Noel sezonunda büyük bir ilgi gördü ve sadece evlerde değil, dünyaca ünlü isimlerin süslemelerinde de vazgeçilmez bir dekorasyon... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T18:09+0300
2024-12-20T18:13+0300
dünya
noel
noel baba
noel bayramı
noel ağacı
noel ayini
noel pazarı
yılbaşı
yılbaşı tatili
yılbaşı ikramiyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091825859_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_8cd3f8cf0801639f340a35ba9c12b552.jpg
Sosyal medya platformları, Tırmanan Noel Baba oyuncağının videolarıyla adeta dolup taştı.Yılbaşının yaklaşmasıyla Tırmanan Noel Baba oyuncağı, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü ve sadece evlerde değil, dünyaca ünlü isimlerin süslemelerinde de vazgeçilmez bir dekorasyon haline geldi. İkonik hediye çuvalıyla ip tırmanan bu sevimli oyuncak, sosyal medyada viral olarak yılın en popüler trendlerinden biri haline geldi. Ünlü maceracı Bear Grylls evinden paylaştığı Tırmanan Noel Baba oyuncağıyla 2 milyondan fazla görüntülenme aldı.Satışlar rekor kırdıPerakendeciler, Tırmanan Noel Baba oyuncağının satışlarında rekor seviyelere ulaştığını ve birçok mağazanın stokları yenilemekte zorlandığını açıkladı. Çevrimiçi pazar yerlerinde yüksek talep gören oyuncak 2024 yılında trend halinde geldi. Noel uzmanları, oyuncağın bu kadar popüler hale gelmesinin ardında nostaljik havası ve hareketli yapısının olduğunu düşünüyor. Yaşlı ve gençler arasında çok sevilen oyuncağın bir ikon haline geleceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/rus-arkeologlar-calisma-baslatmisti-sonuclar-bekleniyor-noel-babanin-mezari-turkiyede-mi-1091556088.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091825859_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_1fabacf3710976ea6c79f507660ca4c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tırmanan noel baba oyuncağı ne kadar, tırmanan noel baba oyuncak fiyatı, tırmanan noel baba temu, tırmanan noel baba nereden alınır
tırmanan noel baba oyuncağı ne kadar, tırmanan noel baba oyuncak fiyatı, tırmanan noel baba temu, tırmanan noel baba nereden alınır

Tırmanan Noel Baba oyuncağı viral oldu: Ünlülerden akıma destek geldi

18:09 20.12.2024 (güncellendi: 18:13 20.12.2024)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTırmanan Noel Baba
Tırmanan Noel Baba - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Tırmanan Noel Baba oyuncağı, Noel sezonunda büyük bir ilgi gördü ve sadece evlerde değil, dünyaca ünlü isimlerin süslemelerinde de vazgeçilmez bir dekorasyon haline geldi. İkonik hediye çuvalıyla ip tırmanan bu sevimli oyuncak, sosyal medyada viral olarak yılın en popüler trendlerinden biri haline geldi.
Sosyal medya platformları, Tırmanan Noel Baba oyuncağının videolarıyla adeta dolup taştı.
Yılbaşının yaklaşmasıyla Tırmanan Noel Baba oyuncağı, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü ve sadece evlerde değil, dünyaca ünlü isimlerin süslemelerinde de vazgeçilmez bir dekorasyon haline geldi. İkonik hediye çuvalıyla ip tırmanan bu sevimli oyuncak, sosyal medyada viral olarak yılın en popüler trendlerinden biri haline geldi. Ünlü maceracı Bear Grylls evinden paylaştığı Tırmanan Noel Baba oyuncağıyla 2 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Satışlar rekor kırdı

Perakendeciler, Tırmanan Noel Baba oyuncağının satışlarında rekor seviyelere ulaştığını ve birçok mağazanın stokları yenilemekte zorlandığını açıkladı. Çevrimiçi pazar yerlerinde yüksek talep gören oyuncak 2024 yılında trend halinde geldi.
Noel uzmanları, oyuncağın bu kadar popüler hale gelmesinin ardında nostaljik havası ve hareketli yapısının olduğunu düşünüyor. Yaşlı ve gençler arasında çok sevilen oyuncağın bir ikon haline geleceği ifade edildi.
Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
TÜRKİYE
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı, sonuçlar bekleniyor: Noel Baba'nın mezarı Türkiye'de mi?
15 Aralık, 15:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала