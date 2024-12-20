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Tekirdağ'da milyonluk vurgun: Çete lideri 6 suç kaydı bulunan belediye çalışanı çıktı
Tekirdağ'da milyonluk vurgun: Çete lideri 6 suç kaydı bulunan belediye çalışanı çıktı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da tarihi eser özellikli altın satma vaadiyle üç kişiyi beş milyon lira dolandıran çete yakalandı. Çete lideri 6 suçtan kaydı olan belediye çalışanı... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T11:13+0300
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tekirdağ
dolandırıcılık
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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde tarihi eser niteliği olan altınları uygun fiyata satacakları vaadiyle 3 kişiyi 5 milyon lira dolandıran şüpheliler tutuklandı. Film gibi bir senaryo ile mağdurları kandıran çetenin lideri M.Ç.'nin 6 suç kaydı olduğu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde deniz temizliği görevlisi olduğu ortaya çıktı. 1 suç kaydı bulunan M.D.'nin Muratlı Belediyesi'nde kepçe operatörü, 5 suç kaydı bulunan T.P. ile 6 suç kaydı bulunan E.İ.'nin de Süleymanpaşa Belediyesi'nde boyacı olarak çalıştığı öğrenildi.Polis yelekleriyle sahte baskın Marmaraereğlisi'nde suç örgütü üyeleri, ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan altınlar olduğunu belirterek, uygun fiyata satmak için 3 kişiyle anlaştı. Suç örgütü üyeleri, sözde tarihi eser niteliğindeki altınları teslim etmek üzere anlaştıkları kişileri kendi araçlarına bindirerek ücra bir bölgeye götürdü.Bu sırada polis yelekleri giyen ve bölgeye sonradan gelen suç örgütü üyeleri, sözde baskın yapıp paralara el koyarak bölgeden ayrıldı. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar polise başvurdu. Mağdurlar 5 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa da suç duyurusunda bulundu.Belediye çalışanları, emlakçılar ve tesisatçılardan oluşan çete Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Asayiş Şube ekipleri ilgili çalışma başlattı. Dolandırıcılık olayına karıştıkları iddiasıyla aralarında çeşitli belediyelerde çalışanlar, emlakçılar, tesisatçıların da bulunduğu 12 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve olayda kullanıldığı iddia edilen polis yeleği ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç. (42), Y.Ç. (23), M.D. (43), S.T. (37), T.P. (26), E.İ. (44), Ü.P. (42), R.Ç. (49), O.E. (33), A.O.S. (44), M.K.K. (40), A.S. (49) tutuklandı.Suç örgütü lideri olarak nitelenen ve 6 suç kaydı bulunan M.Ç.'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde deniz temizliği görevlisi, 1 suç kaydı bulunan M.D.'nin Muratlı Belediyesi'nde kepçe operatörü, 5 suç kaydı bulunan T.P. ile 6 suç kaydı bulunan E.İ.'nin de Süleymanpaşa Belediyesi'nde boyacı olarak çalıştığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/borsaci-nihat-ozcelik-gozaltina-alindi-tehdit-ve-santajla-suclaniyor-1091611634.html
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türkiye, tekirdağ, dolandırıcılık, tarihi eser, tekirdağ büyükşehir belediyesi
türkiye, tekirdağ, dolandırıcılık, tarihi eser, tekirdağ büyükşehir belediyesi

Tekirdağ'da milyonluk vurgun: Çete lideri 6 suç kaydı bulunan belediye çalışanı çıktı

11:13 20.12.2024
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AA
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Tekirdağ'da tarihi eser özellikli altın satma vaadiyle üç kişiyi beş milyon lira dolandıran çete yakalandı. Çete lideri 6 suçtan kaydı olan belediye çalışanı çıkarken, olayla ilgili 12 kişi tutuklandı.
Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde tarihi eser niteliği olan altınları uygun fiyata satacakları vaadiyle 3 kişiyi 5 milyon lira dolandıran şüpheliler tutuklandı. Film gibi bir senaryo ile mağdurları kandıran çetenin lideri M.Ç.'nin 6 suç kaydı olduğu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde deniz temizliği görevlisi olduğu ortaya çıktı. 1 suç kaydı bulunan M.D.'nin Muratlı Belediyesi'nde kepçe operatörü, 5 suç kaydı bulunan T.P. ile 6 suç kaydı bulunan E.İ.'nin de Süleymanpaşa Belediyesi'nde boyacı olarak çalıştığı öğrenildi.

Polis yelekleriyle sahte baskın

Marmaraereğlisi'nde suç örgütü üyeleri, ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan altınlar olduğunu belirterek, uygun fiyata satmak için 3 kişiyle anlaştı. Suç örgütü üyeleri, sözde tarihi eser niteliğindeki altınları teslim etmek üzere anlaştıkları kişileri kendi araçlarına bindirerek ücra bir bölgeye götürdü.
Bu sırada polis yelekleri giyen ve bölgeye sonradan gelen suç örgütü üyeleri, sözde baskın yapıp paralara el koyarak bölgeden ayrıldı. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar polise başvurdu. Mağdurlar 5 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Belediye çalışanları, emlakçılar ve tesisatçılardan oluşan çete

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Asayiş Şube ekipleri ilgili çalışma başlattı. Dolandırıcılık olayına karıştıkları iddiasıyla aralarında çeşitli belediyelerde çalışanlar, emlakçılar, tesisatçıların da bulunduğu 12 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve olayda kullanıldığı iddia edilen polis yeleği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç. (42), Y.Ç. (23), M.D. (43), S.T. (37), T.P. (26), E.İ. (44), Ü.P. (42), R.Ç. (49), O.E. (33), A.O.S. (44), M.K.K. (40), A.S. (49) tutuklandı.
Suç örgütü lideri olarak nitelenen ve 6 suç kaydı bulunan M.Ç.'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde deniz temizliği görevlisi, 1 suç kaydı bulunan M.D.'nin Muratlı Belediyesi'nde kepçe operatörü, 5 suç kaydı bulunan T.P. ile 6 suç kaydı bulunan E.İ.'nin de Süleymanpaşa Belediyesi'nde boyacı olarak çalıştığı öğrenildi.
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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