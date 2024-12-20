https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/taliscadan-gece-yarisi-aciklama-brezilyali-yildiz-fenerbahce-formasi-giyecek-mi-1091778595.html

Talisca'dan gece yarısı açıklama: Brezilyalı yıldız Fenerbahçe forması giyecek mi?

Talisca'dan gece yarısı açıklama: Brezilyalı yıldız Fenerbahçe forması giyecek mi?

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan basınında Anderson Talisca’nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T08:30+0300

2024-12-20T08:30+0300

2024-12-20T08:30+0300

anderson talisca

suudi arabistan

fenerbahçe

al nassr

beşiktaş

spor

transfer

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Suudi Arabistan gazetesi Arriyadiyah, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’nın Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti. Haberde, Al Nassr’ın transfer için onay verdiği ve resmi imzaların devre arasında atılacağı belirtildi. Ancak Talisca, bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaparak dikkat çekici bir ifade kullandı:Suudi gazeteden i̇ddia: Fenerbahçe ile anlaştıArriyadiyah’ın haberine göre, Fenerbahçe ve Anderson Talisca tüm detaylarda anlaşmaya vardı. Suudi ekibi Al Nassr da bu transfere onay verdi. Haberde, anlaşmanın devre arasında resmiyet kazanacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak Talisca’nın açıklaması, transferin kesinliği hakkında soru işaretleri oluşturdu.Fenerbahçe taraftarında büyük beklentiFenerbahçe taraftarları, son haftalarda sıkça gündeme gelen Talisca transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yıldız futbolcunun Türkiye’de daha önce Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performans, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.Talisca transferi gerçekleşecek mi?Brezilyalı yıldızın sosyal medya paylaşımında yer alan “Nereye gittiğimi bilmiyorum” ifadesi, transfer söylentilerini kesin bir dille yalanlamaması nedeniyle yeni bir spekülasyon dalgası başlattı. Öte yandan, Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Devre arasında transfer beklentisiTransfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin Talisca hamlesinin resmiyet kazanıp kazanmayacağı merak konusu. Suudi basınına göre anlaşma büyük ölçüde tamamlanmış durumda, ancak Brezilyalı oyuncunun açıklaması kafaları karıştırmaya devam ediyor.

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