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Talisca'dan gece yarısı açıklama: Brezilyalı yıldız Fenerbahçe forması giyecek mi?
Talisca'dan gece yarısı açıklama: Brezilyalı yıldız Fenerbahçe forması giyecek mi?
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan basınında Anderson Talisca’nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T08:30+0300
2024-12-20T08:30+0300
anderson talisca
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al nassr
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transfer
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Suudi Arabistan gazetesi Arriyadiyah, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’nın Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti. Haberde, Al Nassr’ın transfer için onay verdiği ve resmi imzaların devre arasında atılacağı belirtildi. Ancak Talisca, bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaparak dikkat çekici bir ifade kullandı:Suudi gazeteden i̇ddia: Fenerbahçe ile anlaştıArriyadiyah’ın haberine göre, Fenerbahçe ve Anderson Talisca tüm detaylarda anlaşmaya vardı. Suudi ekibi Al Nassr da bu transfere onay verdi. Haberde, anlaşmanın devre arasında resmiyet kazanacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak Talisca’nın açıklaması, transferin kesinliği hakkında soru işaretleri oluşturdu.Fenerbahçe taraftarında büyük beklentiFenerbahçe taraftarları, son haftalarda sıkça gündeme gelen Talisca transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yıldız futbolcunun Türkiye’de daha önce Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performans, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.Talisca transferi gerçekleşecek mi?Brezilyalı yıldızın sosyal medya paylaşımında yer alan “Nereye gittiğimi bilmiyorum” ifadesi, transfer söylentilerini kesin bir dille yalanlamaması nedeniyle yeni bir spekülasyon dalgası başlattı. Öte yandan, Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Devre arasında transfer beklentisiTransfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin Talisca hamlesinin resmiyet kazanıp kazanmayacağı merak konusu. Suudi basınına göre anlaşma büyük ölçüde tamamlanmış durumda, ancak Brezilyalı oyuncunun açıklaması kafaları karıştırmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ali-koc-ile-aziz-yildirim-bir-araya-geldi-1091774898.html
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anderson talisca fenerbahçe transferi, talisca fenerbahçe ile anlaştı mı, fenerbahçe devre arası transfer haberleri, suudi gazetesi arriyadiyah talisca haberi, talisca sosyal medya açıklaması, fenerbahçe talisca transferi ne zaman, al nassr talisca transfer onayı, talisca nereye transfer oluyor, anderson talisca fenerbahçe imza, talisca transfer söylentileri, fenerbahçe devre arası transfer planı, talisca türkiye’ye dönecek mi, beşiktaş eski yıldızı fenerbahçe’ye geliyor, talisca’dan gizemli açıklama, fenerbahçe transfer gündemi 2024, talisca resmi imza atacak mı, anderson talisca transfer detayları, fenerbahçe taraftarı talisca’yı istiyor, talisca’nın transfer durumu, fenerbahçe yeni transfer isimleri
anderson talisca fenerbahçe transferi, talisca fenerbahçe ile anlaştı mı, fenerbahçe devre arası transfer haberleri, suudi gazetesi arriyadiyah talisca haberi, talisca sosyal medya açıklaması, fenerbahçe talisca transferi ne zaman, al nassr talisca transfer onayı, talisca nereye transfer oluyor, anderson talisca fenerbahçe imza, talisca transfer söylentileri, fenerbahçe devre arası transfer planı, talisca türkiye’ye dönecek mi, beşiktaş eski yıldızı fenerbahçe’ye geliyor, talisca’dan gizemli açıklama, fenerbahçe transfer gündemi 2024, talisca resmi imza atacak mı, anderson talisca transfer detayları, fenerbahçe taraftarı talisca’yı istiyor, talisca’nın transfer durumu, fenerbahçe yeni transfer isimleri

Talisca'dan gece yarısı açıklama: Brezilyalı yıldız Fenerbahçe forması giyecek mi?

08:30 20.12.2024
© AAAnderson Talisca
Anderson Talisca - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AA
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Suudi Arabistan basınında Anderson Talisca’nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu haberleri net bir şekilde yalanlamadı ve kafaları karıştırdı. Transfer iddiaları hakkında işte tüm detaylar...
Suudi Arabistan gazetesi Arriyadiyah, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’nın Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti. Haberde, Al Nassr’ın transfer için onay verdiği ve resmi imzaların devre arasında atılacağı belirtildi. Ancak Talisca, bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaparak dikkat çekici bir ifade kullandı:
“Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum.”

Suudi gazeteden i̇ddia: Fenerbahçe ile anlaştı

Arriyadiyah’ın haberine göre, Fenerbahçe ve Anderson Talisca tüm detaylarda anlaşmaya vardı. Suudi ekibi Al Nassr da bu transfere onay verdi. Haberde, anlaşmanın devre arasında resmiyet kazanacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak Talisca’nın açıklaması, transferin kesinliği hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Fenerbahçe taraftarında büyük beklenti

Fenerbahçe taraftarları, son haftalarda sıkça gündeme gelen Talisca transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yıldız futbolcunun Türkiye’de daha önce Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performans, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Talisca transferi gerçekleşecek mi?

Brezilyalı yıldızın sosyal medya paylaşımında yer alan “Nereye gittiğimi bilmiyorum” ifadesi, transfer söylentilerini kesin bir dille yalanlamaması nedeniyle yeni bir spekülasyon dalgası başlattı. Öte yandan, Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Devre arasında transfer beklentisi

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin Talisca hamlesinin resmiyet kazanıp kazanmayacağı merak konusu. Suudi basınına göre anlaşma büyük ölçüde tamamlanmış durumda, ancak Brezilyalı oyuncunun açıklaması kafaları karıştırmaya devam ediyor.
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