https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ali-koc-ile-aziz-yildirim-bir-araya-geldi-1091774898.html

Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi

Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi. Görüşmeyle birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T02:42+0300

2024-12-20T02:42+0300

2024-12-20T02:42+0300

spor

aziz yıldırım

ali koç

fenerbahçe

şekip mosturoğlu

istanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091774587_0:91:1087:702_1920x0_80_0_0_4b5f3b479bde73e1811404f617402405.jpg

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi.Açıklamada camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına görüşmenin gerçekleştirildiği belirtildi.Görüşmede yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Bülent İşcan da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/basaksehir-avrupa-kupalarina-veda-etti-1091773861.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali koç ile aziz yıldırım bir araya geldi, ali koç ile aziz yıldırım neden görüştü, ali koç aziz yıldırım