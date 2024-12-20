https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ali-koc-ile-aziz-yildirim-bir-araya-geldi-1091774898.html
Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi
Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi. Görüşmeyle birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T02:42+0300
2024-12-20T02:42+0300
2024-12-20T02:42+0300
spor
aziz yıldırım
ali koç
fenerbahçe
şekip mosturoğlu
istanbul
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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi.Açıklamada camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına görüşmenin gerçekleştirildiği belirtildi.Görüşmede yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Bülent İşcan da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/basaksehir-avrupa-kupalarina-veda-etti-1091773861.html
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ali koç ile aziz yıldırım bir araya geldi, ali koç ile aziz yıldırım neden görüştü, ali koç aziz yıldırım
ali koç ile aziz yıldırım bir araya geldi, ali koç ile aziz yıldırım neden görüştü, ali koç aziz yıldırım
Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi. Görüşmeyle birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi.
Açıklamada camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına görüşmenin gerçekleştirildiği belirtildi.
Görüşmede yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Bülent İşcan da yer aldı.