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Slovakya Başbakanı Fico’dan Ukrayna’ya ‘doğalgaz’ tehdidi: ‘Büyük çatışma çıkar’
Slovakya Başbakanı Fico’dan Ukrayna’ya ‘doğalgaz’ tehdidi: ‘Büyük çatışma çıkar’
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna üzerinden doğalgaz transitine izin verilmemesi durumunda Kiev yönetimini ciddi bir çatışmayla tehdit etti. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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Slovakya lideri Robert Fico, sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Ukrayna’ya yardım ettiğini ve karşılığında Ukrayna’dan doğalgaz transitine izin vermesini beklediğini belirterek aksi takdirde çatışma çıkarmakla tehdit etti.Fico, “Zelenskiy gazımızın geçişine izin vermezse büyük çatışma çıkabilir” diye yazdı.Slovakya’nın Ukrayna’ya yardım sağladığını ve Kiev’den Bratislava’ya yönelik aynı tavır sergilemesini beklediğini kaydeden Başbakan, “tek taraflı hareketin” olmaması gerektiğini vurgulayarak şunu dedi:Daha önce Fico, Vladimir Zelenskiy’in doğalgazın gelecek yıldan itibaren Ukrayna üzerinden Avrupa’ya transitini reddettiğini bildirmişti. Slovakya lideri, Ukrayna transitinin kesilmesi durumunda doğalgaz fiyatlarının yükseleceğine dikkat çekmişti.Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınmasına ilişkin mevcut anlaşma 31 Aralık’ta sona eriyor. Ukraynalı yetkililer anlaşmayı uzatmak gibi bir planları olmadığını defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rus-disisleri-trumpin-ukrayna-ozel-temsilci-adayi-kellogg-henuz-temas-kurmadi-1091816662.html
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Slovakya Başbakanı Fico’dan Ukrayna’ya ‘doğalgaz’ tehdidi: ‘Büyük çatışma çıkar’

15:29 20.12.2024
© AP Photo / Petr David JosekSlovakia's Prime Minister Robert Fico arrives to meet with Czech Republic's Prime Minister Petr Fiala in Prague, Czech Republic
Slovakia's Prime Minister Robert Fico arrives to meet with Czech Republic's Prime Minister Petr Fiala in Prague, Czech Republic - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna üzerinden doğalgaz transitine izin verilmemesi durumunda Kiev yönetimini ciddi bir çatışmayla tehdit etti.
Slovakya lideri Robert Fico, sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Ukrayna’ya yardım ettiğini ve karşılığında Ukrayna’dan doğalgaz transitine izin vermesini beklediğini belirterek aksi takdirde çatışma çıkarmakla tehdit etti.
Fico, “Zelenskiy gazımızın geçişine izin vermezse büyük çatışma çıkabilir” diye yazdı.
Slovakya’nın Ukrayna’ya yardım sağladığını ve Kiev’den Bratislava’ya yönelik aynı tavır sergilemesini beklediğini kaydeden Başbakan, “tek taraflı hareketin” olmaması gerektiğini vurgulayarak şunu dedi:
Neden sadece bizden gelmesi gerekiyor? Neden bize karşı bir tür dayanışma olmasın?
Daha önce Fico, Vladimir Zelenskiy’in doğalgazın gelecek yıldan itibaren Ukrayna üzerinden Avrupa’ya transitini reddettiğini bildirmişti. Slovakya lideri, Ukrayna transitinin kesilmesi durumunda doğalgaz fiyatlarının yükseleceğine dikkat çekmişti.
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınmasına ilişkin mevcut anlaşma 31 Aralık’ta sona eriyor. Ukraynalı yetkililer anlaşmayı uzatmak gibi bir planları olmadığını defalarca dile getirmişti.
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