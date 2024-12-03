https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/sila-bebek-davasi-26-aralikta-basliyor-sanik-anne-67-yilla-yargilanacak-1091099351.html
Sıla bebek davası 26 Aralık'ta başlıyor: Sanık 'anne' 67 yılla yargılanacak
Sıla bebek davası 26 Aralık'ta başlıyor: Sanık 'anne' 67 yılla yargılanacak
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden Sıla bebek davasında aralarında annesinin de bulunduğu sanıklar 26 Aralık'ta hakim karşısına... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T11:04+0300
2024-12-03T11:04+0300
2024-12-03T11:04+0300
türkiye
sıla bebek
çocuğa şiddet
çocuk istismarı
çocuk cinayeti
tekirdağ
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Tekirdağ'da uğradığı şiddet ve cinsel istismar sonucunda yaşamını yitiren iki yaşındaki Sıla bebek soruşturması tamamlanmıştı. Aralarında Sıla bebeğin annesinin de bulunduğu sanıklar için hazırlanan iddianame kabul edilmişti. Sanıklar ilk kez 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün davayla ilgili yaptığı açıklamada Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasının duruşma tarihi 26 Aralık 2024 saat 9.30 olarak belirlendiği belirterek, "Ve aynı gün, ülkenin iki ucunda barolar olarak adalet arayacağız. Diyarbakır’da Narin Güran, Tekirdağ’da ise Sıla bebeğimiz için mahkemelerde olacağız. Çocuklarımızın haklarını savunmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.İddianamede hangi suçlar için hangi cezalar istendi?İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/sila-bebek-iddianamesi-tamamlandi-anne-icin-67-yil-hapis-cezasi-talep-edildi-1090854744.html
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sıla bebek, çocuğa şiddet, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, tekirdağ
sıla bebek, çocuğa şiddet, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, tekirdağ
Sıla bebek davası 26 Aralık'ta başlıyor: Sanık 'anne' 67 yılla yargılanacak
Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden Sıla bebek davasında aralarında annesinin de bulunduğu sanıklar 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
Tekirdağ'da uğradığı şiddet ve cinsel istismar sonucunda yaşamını yitiren iki yaşındaki Sıla bebek soruşturması tamamlanmıştı. Aralarında Sıla bebeğin annesinin de bulunduğu sanıklar için hazırlanan iddianame kabul edilmişti. Sanıklar ilk kez 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün davayla ilgili yaptığı açıklamada Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasının duruşma tarihi 26 Aralık 2024 saat 9.30 olarak belirlendiği belirterek, "Ve aynı gün, ülkenin iki ucunda barolar olarak adalet arayacağız. Diyarbakır’da Narin Güran, Tekirdağ’da ise Sıla bebeğimiz için mahkemelerde olacağız. Çocuklarımızın haklarını savunmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
İddianamede hangi suçlar için hangi cezalar istendi?
İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.
Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.
Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.