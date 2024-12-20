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Şakir Paşa Ailesi dizisini Halikarnas Balıkçısı’nın torunları sert tepki göstererek dava etti: Yayından kaldırılır mı?
Şakir Paşa Ailesi dizisini Halikarnas Balıkçısı’nın torunları sert tepki göstererek dava etti: Yayından kaldırılır mı?
Sputnik Türkiye
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, yayın hayatına başlamasıyla büyük tartışmalara yol açtı. Ünlü edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T09:38+0300
2024-12-20T09:38+0300
yaşam
bodrum
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medyapım
şakir paşa ailesi
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Now TV’de yayımlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, Türk edebiyatının efsanevi ismi Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın skandallarla dolu hayatını ekrana taşıdı. Ancak dizi, yayınlanır yayınlanmaz Kabaağaçlı ailesinin tepkisiyle karşılaştı.Torunlardan diziye davaDizinin yayınlanmasının ardından, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunlarından Nermidil Ener Binark’ın çocuğu, yayının durdurulması için dava açtı. Ancak savcılık bu dava için takipsizlik kararı verdi. Ailenin diğer üyeleri de “Bizden izin alınmadı” diyerek tepki gösterdi ve yapım şirketine hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.'Hukuki süreci yakından takip ediyoruz'Cevat Şakir’in torunları, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:Yapım şirketinden savunmaYapım şirketi MedYapım ise iddiaları reddetti ve şu açıklamayı yaptı:Edebiyat dünyası tepkiliÜnlü yazar Nazlı Eray, diziye ilişkin sosyal medyada yaptığı yorumda, “İzin alınmadan böyle bir şey nasıl yapılır?” diyerek aileye destek verdi.Halikarnas Balıkçısı’nın skandallarla dolu hayatı yeniden gündemdeDizi, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın babası Ferik Mehmet Şakir Paşa’yı öldürdüğü için kürek cezasına çarptırılması ve sürgün edilmesi gibi olayları gündeme taşıdı. Bu nedenle yazar, kamuoyunda “baba katili yazar” olarak anılma riskiyle karşı karşıya kaldı.Cevat Şakir’in unutulmaz eserleri ve hayatıBodrum’un antik ismi Halikarnassos’tan esinlenerek “Halikarnas Balıkçısı” adını kullanan Cevat Şakir, edebiyat dünyasına damga vuran pek çok esere imza attı. Bunlar arasında Ege Kıyılarından, Merhaba Akdeniz ve Aganta Burina Burinata gibi unutulmaz eserler yer alıyor.Ailesiyle i̇lgili i̇ddialar gündemdeDizide, ailenin içindeki ilişkiler ve geçmişte yaşanan skandallar cesurca ele alınıyor. Ancak torunlar, bu hikâyelerin çarpıtıldığını ve izin alınmadan işlendiğini belirterek, dedelerinin itibarının zedelendiğini savunuyor.Cevat Şakir’in vasiyeti ve son yolculuğu83 yaşında İzmir’de hayatını kaybeden Cevat Şakir, vasiyeti üzerine Bodrum’a defnedildi. Bodrum’un doğasını güzelleştirmek için yıllarını harcayan yazar, edebiyat dünyasında iz bırakan eserleri ve etkileyici hayatıyla tanınıyor.Şakir Paşa Ailesi dizisi, hem ekranlarda hem de mahkemelerde daha uzun süre gündem olmaya devam edecek gibi görünüyor.Şakir Paşa ve Ailesi yayından kaldırılacak mı?Eğer Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları, dizinin yapımcılarına karşı açtıkları davada haklı bulunursa, mahkeme yayını durdurma kararı alabilir. Bu durum, özellikle aşağıdaki nedenlerle gerçekleşebilir:Yapımcı şirket ve Kabaağaçlı ailesi arasında bir uzlaşma sağlanması durumunda, dizi revize edilerek ya da bazı sahneleri çıkarılarak yayın hayatına devam edebilir. Bu tür durumlar, geçmişte yaşanan benzer davalarda da görüldü.Şakir Paşa ailesi hikayesi
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Şakir Paşa Ailesi dizisini Halikarnas Balıkçısı’nın torunları sert tepki göstererek dava etti: Yayından kaldırılır mı?

09:38 20.12.2024
© Fotoğraf : NOW TVŞakir Paşa ve Ailesi dizi
Şakir Paşa ve Ailesi dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Fotoğraf : NOW TV
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, yayın hayatına başlamasıyla büyük tartışmalara yol açtı. Ünlü edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları, "Bizden izin alınmadı" diyerek tepki gösterirken, yapım şirketine dava açıldı. Peki, diziyi çevreleyen skandallar neler?
Now TV’de yayımlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, Türk edebiyatının efsanevi ismi Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın skandallarla dolu hayatını ekrana taşıdı. Ancak dizi, yayınlanır yayınlanmaz Kabaağaçlı ailesinin tepkisiyle karşılaştı.

Torunlardan diziye dava

Dizinin yayınlanmasının ardından, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunlarından Nermidil Ener Binark’ın çocuğu, yayının durdurulması için dava açtı. Ancak savcılık bu dava için takipsizlik kararı verdi. Ailenin diğer üyeleri de “Bizden izin alınmadı” diyerek tepki gösterdi ve yapım şirketine hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

'Hukuki süreci yakından takip ediyoruz'

Cevat Şakir’in torunları, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bizler, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları olarak, Şakir Paşa Ailesi dizisi için bizden herhangi bir izin alınmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Bu durum dedemizin manevi mirası açısından hassas bir konu. Hukuki süreci titizlikle sürdürüyoruz.”

Yapım şirketinden savunma

Yapım şirketi MedYapım ise iddiaları reddetti ve şu açıklamayı yaptı:

“Dizide yer alan olaylar, basında yer alan haberler ve mahkeme kararlarına dayanarak hazırlanmıştır. Hikayenin diğer detayları ise sanat hürriyeti çerçevesinde kurgulanmıştır.”

Edebiyat dünyası tepkili

Ünlü yazar Nazlı Eray, diziye ilişkin sosyal medyada yaptığı yorumda, “İzin alınmadan böyle bir şey nasıl yapılır?” diyerek aileye destek verdi.

Halikarnas Balıkçısı’nın skandallarla dolu hayatı yeniden gündemde

Dizi, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın babası Ferik Mehmet Şakir Paşa’yı öldürdüğü için kürek cezasına çarptırılması ve sürgün edilmesi gibi olayları gündeme taşıdı. Bu nedenle yazar, kamuoyunda “baba katili yazar” olarak anılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Cevat Şakir’in unutulmaz eserleri ve hayatı

Bodrum’un antik ismi Halikarnassos’tan esinlenerek “Halikarnas Balıkçısı” adını kullanan Cevat Şakir, edebiyat dünyasına damga vuran pek çok esere imza attı. Bunlar arasında Ege Kıyılarından, Merhaba Akdeniz ve Aganta Burina Burinata gibi unutulmaz eserler yer alıyor.

Ailesiyle i̇lgili i̇ddialar gündemde

Dizide, ailenin içindeki ilişkiler ve geçmişte yaşanan skandallar cesurca ele alınıyor. Ancak torunlar, bu hikâyelerin çarpıtıldığını ve izin alınmadan işlendiğini belirterek, dedelerinin itibarının zedelendiğini savunuyor.

Cevat Şakir’in vasiyeti ve son yolculuğu

83 yaşında İzmir’de hayatını kaybeden Cevat Şakir, vasiyeti üzerine Bodrum’a defnedildi. Bodrum’un doğasını güzelleştirmek için yıllarını harcayan yazar, edebiyat dünyasında iz bırakan eserleri ve etkileyici hayatıyla tanınıyor.
Şakir Paşa Ailesi dizisi, hem ekranlarda hem de mahkemelerde daha uzun süre gündem olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Şakir Paşa ve Ailesi yayından kaldırılacak mı?

Eğer Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları, dizinin yapımcılarına karşı açtıkları davada haklı bulunursa, mahkeme yayını durdurma kararı alabilir. Bu durum, özellikle aşağıdaki nedenlerle gerçekleşebilir:
Kişilik Hakları İhlali: Dizide, aile üyelerinin özel hayatı ya da itibarını zedeleyen kurguların yer aldığı tespit edilirse, bu durum bir hak ihlali sayılabilir.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na Aykırılık: Eğer dizi, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın hayatını veya eserlerini, ailesinden ya da ilgili yasal mercilerden izin almadan kullanıyorsa, bu bir ihlal sayılabilir.
Yapımcı şirket ve Kabaağaçlı ailesi arasında bir uzlaşma sağlanması durumunda, dizi revize edilerek ya da bazı sahneleri çıkarılarak yayın hayatına devam edebilir. Bu tür durumlar, geçmişte yaşanan benzer davalarda da görüldü.

Şakir Paşa ailesi hikayesi

1.
Ferik Mehmet Şakir Paşa (1848-1920)
Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir devlet adamı olan Şakir Paşa, diplomasi ve askeri alanda görevler üstlenmiştir. Şakir Paşa’nın ailesi, onun ölümünden sonra Türk entelektüel hayatında iz bırakmaya devam etmiştir.
2.
Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)
Şakir Paşa’nın en tanınmış çocuklarından biridir. Türk edebiyatına ve sanatına damga vuran bir yazar ve ressam olan Cevat Şakir, "Halikarnas Balıkçısı" mahlasıyla tanınır. Özellikle Bodrum ve Ege’nin doğal güzelliklerini konu alan eserleriyle bilinir.
Ancak, Cevat Şakir’in adı bir skandalla anılmıştır: Babası Mehmet Şakir Paşa’yı öldürmek suçundan yargılanmış ve bu olay, ailenin tarihinde kara bir leke olarak kalmıştır.
Suikastın ardından Cevat Şakir sürgüne gönderilmiş, ancak bu dönem, edebi eserlerine ilham olmuştur.
1.
Aliye Berger (1903-1974)
Şakir Paşa’nın kızı Aliye Berger, Türkiye’nin ilk gravür sanatçılarından biri olarak tanınır. Sanatıyla ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiştir.
Aliye’nin aşk hayatı ve sansasyonel evlilikleri, dönemin magazin basınında sıkça yer almıştır.
1.
Fahrelnissa Zeid (1901-1991)
Aliye Berger’in kız kardeşi olan Fahrelnissa Zeid, uluslararası arenada tanınmış bir ressamdır. Modern Türk resminin öncülerinden biri olarak kabul edilir.
İngiltere ve Ortadoğu’daki sanat camiasında tanınan Fahrelnissa, Ürdün Kraliyet Ailesi’ne gelin olmuş ve hayatı boyunca birçok trajediyle karşılaşmıştır.
1.
Nejad Melih Devrim
Fahrelnissa Zeid’in oğlu olan Nejad Devrim, 20. yüzyıl Türk resim sanatının en önemli isimlerinden biridir. Soyut sanatın Türkiye’deki öncülerindendir. Ancak, Paris’te geçen yalnız ve melankolik yaşamı, trajik bir sonla noktalanmıştır.
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