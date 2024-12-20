https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/sakir-pasa-ailesi-dizisini-halikarnas-balikcisinin-torunlari-sert-tepki-gostererek-dava-etti-1091779665.html

Şakir Paşa Ailesi dizisini Halikarnas Balıkçısı’nın torunları sert tepki göstererek dava etti: Yayından kaldırılır mı?

Şakir Paşa Ailesi dizisini Halikarnas Balıkçısı’nın torunları sert tepki göstererek dava etti: Yayından kaldırılır mı?

Sputnik Türkiye

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, yayın hayatına başlamasıyla büyük tartışmalara yol açtı. Ünlü edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T09:38+0300

2024-12-20T09:38+0300

2024-12-20T09:38+0300

yaşam

bodrum

izmir

medyapım

şakir paşa ailesi

halikarnas balıkçısı

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Now TV’de yayımlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, Türk edebiyatının efsanevi ismi Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın skandallarla dolu hayatını ekrana taşıdı. Ancak dizi, yayınlanır yayınlanmaz Kabaağaçlı ailesinin tepkisiyle karşılaştı.Torunlardan diziye davaDizinin yayınlanmasının ardından, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunlarından Nermidil Ener Binark’ın çocuğu, yayının durdurulması için dava açtı. Ancak savcılık bu dava için takipsizlik kararı verdi. Ailenin diğer üyeleri de “Bizden izin alınmadı” diyerek tepki gösterdi ve yapım şirketine hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.'Hukuki süreci yakından takip ediyoruz'Cevat Şakir’in torunları, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:Yapım şirketinden savunmaYapım şirketi MedYapım ise iddiaları reddetti ve şu açıklamayı yaptı:Edebiyat dünyası tepkiliÜnlü yazar Nazlı Eray, diziye ilişkin sosyal medyada yaptığı yorumda, “İzin alınmadan böyle bir şey nasıl yapılır?” diyerek aileye destek verdi.Halikarnas Balıkçısı’nın skandallarla dolu hayatı yeniden gündemdeDizi, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın babası Ferik Mehmet Şakir Paşa’yı öldürdüğü için kürek cezasına çarptırılması ve sürgün edilmesi gibi olayları gündeme taşıdı. Bu nedenle yazar, kamuoyunda “baba katili yazar” olarak anılma riskiyle karşı karşıya kaldı.Cevat Şakir’in unutulmaz eserleri ve hayatıBodrum’un antik ismi Halikarnassos’tan esinlenerek “Halikarnas Balıkçısı” adını kullanan Cevat Şakir, edebiyat dünyasına damga vuran pek çok esere imza attı. Bunlar arasında Ege Kıyılarından, Merhaba Akdeniz ve Aganta Burina Burinata gibi unutulmaz eserler yer alıyor.Ailesiyle i̇lgili i̇ddialar gündemdeDizide, ailenin içindeki ilişkiler ve geçmişte yaşanan skandallar cesurca ele alınıyor. Ancak torunlar, bu hikâyelerin çarpıtıldığını ve izin alınmadan işlendiğini belirterek, dedelerinin itibarının zedelendiğini savunuyor.Cevat Şakir’in vasiyeti ve son yolculuğu83 yaşında İzmir’de hayatını kaybeden Cevat Şakir, vasiyeti üzerine Bodrum’a defnedildi. Bodrum’un doğasını güzelleştirmek için yıllarını harcayan yazar, edebiyat dünyasında iz bırakan eserleri ve etkileyici hayatıyla tanınıyor.Şakir Paşa Ailesi dizisi, hem ekranlarda hem de mahkemelerde daha uzun süre gündem olmaya devam edecek gibi görünüyor.Şakir Paşa ve Ailesi yayından kaldırılacak mı?Eğer Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları, dizinin yapımcılarına karşı açtıkları davada haklı bulunursa, mahkeme yayını durdurma kararı alabilir. Bu durum, özellikle aşağıdaki nedenlerle gerçekleşebilir:Yapımcı şirket ve Kabaağaçlı ailesi arasında bir uzlaşma sağlanması durumunda, dizi revize edilerek ya da bazı sahneleri çıkarılarak yayın hayatına devam edebilir. Bu tür durumlar, geçmişte yaşanan benzer davalarda da görüldü.Şakir Paşa ailesi hikayesi

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