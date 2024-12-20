Rusya Donanması güçlenmeye devam ediyor: Yeni nükleer denizaltı Arhangelsk tüm testleri başarıyla geçti
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Multimedya arşivine gidinРабочая поездка президента РФ В. Путина в Архангельскую область
© Sputnik / Mikhail Klimentyev/
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Rusya'nın Severodvinsk kentindeki Sevmaş Tersanesi'nde üretilen yeni bir nükleer denizaltı daha suya indirilmeyi bekliyor.
Rusya'da üretilen yeni nükleer denizaltı Arhangelsk, donanmaya katılmadan önce yapılan tüm testleri başarıyla geçerek göreve hazır olduğunu kanıtladı.
Sputnik'e demeç veren Sevmaş Genel Müdürü Mihail Budniçenko, yeni, çok amaçlı nükleer denizaltı Arhangelsk'in tüm testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Budniçenko, "Yasen-M projesindeki nükleer denizaltı kruvazörü Arkhangelsk, geçen yıl Kasım ayında hangardan çıkarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın onayladığı programlara uygun olarak tüm aşamalardan geçti. Denizaltıyı Rusya Donanması'na teslim etmeye hazırlıyoruz" dedi.
Budniçenko, Arhangelsk nükleer denizaltısının bu yılın sonuna kadar Rusya Donanması'na teslim edileceğini bildirdi.
Arhangelsk denizaltısı, tamamen yeni mimari özelliklere sahip. Denizaltıdaki radyoelektronik silah sistemlerinin donanımları iyileştirildi, ekipman ve malzemeler modernize edildi.
Yasen projesindeki denizaltılar, Kalibr ve Oniks seyir füzelerinin yanı sıra, Tsirkon hipersonik füzelerini taşıma kapasitesine sahip.
Sputnik'e demeç veren Sevmaş Genel Müdürü Mihail Budniçenko, yeni, çok amaçlı nükleer denizaltı Arhangelsk'in tüm testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Budniçenko, "Yasen-M projesindeki nükleer denizaltı kruvazörü Arkhangelsk, geçen yıl Kasım ayında hangardan çıkarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın onayladığı programlara uygun olarak tüm aşamalardan geçti. Denizaltıyı Rusya Donanması'na teslim etmeye hazırlıyoruz" dedi.
Budniçenko, Arhangelsk nükleer denizaltısının bu yılın sonuna kadar Rusya Donanması'na teslim edileceğini bildirdi.
Arhangelsk denizaltısı, tamamen yeni mimari özelliklere sahip. Denizaltıdaki radyoelektronik silah sistemlerinin donanımları iyileştirildi, ekipman ve malzemeler modernize edildi.
Yasen projesindeki denizaltılar, Kalibr ve Oniks seyir füzelerinin yanı sıra, Tsirkon hipersonik füzelerini taşıma kapasitesine sahip.