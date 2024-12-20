https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rusya-bolgelerinde-gece-36-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1091778467.html

Rusya bölgelerinde gece 36 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya bölgelerinde gece 36 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin üç bölgesi ve Karadeniz suları üzerinde Ukrayna ordusuna ait 36 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T08:07+0300

2024-12-20T08:07+0300

2024-12-20T08:19+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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hava savunma sistemi

ukrayna

insansız hava aracı (iha)

iha

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Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin 36 Ukrayna İHA’sını imha ettiği ifade edildi.İHA’ların 16’sı Krasnodar Bölgesi’nde vurulurken 14’ü Karadeniz’de, 5’i Bryansk ve biri Belgorod bölgelerinde engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Hava savunma güçleri düşmanın tüm saldırılarını başarıyla püskürtüyor.

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