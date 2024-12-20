https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rusya-bolgelerinde-gece-36-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1091778467.html
Rusya bölgelerinde gece 36 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya bölgelerinde gece 36 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin üç bölgesi ve Karadeniz suları üzerinde Ukrayna ordusuna ait 36 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T08:07+0300
2024-12-20T08:07+0300
2024-12-20T08:19+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
iha
karadeniz
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Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin 36 Ukrayna İHA’sını imha ettiği ifade edildi.İHA’ların 16’sı Krasnodar Bölgesi’nde vurulurken 14’ü Karadeniz’de, 5’i Bryansk ve biri Belgorod bölgelerinde engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Hava savunma güçleri düşmanın tüm saldırılarını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abdli-askeri-uzmanlar-putinin-oresnik-aciklamasini-degerlendirdi-haddimizi-bildirdi-1091777576.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, insansız hava aracı (iha), iha, karadeniz, krasnodar, bryansk, belgorod
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, insansız hava aracı (iha), iha, karadeniz, krasnodar, bryansk, belgorod
Rusya bölgelerinde gece 36 Ukrayna İHA’sı imha edildi
08:07 20.12.2024 (güncellendi: 08:19 20.12.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin üç bölgesi ve Karadeniz suları üzerinde Ukrayna ordusuna ait 36 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin 36 Ukrayna İHA’sını imha ettiği ifade edildi.
İHA’ların 16’sı Krasnodar Bölgesi’nde vurulurken 14’ü Karadeniz’de, 5’i Bryansk ve biri Belgorod bölgelerinde engellendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Hava savunma güçleri düşmanın tüm saldırılarını başarıyla püskürtüyor.