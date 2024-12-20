https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rusya-arsivleri-acmaya-devam-ediyor-abd-nazi-isbirligine-iliskin-belgeler-yayinlandi-1091785716.html
Rusya arşivleri açmaya devam ediyor: ABD-Nazi işbirliğine ilişkin belgeler yayınlandı
Rusya arşivleri açmaya devam ediyor: ABD-Nazi işbirliğine ilişkin belgeler yayınlandı
Sputnik Türkiye
Rusya, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan ‘kirli oyunları’ ortaya çıkarak gizli belgeleri yayınlamaya devam ediyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T11:16+0300
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2024-12-20T11:18+0300
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SVR, kuruluşunun 104. yıldönümünde, ABD ve Nazi Almanya’sı arasındaki ilişkileri ortaya koyan belgeleri yayınladı. Gizliliği kaldırdığı belgeler Devlet Başkanlığı Kütüphanesi’nin internet sitesinde yayınlandı.Belgeler arasında, Stockholm'de görev yapan ünlü Sovyet ajan ‘Kin’ kod adlı Boris Rıbkin tarafından Moskova'ya gönderilen ABD ve Almanya arasında paravan kişiler aracılığıyla yapılan ticarete ilişkin 24 Nisan 1943 tarihli bir rapor yer alıyor. Söz konusu dönemde, Hitler ordusu aktif bir şekilde Kursk Bölgesi’nde Sovyet ordusuna saldırı hazırlığı yapıyordu.‘ABD’ye göçen Rus subay aracılık yaptı’Rıbkin, “Mart ayının sonunda Prens Obolenskiy, Alman Ticaret Odası çalışanı Svatkovsky'ye Amerika ve Almanya arasında paravan kişiler aracılığıyla belirli malların takas ticaretini organize etme teklifiyle geldi” diye yazdı.1917-1922 Rus İç Savaşı’ndan sonra ABD’ye göç eden eski bir Rus subayı olan Sergey Obolenskiy, 2. Dünya Savaşı sırasında CIA'in öncüsü olan ABD Stratejik Hizmetler Ofisi'nde çalışmış ve Yarbay rütbesine kadar yükselmişti.Raporda, “Obolenskiy, işin içinde Prens Volkonskiy ve Bahtin'in de olacağını, bunun bazı Alman kimyasallarına ihtiyaç duyan ve Almanlara platin ve teknik elmas satmayı kabul eden Amerikalılar adına yapıldığını, daha fazla ayrıntının Almanların prensipte onay vermesinin ardından verileceğini belirtti” ifadesine yer verildi.‘Amerikalılar, Almanlara platin sağlamayı kabul etti’Svatkovsky, Obolensky'nin teklifini Alman Ticaret Ataşesi Berents'e bildirdiği aktarılan belgede, Nazilerin Amerikalıların provokasyonundan korktuğunu ama Svatkovsky’in Obolensky'ye kefil olduğu, bunun üzerine ABD temsilcilerinin Berlin’e bir mektup gönderdiği ve Berlin’in de Amerikalılardan alınabilecek veya satın alabilecek malların listesini talep ettiği ifade edildi.Rıbkin, “Amerikan tarafında bu meseleyle Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlson ilgilenirken, Almanya tarafında Dresden Bankası'nın Stockholm temsilcisi Ottokar von Knieriem görevlendirildi” diye kaydetti.Müzakerelere, başlıca Nazi suçlularından biri olan Hermann Göring’in de katıldığı ifade edildi.Taraflar el sıkıştıSovyet ajan, “Müzakereler sonucunda Amerikalılar, Almanlara Avrupa'da bulunan 25-30 milyon kron değerindeki platini derhal verebileceklerine dair özel bir teklifte bulundular (takasın Portekiz veya İsveç'te gerçekleşmesi gerekiyordu) ve Almanların platini kaplayabilecekleri kimyasalların bir listesini talep ettiler” diye yazdı.Almanların bu ticarete “büyük ilgi” gösterdiğini ve daha önce de böyle bir iletişimin kurulması yönünde arayışlarda olduğunu kaydeden Rıbkin, tarafların el sıkıştığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rusya-donanmasi-guclenmeye-devam-ediyor-yeni-nukleer-denizalti-arhangelsk-tum-testleri-basariyla-1091783432.html
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rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), arşiv, abd, hitler, almanya, işbirliği, gizli belgeler
rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), arşiv, abd, hitler, almanya, işbirliği, gizli belgeler
Rusya arşivleri açmaya devam ediyor: ABD-Nazi işbirliğine ilişkin belgeler yayınlandı
11:16 20.12.2024 (güncellendi: 11:18 20.12.2024)
Rusya, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan ‘kirli oyunları’ ortaya çıkarak gizli belgeleri yayınlamaya devam ediyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Sovyetler Birliği’ne müttefiklik yaptığı sırada, 1943’te gizlice Nazi Almanya’sına stratejik öneme sahip malzemeleri satmaya çalıştığını gösteren belgeleri yayınladı.
SVR, kuruluşunun 104. yıldönümünde, ABD ve Nazi Almanya’sı arasındaki ilişkileri ortaya koyan belgeleri yayınladı. Gizliliği kaldırdığı belgeler Devlet Başkanlığı Kütüphanesi’nin internet sitesinde yayınlandı.
Belgeler arasında, Stockholm'de görev yapan ünlü Sovyet ajan ‘Kin’ kod adlı Boris Rıbkin tarafından Moskova'ya gönderilen ABD ve Almanya arasında paravan kişiler aracılığıyla yapılan ticarete ilişkin 24 Nisan 1943 tarihli bir rapor yer alıyor. Söz konusu dönemde, Hitler ordusu aktif bir şekilde Kursk Bölgesi’nde Sovyet ordusuna saldırı hazırlığı yapıyordu.
‘ABD’ye göçen Rus subay aracılık yaptı’
Rıbkin, “Mart ayının sonunda Prens Obolenskiy, Alman Ticaret Odası çalışanı Svatkovsky'ye Amerika ve Almanya arasında paravan kişiler aracılığıyla belirli malların takas ticaretini organize etme teklifiyle geldi” diye yazdı.
1917-1922 Rus İç Savaşı’ndan sonra ABD’ye göç eden eski bir Rus subayı olan Sergey Obolenskiy, 2. Dünya Savaşı sırasında CIA'in öncüsü olan ABD Stratejik Hizmetler Ofisi'nde çalışmış ve Yarbay rütbesine kadar yükselmişti.
Raporda, “Obolenskiy, işin içinde Prens Volkonskiy ve Bahtin'in de olacağını, bunun bazı Alman kimyasallarına ihtiyaç duyan ve Almanlara platin ve teknik elmas satmayı kabul eden Amerikalılar adına yapıldığını, daha fazla ayrıntının Almanların prensipte onay vermesinin ardından verileceğini belirtti” ifadesine yer verildi.
‘Amerikalılar, Almanlara platin sağlamayı kabul etti’
Svatkovsky, Obolensky'nin teklifini Alman Ticaret Ataşesi Berents'e bildirdiği aktarılan belgede, Nazilerin Amerikalıların provokasyonundan korktuğunu ama Svatkovsky’in Obolensky'ye kefil olduğu, bunun üzerine ABD temsilcilerinin Berlin’e bir mektup gönderdiği ve Berlin’in de Amerikalılardan alınabilecek veya satın alabilecek malların listesini talep ettiği ifade edildi.
Rıbkin, “Amerikan tarafında bu meseleyle Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlson ilgilenirken, Almanya tarafında Dresden Bankası'nın Stockholm temsilcisi Ottokar von Knieriem görevlendirildi” diye kaydetti.
Müzakerelere, başlıca Nazi suçlularından biri olan Hermann Göring’in de katıldığı ifade edildi.
Sovyet ajan, “Müzakereler sonucunda Amerikalılar, Almanlara Avrupa'da bulunan 25-30 milyon kron değerindeki platini derhal verebileceklerine dair özel bir teklifte bulundular (takasın Portekiz veya İsveç'te gerçekleşmesi gerekiyordu) ve Almanların platini kaplayabilecekleri kimyasalların bir listesini talep ettiler” diye yazdı.
Almanların bu ticarete “büyük ilgi” gösterdiğini ve daha önce de böyle bir iletişimin kurulması yönünde arayışlarda olduğunu kaydeden Rıbkin, tarafların el sıkıştığını vurguladı.