https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/resmi-gazetede-yayimlandi-helal-akreditasyon-kurumunun-kesecegi-cezalar-artirildi-1091773085.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Helal Akreditasyon Kurumu'nun keseceği cezalar artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Helal Akreditasyon Kurumu'nun keseceği cezalar artırıldı

Sputnik Türkiye

Helal Akreditasyon Kurumu'nun 2025 yılı için belirlediği para cezaları artırıldı. Artış ise yüzde 43.93 olarak belirlendi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T00:27+0300

2024-12-20T00:27+0300

2024-12-20T00:27+0300

türkiye

helal akreditasyon kurumu (hak)

resmi gazete

ceza

idari para cezası

helal

helal gıda

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Resmi Gazete'de, Helal Akreditasyon Kurumu'nun 2025 yılı için geçerli olacak idari para cezalarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin bir tebliğ yayımlandı. Tebliğ, idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43.93 artışın uygulanması ile artışla güncellendiğini duyurdu.Yeni ceza miktarlarıGüncellenen ceza miktarlarının alt limiti 228 bin 71 lira, üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 lira olarak belirlendi.Helal Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen yeni idari para cezaları, 2025 yılı boyunca geçerli olacak.

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helal akreditasyon kurumu (hak), resmi gazete, ceza, idari para cezası, helal, helal gıda