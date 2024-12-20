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Resmi Gazete'de yayımlandı: Helal Akreditasyon Kurumu'nun keseceği cezalar artırıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Helal Akreditasyon Kurumu'nun keseceği cezalar artırıldı
Sputnik Türkiye
Helal Akreditasyon Kurumu'nun 2025 yılı için belirlediği para cezaları artırıldı. Artış ise yüzde 43.93 olarak belirlendi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de, Helal Akreditasyon Kurumu'nun 2025 yılı için geçerli olacak idari para cezalarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin bir tebliğ yayımlandı. Tebliğ, idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43.93 artışın uygulanması ile artışla güncellendiğini duyurdu.Yeni ceza miktarlarıGüncellenen ceza miktarlarının alt limiti 228 bin 71 lira, üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 lira olarak belirlendi.Helal Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen yeni idari para cezaları, 2025 yılı boyunca geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bakanlik-listeyi-guncelledi-sucuk-ve-kaburgada-domuz-eti-tespit-edildi-11-markanin-bali-sahte-cikti-1091734607.html
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helal akreditasyon kurumu (hak), resmi gazete, ceza, idari para cezası, helal, helal gıda

Resmi Gazete'de yayımlandı: Helal Akreditasyon Kurumu'nun keseceği cezalar artırıldı

00:27 20.12.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© İHA
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Helal Akreditasyon Kurumu'nun 2025 yılı için belirlediği para cezaları artırıldı. Artış ise yüzde 43.93 olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de, Helal Akreditasyon Kurumu'nun 2025 yılı için geçerli olacak idari para cezalarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin bir tebliğ yayımlandı.
Tebliğ, idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43.93 artışın uygulanması ile artışla güncellendiğini duyurdu.

Yeni ceza miktarları

Güncellenen ceza miktarlarının alt limiti 228 bin 71 lira, üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 lira olarak belirlendi.
Helal Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen yeni idari para cezaları, 2025 yılı boyunca geçerli olacak.
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