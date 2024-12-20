https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/orgut-lideri-icin-10-milyon-dolarlik-odul-koymustu-abd-samda-hts-yetkilileriyle-gorustu-1091832316.html

Örgüt lideri için 10 milyon dolarlık ödül koymuştu: ABD, Şam'da HTŞ yetkilileriyle görüştü

Örgüt lideri için 10 milyon dolarlık ödül koymuştu: ABD, Şam'da HTŞ yetkilileriyle görüştü

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf liderliğindeki heyetin, bugün Şam'a yaptığı ziyarette Heyet Tahrir Şam... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T21:45+0300

2024-12-20T21:45+0300

2024-12-20T21:46+0300

abd

barbara leaf

abd

şam

suriye

heyet tahrir şam (htş)

şam büyükelçiliği

el nusra cephesi

ebu muhammed el-culani

dünya

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ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Leaf, bugün Şam'a gerçekleştiği ziyarette HTŞ yetkilileriyle görüştü.Görüşmede, Ürdün'ün Akabe kentinde ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği zirvede 'üzerinde anlaştığı prensiplerin' ele alındığı, Suriye liderliğinde temsil gücüne sahip tüm 'Suriyelilerin haklarına saygılı, katılımcı bir siyasi sürece destek olunacağı' paylaşıldı.Suriye'de 8 Aralık'tan bu yana ilk defa bir ABD heyeti Şam'ı ziyaret etti.ABD, Culani için 10 milyon dolarlık ödül koymuştuDaha önce ABD, El Nusra Cephesi'nin lider kadrosundan Culani adıyla da bilinen Ahmed Hüseyin eş-Şara hakkında bilgi istediğine dair paylaşımda bulunmuştu. Söz konusu paylaşıma göre Şara'nın kimliğinin ya da yerinin tespit edilmesini sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül verileceği duyurulmuştu.2017 yılında ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabında, "HTŞ'nin önde gelen isimlerini adalete teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" cümlesi kaydedilmiş ve Şara'nın fotoğrafı paylaşılarak bilgi sağlayan kaynaklara 10 milyon dolarlık ödül verileceği yinelenmişti.

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abd, barbara leaf, abd, şam, suriye, heyet tahrir şam (htş), şam büyükelçiliği, el nusra cephesi, ebu muhammed el-culani