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Örgüt lideri için 10 milyon dolarlık ödül koymuştu: ABD, Şam'da HTŞ yetkilileriyle görüştü
Örgüt lideri için 10 milyon dolarlık ödül koymuştu: ABD, Şam'da HTŞ yetkilileriyle görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf liderliğindeki heyetin, bugün Şam'a yaptığı ziyarette Heyet Tahrir Şam... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Leaf, bugün Şam'a gerçekleştiği ziyarette HTŞ yetkilileriyle görüştü.Görüşmede, Ürdün'ün Akabe kentinde ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği zirvede 'üzerinde anlaştığı prensiplerin' ele alındığı, Suriye liderliğinde temsil gücüne sahip tüm 'Suriyelilerin haklarına saygılı, katılımcı bir siyasi sürece destek olunacağı' paylaşıldı.Suriye'de 8 Aralık'tan bu yana ilk defa bir ABD heyeti Şam'ı ziyaret etti.ABD, Culani için 10 milyon dolarlık ödül koymuştuDaha önce ABD, El Nusra Cephesi'nin lider kadrosundan Culani adıyla da bilinen Ahmed Hüseyin eş-Şara hakkında bilgi istediğine dair paylaşımda bulunmuştu. Söz konusu paylaşıma göre Şara'nın kimliğinin ya da yerinin tespit edilmesini sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül verileceği duyurulmuştu.2017 yılında ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabında, "HTŞ'nin önde gelen isimlerini adalete teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" cümlesi kaydedilmiş ve Şara'nın fotoğrafı paylaşılarak bilgi sağlayan kaynaklara 10 milyon dolarlık ödül verileceği yinelenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/disisleri-bakani-fidan-almanya-disisleri-bakani-baerbock-ile-gorustu-ukraynada-muzakere-surecini-1091831329.html
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Örgüt lideri için 10 milyon dolarlık ödül koymuştu: ABD, Şam'da HTŞ yetkilileriyle görüştü

21:45 20.12.2024 (güncellendi: 21:46 20.12.2024)
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ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf liderliğindeki heyetin, bugün Şam'a yaptığı ziyarette Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yetkilileriyle görüştüğü bildirildi. 2017 yılında yapılan duyuruda ABD, HTŞ liderinin yerinin tespit edilmesine yardım eden kişiye 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.
ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Leaf, bugün Şam'a gerçekleştiği ziyarette HTŞ yetkilileriyle görüştü.
Görüşmede, Ürdün'ün Akabe kentinde ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği zirvede 'üzerinde anlaştığı prensiplerin' ele alındığı, Suriye liderliğinde temsil gücüne sahip tüm 'Suriyelilerin haklarına saygılı, katılımcı bir siyasi sürece destek olunacağı' paylaşıldı.
Suriye'de 8 Aralık'tan bu yana ilk defa bir ABD heyeti Şam'ı ziyaret etti.

ABD, Culani için 10 milyon dolarlık ödül koymuştu

Daha önce ABD, El Nusra Cephesi'nin lider kadrosundan Culani adıyla da bilinen Ahmed Hüseyin eş-Şara hakkında bilgi istediğine dair paylaşımda bulunmuştu. Söz konusu paylaşıma göre Şara'nın kimliğinin ya da yerinin tespit edilmesini sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül verileceği duyurulmuştu.
2017 yılında ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabında, "HTŞ'nin önde gelen isimlerini adalete teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" cümlesi kaydedilmiş ve Şara'nın fotoğrafı paylaşılarak bilgi sağlayan kaynaklara 10 milyon dolarlık ödül verileceği yinelenmişti.
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