https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/disisleri-bakani-fidan-almanya-disisleri-bakani-baerbock-ile-gorustu-ukraynada-muzakere-surecini-1091831329.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü: 'Ukrayna'da müzakere sürecini destekliyoruz'

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü: 'Ukrayna'da müzakere sürecini destekliyoruz'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Ankara'da bir araya geldi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T20:54+0300

2024-12-20T20:54+0300

2024-12-20T20:57+0300

politika

hakan fidan

annalena baerbock

dışişleri bakanlığı

almanya

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmede konuşulan hususları aktardı.Söz konusu görüşmede Fidan'ın Alman mevkidaşı Baerbock'a Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak AB içinde Almanya’nın öncü bir rol oynamasını beklediklerini ifade ettiği dile getirildi. 'Suriye'nin toprak bütünlüğü' vurgusuÖte yandan görüşmede Fidan'ın Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisinin gerektiğini söylediğini aktaran kaynaklar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin desteklenmesinin şart olduğunun vurgulandığını aktardı. Yine geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının gerekli olduğunu belirttiği ve Suriye’nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım sergilemekte fayda olduğunun altını çizdiğini aktardı.Kaynaklar Fidan'ın görüşmede tüm bu konularda uluslararası toplumun Suriye’ye gerekli desteği sağlaması gerektiğini ve Türkiye’nin Suriye’deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini savunduğunu dile getirdi.'PKK/YPG’nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesi şart'Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmede PKK/YPG’nin Suriye’deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye’deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğini, PKK/YPG’nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunu ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye’deki PKK/YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini aktaran kaynaklar, bu hususta Fidan'ın tüm müttefiklerin Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesini beklediğinin altını çizdiğini belirtti.'Ukrayna'da müzakere sürecini destekliyoruz'Fidan ve Baerbock görüşmesinde Ukrayna krizinin de mevzu bahis edildiğini aktaran kaynaklar, Fidan'ın mevkidaşına Ukrayna krizinin bir an önce kalıcı şekilde sona ermesi için müzakere sürecini desteklediklerini vurguladığını dile getirdi.Görüşmede Fidan'ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını, üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini kaydettiği zikredildi.Kaynaklar görüşmede Fidan'ın İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma son verilmesi gerektiğini belirttiği ve Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi elzem olduğunun altını çizdiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-turkiye-oncesi-suriye-aciklamasi-turk-hukumetinin-cikarina-1091819044.html

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