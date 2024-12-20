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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/noel-babalar-cocuk-hastanesinin-catisindan-asagiya-indi-geleneksel-etkinlik-hasta-cocuklara-moral-1091785956.html
Noel Babalar, çocuk hastanesinin çatısından aşağıya indi: Geleneksel etkinlik, hasta çocuklara moral için düzenleniyor
Noel Babalar, çocuk hastanesinin çatısından aşağıya indi: Geleneksel etkinlik, hasta çocuklara moral için düzenleniyor
Sputnik Türkiye
Hristiyan aleminin Hz İsa'nın doğum gününü kutladığı 24 Aralık yaklaşırken itfaiyeciler, Noel Baba kılığına girerek Moskova'daki çocuk hastanesinin çatısından... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T11:44+0300
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Her yıl Hristiyan aleminin Hz İsa'nın doğum gününü kutladığı 24 Aralık yaklaşırken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Noel Baba kılığına girerek Moskova'daki Polyanka Çocuk Cerrahisi Araştırma Enstitüsü'nün çatısından aşağıya iniyor. Hastanede tedavi gören hasta çocuklara moral olması için düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinlikte, Noel Babalar halatlardan aşağı inerken pencerelerden kendilerini izleyen çocuklara ellerindeki konfetileri patlatarak keyifli zaman geçirtiyor.Hastanedeki odalarının pencerelerinden çatıdan inen Noel Babaları gören çocuklar, moral depoluyor. Her yıl yapılan etkinlik, Noel Baba'nın çatıdan inerek çocuklara hediye vermesi kavramını temsil ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/rus-arkeologlar-calisma-baslatmisti-sonuclar-bekleniyor-noel-babanin-mezari-turkiyede-mi-1091556088.html
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noel baba, santa claus, noel bayramı, moskova

Noel Babalar, çocuk hastanesinin çatısından aşağıya indi: Geleneksel etkinlik, hasta çocuklara moral için düzenleniyor

11:44 20.12.2024
© SputnikNoel Babalar, çocuk hastanesinin çatısından aşağıya indi: Geleneksel etkinlik, hasta çocuklara moral için düzenleniyor
Noel Babalar, çocuk hastanesinin çatısından aşağıya indi: Geleneksel etkinlik, hasta çocuklara moral için düzenleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Sputnik
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Hristiyan aleminin Hz İsa'nın doğum gününü kutladığı 24 Aralık yaklaşırken itfaiyeciler, Noel Baba kılığına girerek Moskova'daki çocuk hastanesinin çatısından aşağıya indi. Geleneksel olarak yapılan ziyaret, hasta çocuklara moral oldu.
Her yıl Hristiyan aleminin Hz İsa'nın doğum gününü kutladığı 24 Aralık yaklaşırken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Noel Baba kılığına girerek Moskova'daki Polyanka Çocuk Cerrahisi Araştırma Enstitüsü'nün çatısından aşağıya iniyor.
Hastanede tedavi gören hasta çocuklara moral olması için düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinlikte, Noel Babalar halatlardan aşağı inerken pencerelerden kendilerini izleyen çocuklara ellerindeki konfetileri patlatarak keyifli zaman geçirtiyor.
© SputnikPolyanka Çocuk Cerrahisi Araştırma Enstitüsü
Polyanka Çocuk Cerrahisi Araştırma Enstitüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
Polyanka Çocuk Cerrahisi Araştırma Enstitüsü
© Sputnik
Hastanedeki odalarının pencerelerinden çatıdan inen Noel Babaları gören çocuklar, moral depoluyor. Her yıl yapılan etkinlik, Noel Baba'nın çatıdan inerek çocuklara hediye vermesi kavramını temsil ediyor.
Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
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