https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/yasli-kurt-lebron-james-durmuyor-triple-double-ile-maci-kazandirdi-1089718615.html
Yaşlı kurt LeBron James durmuyor: Triple-double ile maçı kazandırdı
Yaşlı kurt LeBron James durmuyor: Triple-double ile maçı kazandırdı
Sputnik Türkiye
LeBron James ve Lakers sezona üçte üç başladı. 39 yaşındaki efsane oyuncu triple-double yaparak en skorer oyuncu oldu. 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T12:10+0300
2024-10-27T12:10+0300
2024-10-27T12:10+0300
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NBA’de Los Angeles Lakers, LeBron James’in 'triple-double' performansıyla Sacramento Kings’i 131-127 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Lakers, evinde oynadığı karşılaşmada, LeBron James’in 32 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle takımı sırtlamasıyla zafer elde etti. James’e destek veren Anthony Davis 31 sayı ve 9 ribaunt, Rui Hachimura ise 18 sayı ve 9 ribaunt kaydetti.Sacramento Kings’te ise Domantas Sabonis’in 29 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle 'triple-double' yapması, De’Aaron Fox’un 28 sayı ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.Spurs, sezonun ilk galibiyetini aldıBir diğer maçta San Antonio Spurs, Houston Rockets’ı 109-106 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Spurs’te Victor Wembanyama 29 sayı ve 7 ribaunt ile dikkat çekerken, Jeremy Sochan da 17 sayı ve 12 ribaunt katkı sağladı. Rockets’ta Jalen Green’in 29 sayı, 6 ribaunt ve 5 asisti, Fred VanVleet’in ise 18 sayı ve 7 asistlik katkısı galibiyet için yeterli olmadı. Alperen Şengün ise mücadelede yaklaşık 22 dakika süre aldı ve 6 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.Gecenin diğer sonuçları şöyle:• Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 104-109• Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 116-135• Detroit Pistons-Boston Celtics: 118-124• Charlotte Hornets-Miami Heat: 106-114• Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-101• Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 124-111• Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 95-114• San Antonio Spurs-Houston Rockets: 109-106• Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-102
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/yildiz-oyuncu-alperen-sengun-nbade-sezona-harika-basladi-ilk-iki-macta-iki-double-double--1089695981.html
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lebron james, yaşlı, spor, basketbol, nba, nba all-star, abd, la lakers, los angeles lakers
lebron james, yaşlı, spor, basketbol, nba, nba all-star, abd, la lakers, los angeles lakers
Yaşlı kurt LeBron James durmuyor: Triple-double ile maçı kazandırdı
LeBron James ve Lakers sezona üçte üç başladı. 39 yaşındaki efsane oyuncu triple-double yaparak en skorer oyuncu oldu.
NBA’de Los Angeles Lakers, LeBron James’in 'triple-double' performansıyla Sacramento Kings’i 131-127 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Lakers, evinde oynadığı karşılaşmada, LeBron James’in 32 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle takımı sırtlamasıyla zafer elde etti. James’e destek veren Anthony Davis 31 sayı ve 9 ribaunt, Rui Hachimura ise 18 sayı ve 9 ribaunt kaydetti.
Sacramento Kings’te ise Domantas Sabonis’in 29 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle 'triple-double' yapması, De’Aaron Fox’un 28 sayı ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Spurs, sezonun ilk galibiyetini aldı
Bir diğer maçta San Antonio Spurs, Houston Rockets’ı 109-106 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.
Spurs’te Victor Wembanyama 29 sayı ve 7 ribaunt ile dikkat çekerken, Jeremy Sochan da 17 sayı ve 12 ribaunt katkı sağladı. Rockets’ta Jalen Green’in 29 sayı, 6 ribaunt ve 5 asisti, Fred VanVleet’in ise 18 sayı ve 7 asistlik katkısı galibiyet için yeterli olmadı. Alperen Şengün ise mücadelede yaklaşık 22 dakika süre aldı ve 6 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.
Gecenin diğer sonuçları şöyle:
• Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 104-109
• Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 116-135
• Detroit Pistons-Boston Celtics: 118-124
• Charlotte Hornets-Miami Heat: 106-114
• Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-101
• Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 124-111
• Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 95-114
• San Antonio Spurs-Houston Rockets: 109-106
• Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-102