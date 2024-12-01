https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/almanyada-secimler-geliyor-afd-kazanmasi-halinde-abden-cikmayi-ve-alman-markina-geri-donmeyi-teklif-1091029256.html
Almanya'da seçimler geliyor: AfD, kazanması halinde AB'den çıkmayı ve Alman Markı'na geri dönmeyi teklif edecek
Almanya'da seçimler geliyor: AfD, kazanması halinde AB'den çıkmayı ve Alman Markı'na geri dönmeyi teklif edecek
Sputnik Türkiye
Sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), 23 Şubat 2025’te yapılması beklenen seçimlerde iktidara gelmesi durumunda Almanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB)... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T14:49+0300
2024-12-01T14:49+0300
2024-12-01T14:49+0300
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AfD’den yapılan açıklamada, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek parti konferansı öncesinde hazırlanan taslak programın delegelere gönderildiği belirtildi. Programda, partinin iktidara gelmesi halinde Almanya’nın AB’den ayrılması ve para birimi olarak yeniden Alman Markı’nın kullanılmasının planlandığı ifade edildi.Taslak programda, Almanya’nın dış sınırlarının düzensiz göçe karşı daha sıkı korunması gerektiği vurgulanırken, AB ve Avro’nun kaldırılmasıyla ilgili konuların referanduma taşınmasının planlandığı kaydedildi.Nükleer Enerji ve Kuzey Akım gündemdeAfD, Almanya’da terk edilen nükleer enerjiye geri dönülmesini ve Rusya’dan Kuzey Akım boru hatları aracılığıyla yeniden doğal gaz temin edilmesini öneriyor. Programda ayrıca, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiği savunuluyor.'Avrupa barışını Ukrayna’daki savaş bozuyor'Parti programında, Ukrayna’daki savaşın Avrupa’nın barış düzenini tehdit ettiği belirtiliyor. AfD, bu nedenle Almanya’nın enerji politikaları ve dış ilişkilerinde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini öne sürüyor.Taslak programın, 11 Ocak 2025’te yapılacak parti çalıştayında delegeler tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/afd-parti-lideri-chrupalla-alman-sanayisinin-can-damari-kesildi-kuzey-akim-projesi-onarilip-tekrar-1088511931.html
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ukrayna, afd, almanya için alternatif (afd), ab, avrupa birliği, avrupa, almanya, kuzey akım, euro, euro/tl, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Almanya'da seçimler geliyor: AfD, kazanması halinde AB'den çıkmayı ve Alman Markı'na geri dönmeyi teklif edecek
Sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), 23 Şubat 2025’te yapılması beklenen seçimlerde iktidara gelmesi durumunda Almanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkması ve Avro yerine yeniden Alman Markı’na dönülmesi için çalışacağını duyurdu.
AfD’den yapılan açıklamada, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek parti konferansı öncesinde hazırlanan taslak programın delegelere gönderildiği belirtildi. Programda, partinin iktidara gelmesi halinde Almanya’nın AB’den ayrılması ve para birimi olarak yeniden Alman Markı’nın kullanılmasının planlandığı ifade edildi.
Taslak programda, Almanya’nın dış sınırlarının düzensiz göçe karşı daha sıkı korunması gerektiği vurgulanırken, AB ve Avro’nun kaldırılmasıyla ilgili konuların referanduma taşınmasının planlandığı kaydedildi.
Nükleer Enerji ve Kuzey Akım gündemde
AfD, Almanya’da terk edilen nükleer enerjiye geri dönülmesini ve Rusya’dan Kuzey Akım boru hatları aracılığıyla yeniden doğal gaz temin edilmesini öneriyor. Programda ayrıca, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiği savunuluyor.
'Avrupa barışını Ukrayna’daki savaş bozuyor'
Parti programında, Ukrayna’daki savaşın Avrupa’nın barış düzenini tehdit ettiği belirtiliyor. AfD, bu nedenle Almanya’nın enerji politikaları ve dış ilişkilerinde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini öne sürüyor.
Taslak programın, 11 Ocak 2025’te yapılacak parti çalıştayında delegeler tarafından kabul edilmesi bekleniyor.