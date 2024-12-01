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Almanya'da seçimler geliyor: AfD, kazanması halinde AB'den çıkmayı ve Alman Markı'na geri dönmeyi teklif edecek
Almanya'da seçimler geliyor: AfD, kazanması halinde AB'den çıkmayı ve Alman Markı'na geri dönmeyi teklif edecek
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Sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), 23 Şubat 2025’te yapılması beklenen seçimlerde iktidara gelmesi durumunda Almanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB)... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
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AfD’den yapılan açıklamada, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek parti konferansı öncesinde hazırlanan taslak programın delegelere gönderildiği belirtildi. Programda, partinin iktidara gelmesi halinde Almanya’nın AB’den ayrılması ve para birimi olarak yeniden Alman Markı’nın kullanılmasının planlandığı ifade edildi.Taslak programda, Almanya’nın dış sınırlarının düzensiz göçe karşı daha sıkı korunması gerektiği vurgulanırken, AB ve Avro’nun kaldırılmasıyla ilgili konuların referanduma taşınmasının planlandığı kaydedildi.Nükleer Enerji ve Kuzey Akım gündemdeAfD, Almanya’da terk edilen nükleer enerjiye geri dönülmesini ve Rusya’dan Kuzey Akım boru hatları aracılığıyla yeniden doğal gaz temin edilmesini öneriyor. Programda ayrıca, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiği savunuluyor.'Avrupa barışını Ukrayna’daki savaş bozuyor'Parti programında, Ukrayna’daki savaşın Avrupa’nın barış düzenini tehdit ettiği belirtiliyor. AfD, bu nedenle Almanya’nın enerji politikaları ve dış ilişkilerinde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini öne sürüyor.Taslak programın, 11 Ocak 2025’te yapılacak parti çalıştayında delegeler tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
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ukrayna, afd, almanya için alternatif (afd), ab, avrupa birliği, avrupa, almanya, kuzey akım, euro, euro/tl, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
ukrayna, afd, almanya için alternatif (afd), ab, avrupa birliği, avrupa, almanya, kuzey akım, euro, euro/tl, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu

Almanya'da seçimler geliyor: AfD, kazanması halinde AB'den çıkmayı ve Alman Markı'na geri dönmeyi teklif edecek

14:49 01.12.2024
© FotoğrafAlmanya’da Solingen olayı ve AfD seçim zaferi, sıkı ‘iç ve sınır güvenlik’ önlemleriyle sonuçlandı
Almanya’da Solingen olayı ve AfD seçim zaferi, sıkı ‘iç ve sınır güvenlik’ önlemleriyle sonuçlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
© Fotoğraf
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Sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), 23 Şubat 2025’te yapılması beklenen seçimlerde iktidara gelmesi durumunda Almanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkması ve Avro yerine yeniden Alman Markı’na dönülmesi için çalışacağını duyurdu.
AfD’den yapılan açıklamada, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek parti konferansı öncesinde hazırlanan taslak programın delegelere gönderildiği belirtildi. Programda, partinin iktidara gelmesi halinde Almanya’nın AB’den ayrılması ve para birimi olarak yeniden Alman Markı’nın kullanılmasının planlandığı ifade edildi.
Taslak programda, Almanya’nın dış sınırlarının düzensiz göçe karşı daha sıkı korunması gerektiği vurgulanırken, AB ve Avro’nun kaldırılmasıyla ilgili konuların referanduma taşınmasının planlandığı kaydedildi.

Nükleer Enerji ve Kuzey Akım gündemde

AfD, Almanya’da terk edilen nükleer enerjiye geri dönülmesini ve Rusya’dan Kuzey Akım boru hatları aracılığıyla yeniden doğal gaz temin edilmesini öneriyor. Programda ayrıca, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiği savunuluyor.

'Avrupa barışını Ukrayna’daki savaş bozuyor'

Parti programında, Ukrayna’daki savaşın Avrupa’nın barış düzenini tehdit ettiği belirtiliyor. AfD, bu nedenle Almanya’nın enerji politikaları ve dış ilişkilerinde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini öne sürüyor.
Taslak programın, 11 Ocak 2025’te yapılacak parti çalıştayında delegeler tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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AfD parti lideri Chrupalla: Alman sanayisinin can damarı kesildi, Kuzey Akım projesi onarılıp tekrar açılmalı
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