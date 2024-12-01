https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/almanyada-secimler-geliyor-afd-kazanmasi-halinde-abden-cikmayi-ve-alman-markina-geri-donmeyi-teklif-1091029256.html

Almanya'da seçimler geliyor: AfD, kazanması halinde AB'den çıkmayı ve Alman Markı'na geri dönmeyi teklif edecek

Almanya'da seçimler geliyor: AfD, kazanması halinde AB'den çıkmayı ve Alman Markı'na geri dönmeyi teklif edecek

Sputnik Türkiye

Sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), 23 Şubat 2025’te yapılması beklenen seçimlerde iktidara gelmesi durumunda Almanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB)... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T14:49+0300

2024-12-01T14:49+0300

2024-12-01T14:49+0300

dünya

ukrayna

afd

almanya için alternatif (afd)

ab

avrupa birliği

avrupa

almanya

kuzey akım

euro

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087851096_0:0:933:525_1920x0_80_0_0_6ac4ec80798ea5a13323dbf532d45585.jpg

AfD’den yapılan açıklamada, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek parti konferansı öncesinde hazırlanan taslak programın delegelere gönderildiği belirtildi. Programda, partinin iktidara gelmesi halinde Almanya’nın AB’den ayrılması ve para birimi olarak yeniden Alman Markı’nın kullanılmasının planlandığı ifade edildi.Taslak programda, Almanya’nın dış sınırlarının düzensiz göçe karşı daha sıkı korunması gerektiği vurgulanırken, AB ve Avro’nun kaldırılmasıyla ilgili konuların referanduma taşınmasının planlandığı kaydedildi.Nükleer Enerji ve Kuzey Akım gündemdeAfD, Almanya’da terk edilen nükleer enerjiye geri dönülmesini ve Rusya’dan Kuzey Akım boru hatları aracılığıyla yeniden doğal gaz temin edilmesini öneriyor. Programda ayrıca, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiği savunuluyor.'Avrupa barışını Ukrayna’daki savaş bozuyor'Parti programında, Ukrayna’daki savaşın Avrupa’nın barış düzenini tehdit ettiği belirtiliyor. AfD, bu nedenle Almanya’nın enerji politikaları ve dış ilişkilerinde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini öne sürüyor.Taslak programın, 11 Ocak 2025’te yapılacak parti çalıştayında delegeler tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/afd-parti-lideri-chrupalla-alman-sanayisinin-can-damari-kesildi-kuzey-akim-projesi-onarilip-tekrar-1088511931.html

ukrayna

avrupa birliği

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, afd, almanya için alternatif (afd), ab, avrupa birliği, avrupa, almanya, kuzey akım, euro, euro/tl, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu