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Mobilya mağazasında sızan adama uyuduğu yatak hediye edildi
Mobilya mağazasında sızan adama uyuduğu yatak hediye edildi
Sputnik Türkiye
İzmir'de alkollü halde evi sandığı mobilya mağazasının camını kırarak içine giren ve yatakta sızan adama, yattığı yatak hediye edildi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T14:31+0300
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İzmir Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, İrfan Kayın, eğlence mekanında alkolü fazla kaçırmış, evi sandığı iş yerinin camını kırıp içerde uyuyup kalmıştı. Polislerin uyandırdığı ve “Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?” diye yanıt veren İrfan Kayın’ın hiçbir şey hatırlamadığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan olay sonrası kötü niyetli olmadığını gören mağazanın sahibi Eren Çağlar Niron, Kayın’dan şikayetçi olmadı. Mağazada İrfan Kayın’ın kırdığı cam ise camcılar tarafından değiştirildi. İş yeri sahibi, İrfan Kayın’a uyuduğu yatağı ve bazayı da hediye etti.Alkol tüm kötülüklerin anasıdır yazısı asmış Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Eren Çağlar Niron, “Dün haberleri izledikten sonra bazı yorumlar gördüm; ‘vitrinin kırılmış, dükkanına girilmiş, cezalandıracağın yerde bir de yatak hediye etmişsin, ödüllendirmişsin’ diye. ‘Yanlış yapmışsın’ diyenlerde oldu; ama ben, iyilik edenin iyilik bulacağına inanan bir insanım. Herkes gönlünün ekmeğini yer; gönlünüzü kötülükle, nefretle değil; sevgiyle, güzellikle doldurun” dedi.İrfan Kayın da, art niyetli olmadığını, kendisini evinde sandığını söyledi. Evine astığı, "Alkol tüm kötülüklerin anasıdır" yazısıyla poz veren Kayın, şöyle devam etti: “Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah kendisinden razı olsun. Bende art niyetli bir insan değilim, kendimde de değildim zaten. Bazen insanın başına olmayacak şeyler geliyor. Bunlardan kendimize dersler çıkartmamız gerekiyor. Yapmaman gereken bir şeyi yaptım, istem dışı olan bir şeydi.”
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izmir, mobilya, alkol
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Mobilya mağazasında sızan adama uyuduğu yatak hediye edildi

14:31 20.12.2024
izmir
izmir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
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İzmir'de alkollü halde evi sandığı mobilya mağazasının camını kırarak içine giren ve yatakta sızan adama, yattığı yatak hediye edildi.
İzmir Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, İrfan Kayın, eğlence mekanında alkolü fazla kaçırmış, evi sandığı iş yerinin camını kırıp içerde uyuyup kalmıştı. Polislerin uyandırdığı ve “Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?” diye yanıt veren İrfan Kayın’ın hiçbir şey hatırlamadığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan olay sonrası kötü niyetli olmadığını gören mağazanın sahibi Eren Çağlar Niron, Kayın’dan şikayetçi olmadı. Mağazada İrfan Kayın’ın kırdığı cam ise camcılar tarafından değiştirildi. İş yeri sahibi, İrfan Kayın’a uyuduğu yatağı ve bazayı da hediye etti.

Alkol tüm kötülüklerin anasıdır yazısı asmış

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Eren Çağlar Niron, “Dün haberleri izledikten sonra bazı yorumlar gördüm; ‘vitrinin kırılmış, dükkanına girilmiş, cezalandıracağın yerde bir de yatak hediye etmişsin, ödüllendirmişsin’ diye. ‘Yanlış yapmışsın’ diyenlerde oldu; ama ben, iyilik edenin iyilik bulacağına inanan bir insanım. Herkes gönlünün ekmeğini yer; gönlünüzü kötülükle, nefretle değil; sevgiyle, güzellikle doldurun” dedi.

İrfan Kayın da, art niyetli olmadığını, kendisini evinde sandığını söyledi. Evine astığı, "Alkol tüm kötülüklerin anasıdır" yazısıyla poz veren Kayın, şöyle devam etti: “Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah kendisinden razı olsun. Bende art niyetli bir insan değilim, kendimde de değildim zaten. Bazen insanın başına olmayacak şeyler geliyor. Bunlardan kendimize dersler çıkartmamız gerekiyor. Yapmaman gereken bir şeyi yaptım, istem dışı olan bir şeydi.”
Yatak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
TÜRKİYE
Alkollü adam yatak mağazasını evi sandı: Camı kırıp içeride uyuyakaldı
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