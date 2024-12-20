https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/meteorolojiden-kritik-marmara-ve-ege-alarmi-izmir-ve-canakkaleye-ozel-uyari-verildi-1091775845.html
Meteoroloji'den kritik Marmara ve Ege alarmı: İzmir ve Çanakkale'ye özel uyarı verildi
Meteoroloji'den kritik Marmara ve Ege alarmı: İzmir ve Çanakkale'ye özel uyarı verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık 2024 için ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklerken, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir’in batı... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T07:00+0300
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2024-12-20T07:00+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, 20 Aralık 2024 Cuma günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın batısı, Ege Bölgesi ile Bursa, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Hakkâri ve Şırnak’ta yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak. Yağış nedeniyle su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkatDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde, eğimli yamaçlarda çığ riski olduğu bildirildi. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğu bölgelerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı. MGM, sürücüler ve yayaların bu durumlara karşı tedbirli olması gerektiğini belirtti.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın olacağı tahmin ediliyor. İstanbul ve çevresinde yağmur beklenmezken, Ege Bölgesi'nde güneyden esen rüzgârların hafif ve orta kuvvette olması bekleniyor.Uyarılar: Kuvvetli yağış, don ve çığBugün hava nasıl olacak?Marmara’da Sağanak Yağış ve Sis Etkili OlacakMeteoroloji’ye göre Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, özellikle Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Ege Bölgesi kuvvetli yağışa hazırlanıyorEge Bölgesi’nde öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlar etkisini gösterecek. İzmir ve Aydın’da gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis oluşabileceği bildirildi.Akdeniz’de parçalı bulutlu hava hakimAkdeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık hava beklenirken, Antalya’nın doğu ilçelerinde sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yüksek rakımlı bölgelerinde çığ tehlikesi olduğu açıklandı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.Doğu Anadolu’da Kar ve don uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile birlikte sis oluşabilir.Güneydoğu Anadolu’da açık havaGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus görülebilir.İç AnadoluAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluÇANKIRI °C, 7°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 3°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 10°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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Meteoroloji'den kritik Marmara ve Ege alarmı: İzmir ve Çanakkale'ye özel uyarı verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık 2024 için ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklerken, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi, doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, 20 Aralık 2024 Cuma günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın batısı, Ege Bölgesi ile Bursa, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Hakkâri ve Şırnak’ta yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak. Yağış nedeniyle su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde, eğimli yamaçlarda çığ riski olduğu bildirildi. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğu bölgelerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı. MGM, sürücüler ve yayaların bu durumlara karşı tedbirli olması gerektiğini belirtti.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın olacağı tahmin ediliyor. İstanbul ve çevresinde yağmur beklenmezken, Ege Bölgesi'nde güneyden esen rüzgârların hafif ve orta kuvvette olması bekleniyor.
Uyarılar: Kuvvetli yağış, don ve çığ
Kuvvetli Yağış:
İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Buzlanma ve Don:
Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma olaylarına karşı önlem alınmalı.
Çığ Tehlikesi:
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ riski bulunuyor.
Marmara’da Sağanak Yağış ve Sis Etkili Olacak
Meteoroloji’ye göre Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, özellikle Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Çanakkale:
Gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak yağış, 16°C.
Edirne:
Sağanak yağışlı, 16°C.
İstanbul:
Gece sağanak yağışlı, 15°C.
Sakarya:
Parçalı bulutlu, 18°C.
Ege Bölgesi kuvvetli yağışa hazırlanıyor
Ege Bölgesi’nde öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlar etkisini gösterecek. İzmir ve Aydın’da gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis oluşabileceği bildirildi.
Afyonkarahisar:
Gece saatlerinde yağmurlu, 11°C.
Denizli:
Gece sağanak yağışlı, 16°C.
İzmir:
Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, gece yerel kuvvetli, 17°C.
Manisa:
Sağanak yağışlı, 18°C.
Akdeniz’de parçalı bulutlu hava hakim
Akdeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık hava beklenirken, Antalya’nın doğu ilçelerinde sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Adana:
Parçalı bulutlu, 18°C.
Antalya:
Doğu ilçeleri sağanak yağışlı, 18°C.
Hatay:
Parçalı bulutlu, 15°C.
Mersin:
Parçalı bulutlu, 19°C.
Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yüksek rakımlı bölgelerinde çığ tehlikesi olduğu açıklandı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
Artvin:
Parçalı bulutlu, 7°C.
Samsun:
Parçalı bulutlu, 16°C.
Tokat:
Parçalı bulutlu, 10°C.
Trabzon:
Parçalı bulutlu, 13°C.
Doğu Anadolu’da Kar ve don uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile birlikte sis oluşabilir.
Erzurum:
Parçalı bulutlu, 0°C.
Kars:
Parçalı bulutlu, 2°C.
Malatya:
Parçalı bulutlu, 6°C.
Van:
Parçalı bulutlu, 5°C.
Güneydoğu Anadolu’da açık hava
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus görülebilir.
Diyarbakır:
Parçalı bulutlu, 5°C.
Gaziantep:
Parçalı bulutlu, 11°C.
Siirt:
Parçalı bulutlu, 6°C.
Şanlıurfa:
Parçalı bulutlu, 13°C.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu