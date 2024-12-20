https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/meteorolojiden-kritik-marmara-ve-ege-alarmi-izmir-ve-canakkaleye-ozel-uyari-verildi-1091775845.html

Meteoroloji'den kritik Marmara ve Ege alarmı: İzmir ve Çanakkale'ye özel uyarı verildi

Meteoroloji'den kritik Marmara ve Ege alarmı: İzmir ve Çanakkale'ye özel uyarı verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık 2024 için ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklerken, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir’in batı... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T07:00+0300

2024-12-20T07:00+0300

2024-12-20T07:00+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, 20 Aralık 2024 Cuma günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın batısı, Ege Bölgesi ile Bursa, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Hakkâri ve Şırnak’ta yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak. Yağış nedeniyle su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkatDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde, eğimli yamaçlarda çığ riski olduğu bildirildi. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğu bölgelerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı. MGM, sürücüler ve yayaların bu durumlara karşı tedbirli olması gerektiğini belirtti.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın olacağı tahmin ediliyor. İstanbul ve çevresinde yağmur beklenmezken, Ege Bölgesi'nde güneyden esen rüzgârların hafif ve orta kuvvette olması bekleniyor.Uyarılar: Kuvvetli yağış, don ve çığBugün hava nasıl olacak?Marmara’da Sağanak Yağış ve Sis Etkili OlacakMeteoroloji’ye göre Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, özellikle Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Ege Bölgesi kuvvetli yağışa hazırlanıyorEge Bölgesi’nde öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlar etkisini gösterecek. İzmir ve Aydın’da gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis oluşabileceği bildirildi.Akdeniz’de parçalı bulutlu hava hakimAkdeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık hava beklenirken, Antalya’nın doğu ilçelerinde sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yüksek rakımlı bölgelerinde çığ tehlikesi olduğu açıklandı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.Doğu Anadolu’da Kar ve don uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile birlikte sis oluşabilir.Güneydoğu Anadolu’da açık havaGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus görülebilir.İç AnadoluAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluÇANKIRI °C, 7°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 3°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 10°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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