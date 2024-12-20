https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mhp-lideri-bahceliden-imrali-aciklamasi-gorusmeleri-bizi-memnun-eder-1091834011.html
MHP lideri Bahçeli'den İmralı açıklaması: ‘Görüşmeleri bizi memnun eder’
MHP lideri Bahçeli'den İmralı açıklaması: ‘Görüşmeleri bizi memnun eder’
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli bir gazetecinin DEM Parti ve İmralı arasında gerçekleştirileceğini öne sürülen görüşmeye ilişkin soruya... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T23:32+0300
2024-12-20T23:32+0300
2024-12-20T23:32+0300
politika
türkiye
mhp
devlet bahçeli
dem parti
imralı
abdullah öcalan
milliyetçi hareket partisi (mhp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090837032_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_081ed9ac003edcd08fdd70f7902425d9.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir gazetecinin DEM Partili kaynaklara atıfta bulunarak sorduğu DEM Parti-İmralı görüşmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, kendilerinin görüşlerinde bir değişiklik olmadığını belirterek görüşmenin sağlanmasında yarar olduğunu dile getirdi.Bahçeli verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-cagrida-bulunmustu-tuncer-bakirhan-acikladi-imraliya-gitmek-icin-basvuracagiz-1090840092.html
imralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090837032_55:0:2722:2000_1920x0_80_0_0_66ed19435734539c0e8b0ab36965b339.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
devlet bahçeli imralı, devlet bahçeli imralı açıklaması, devlet bahçeli dem parti açıklaması, mhp genel başkanı devlet bahçeli, devlet bahçeli öcalan, devlet bahçeli öcalan açıklaması
devlet bahçeli imralı, devlet bahçeli imralı açıklaması, devlet bahçeli dem parti açıklaması, mhp genel başkanı devlet bahçeli, devlet bahçeli öcalan, devlet bahçeli öcalan açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den İmralı açıklaması: ‘Görüşmeleri bizi memnun eder’
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli bir gazetecinin DEM Parti ve İmralı arasında gerçekleştirileceğini öne sürülen görüşmeye ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Görüşmeleri bizi memnun eder" cümlesini kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir gazetecinin DEM Partili kaynaklara atıfta bulunarak sorduğu DEM Parti-İmralı görüşmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, kendilerinin görüşlerinde bir değişiklik olmadığını belirterek görüşmenin sağlanmasında yarar olduğunu dile getirdi.
Bahçeli verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetti:
Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. Biz de 2025 yılına giriyoruz ve dikkat edilirse yüzyılda da Yeni Yüzyıl ve Yeni Türkiye diye var. O bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Ve zannediyorum kararlar da Türkiye’de yaşayan her insan için hayırlara vesile olur.