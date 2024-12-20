MHP lideri Bahçeli'den İmralı açıklaması: ‘Görüşmeleri bizi memnun eder’

Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. Biz de 2025 yılına giriyoruz ve dikkat edilirse yüzyılda da Yeni Yüzyıl ve Yeni Türkiye diye var. O bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Ve zannediyorum kararlar da Türkiye’de yaşayan her insan için hayırlara vesile olur.