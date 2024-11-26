https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-cagrida-bulunmustu-tuncer-bakirhan-acikladi-imraliya-gitmek-icin-basvuracagiz-1090840092.html
Bahçeli çağrıda bulunmuştu, Tuncer Bakırhan açıkladı: 'İmralı'ya gitmek için başvuracağız'
Bahçeli çağrıda bulunmuştu, Tuncer Bakırhan açıkladı: 'İmralı'ya gitmek için başvuracağız'
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında, DEM Parti Eş Genel Başkanları olarak İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T13:50+0300
2024-11-26T13:50+0300
2024-11-26T13:51+0300
politika
tuncer bakırhan
tülay hatimoğulları
tülay hatimoğulları oruç
dem parti
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MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'ye çağrıda bulunmuş ve "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" demişti. Tuncer Bakırhan Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve "Çözüme dönük bazen akıl birlikte işliyor. İmralı'da Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacağız. Barış sürecine Eş Başkanlar olarak katkı sunmak istiyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-biden-gorevinden-derhal-azledilmeli-1090828647.html
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tuncer bakırhan, tülay hatimoğulları, tülay hatimoğulları oruç, dem parti, devlet bahçeli, imralı, abdullah öcalan
tuncer bakırhan, tülay hatimoğulları, tülay hatimoğulları oruç, dem parti, devlet bahçeli, imralı, abdullah öcalan
Bahçeli çağrıda bulunmuştu, Tuncer Bakırhan açıkladı: 'İmralı'ya gitmek için başvuracağız'
13:50 26.11.2024 (güncellendi: 13:51 26.11.2024)
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında, DEM Parti Eş Genel Başkanları olarak İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için bakanlığa başvuru yapacaklarını duyurdu.
MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'ye çağrıda bulunmuş ve "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" demişti. Tuncer Bakırhan Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve "Çözüme dönük bazen akıl birlikte işliyor. İmralı'da Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacağız. Barış sürecine Eş Başkanlar olarak katkı sunmak istiyoruz." dedi.