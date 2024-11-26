https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-cagrida-bulunmustu-tuncer-bakirhan-acikladi-imraliya-gitmek-icin-basvuracagiz-1090840092.html

Bahçeli çağrıda bulunmuştu, Tuncer Bakırhan açıkladı: 'İmralı'ya gitmek için başvuracağız'

Bahçeli çağrıda bulunmuştu, Tuncer Bakırhan açıkladı: 'İmralı'ya gitmek için başvuracağız'

Sputnik Türkiye

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında, DEM Parti Eş Genel Başkanları olarak İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T13:50+0300

2024-11-26T13:50+0300

2024-11-26T13:51+0300

politika

tuncer bakırhan

tülay hatimoğulları

tülay hatimoğulları oruç

dem parti

devlet bahçeli

imralı

abdullah öcalan

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MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'ye çağrıda bulunmuş ve "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" demişti. Tuncer Bakırhan Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve "Çözüme dönük bazen akıl birlikte işliyor. İmralı'da Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacağız. Barış sürecine Eş Başkanlar olarak katkı sunmak istiyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bahceli-biden-gorevinden-derhal-azledilmeli-1090828647.html

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tuncer bakırhan, tülay hatimoğulları, tülay hatimoğulları oruç, dem parti, devlet bahçeli, imralı, abdullah öcalan