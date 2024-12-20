https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mersinde-oldurulen-is-insanin-kiralik-katili-konustu-45-bin-lira-aldik-1091829665.html

Mersin'de öldürülen iş insanın kiralık katili konuştu: '45 bin lira aldık'

Mersin'de öldürülen iş insanın kiralık katili konuştu: '45 bin lira aldık'

Sputnik Türkiye

2024 yılının Ocak ayında cinayete kurban giden ithalat-ihracat işiyle uğraşan iş insanı Hakan Turan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması başladı. Cinayet... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T19:17+0300

2024-12-20T19:17+0300

2024-12-20T19:17+0300

türkiye

mersin

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Mersin'de cinayete kurban giden ve görüntüleri sosyal medyada gündem olan davanın ilk duruşması yapıldı.Ocak ayında cinayete kurban giden ithalat-ihracat işiyle uğraşan iş insanı Hakan Turan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına başlandı. Cinayet anını cep telefonu kamerasına alan sanıklar Berkant Ö. ve Hasan K. amaçlarının öldürme olmadığını yaralama için 45 bin liraya Okan Ç. isimli kişiyle anlaştıklarını duyurdu.Duruşmada ifade eden veren sanıklar İstanbul'da restoranda yemek yerken Okan Ç. isimli kişinin telefonuna gelen mesaj sonrası 'Birinin ayağına sıkılacak yapan olur mu?' diye sorduğunu teklif sonrası yapacaklarını ancak araçlarının olmadığını aktardı. Bunun üzerine arkadaşlarının adına araç kiralayan ikili iş insanı Hakan Turan'ı takip ettiklerini uygun anında silahla yaralamak isterken silahın tutukluluk yaptığını belirtti. İş insanı Hakan Turan da silahına davranınca öldürmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Ölen iş insanın eşi F.M.T ise Hakan Turan ile Okan Ç. arasında ortaklık olmadığını sadece iş yaptıklarını, Hakan'ın Okan Ç'ye 30-40 bin dolar kadar borcu olduğunu ancak bunun iş hayatında normal olduğunu belirterek sanıklardan şikayetçi oldu.Görüntüyü Okan Ç. için çektiklerini açıklayan sanıklar cinayet sonrası yurt dışına kaçmayı planladıklarını belirtti. Taraf avukatları ve tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma ileri tarihe ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/mersin-aciklarinda-kuru-yuk-gemisi-yan-yatti-personelin-acil-tahliyesi-baslatildi-1090859849.html

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