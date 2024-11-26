https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/mersin-aciklarinda-kuru-yuk-gemisi-yan-yatti-personelin-acil-tahliyesi-baslatildi-1090859849.html

Mersin açıklarında kuru yük gemisi yan yattı: Personelin acil tahliyesi başlatıldı

Mersin açıklarında kuru yük gemisi yan yattı: Personelin acil tahliyesi başlatıldı

Sputnik Türkiye

Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda Esperenza B isimli kuru yük gemisi yan yattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kuru yük gemisinde bulunan mürettebat için acil... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T21:57+0300

2024-11-26T21:57+0300

2024-11-26T22:36+0300

türkiye

mersin

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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Mersin'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Esperenza B isimli kuru yük gemisi yan yattı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda Esperenza B isimli kuru yük gemisinin 15 derece yan yattığını açıkladı. Tahliye işlemlerini başlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ''Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERENZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlatılmıştır'' açıklamasında bulundu.

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