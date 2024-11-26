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Mersin açıklarında kuru yük gemisi yan yattı: Personelin acil tahliyesi başlatıldı
Mersin açıklarında kuru yük gemisi yan yattı: Personelin acil tahliyesi başlatıldı
Sputnik Türkiye
Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda Esperenza B isimli kuru yük gemisi yan yattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kuru yük gemisinde bulunan mürettebat için acil... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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Mersin'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Esperenza B isimli kuru yük gemisi yan yattı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda Esperenza B isimli kuru yük gemisinin 15 derece yan yattığını açıkladı. Tahliye işlemlerini başlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ''Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERENZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlatılmıştır'' açıklamasında bulundu.
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mersin, mersin limanı, yük gemisi, kuru yük gemisi, tahliye, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, gemi, gemi arızası, gemi kazası
mersin, mersin limanı, yük gemisi, kuru yük gemisi, tahliye, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, gemi, gemi arızası, gemi kazası

Mersin açıklarında kuru yük gemisi yan yattı: Personelin acil tahliyesi başlatıldı

21:57 26.11.2024 (güncellendi: 22:36 26.11.2024)
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇMarmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu
Marmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇ
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Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda Esperenza B isimli kuru yük gemisi yan yattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kuru yük gemisinde bulunan mürettebat için acil tahliye işleminin başlatıldığını duyurdu.
Mersin'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Esperenza B isimli kuru yük gemisi yan yattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda Esperenza B isimli kuru yük gemisinin 15 derece yan yattığını açıkladı. Tahliye işlemlerini başlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ''Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERENZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlatılmıştır'' açıklamasında bulundu.
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