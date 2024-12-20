https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/merkez-bankasindan-yeni-sosyal-medya-hesabi-ekonomik-arastirmalarin-paylasimi--1091773214.html

Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hesabı: 'Ekonomik Araştırmalar'

Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hesabı: 'Ekonomik Araştırmalar'

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca, çalışanlarının akademik çalışmalarına ve bankanın araştırma faaliyetlerine dair paylaşımların yer alacağı bir sosyal... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T00:32+0300

2024-12-20T00:32+0300

2024-12-20T00:35+0300

türkiye

merkez bankası

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

sosyal medya

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), X'de yeni bir hesap açtı. 'TCMB Ekonomik Araştırmalar' isimli hesabın Merkez Bankası çalışanlarının akademik araştırmalarının ve bankanın araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerinin paylaşıldığı resmi bir hesap olduğu ifade edildi.Hesaptan yapılan ilk paylaşımsa şöyle oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/resmi-gazetede-yayimlandi-helal-akreditasyon-kurumunun-kesecegi-cezalar-artirildi-1091773085.html

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merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), sosyal medya