Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hesabı: 'Ekonomik Araştırmalar'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/merkez-bankasindan-yeni-sosyal-medya-hesabi-ekonomik-arastirmalarin-paylasimi--1091773214.html
Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hesabı: 'Ekonomik Araştırmalar'
Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hesabı: 'Ekonomik Araştırmalar'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca, çalışanlarının akademik çalışmalarına ve bankanın araştırma faaliyetlerine dair paylaşımların yer alacağı bir sosyal... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T00:32+0300
2024-12-20T00:35+0300
türkiye
merkez bankası
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6ecfeab6b3261d58353f81b0bba7ee76.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), X'de yeni bir hesap açtı. 'TCMB Ekonomik Araştırmalar' isimli hesabın Merkez Bankası çalışanlarının akademik araştırmalarının ve bankanın araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerinin paylaşıldığı resmi bir hesap olduğu ifade edildi.Hesaptan yapılan ilk paylaşımsa şöyle oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/resmi-gazetede-yayimlandi-helal-akreditasyon-kurumunun-kesecegi-cezalar-artirildi-1091773085.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0a6a05343c70e0730df7494678df7514.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), sosyal medya
merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), sosyal medya

Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hesabı: 'Ekonomik Araştırmalar'

00:32 20.12.2024 (güncellendi: 00:35 20.12.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca, çalışanlarının akademik çalışmalarına ve bankanın araştırma faaliyetlerine dair paylaşımların yer alacağı bir sosyal medya hesabı oluşturuldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), X'de yeni bir hesap açtı. 'TCMB Ekonomik Araştırmalar' isimli hesabın Merkez Bankası çalışanlarının akademik araştırmalarının ve bankanın araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerinin paylaşıldığı resmi bir hesap olduğu ifade edildi.
Hesaptan yapılan ilk paylaşımsa şöyle oldu:
"University of Mannheim Öğretim Üyesi Moritz Kuhn, TCMB Araştırma Seminerleri'ne katılarak "Sahip Olmak ya da Olmamak: Servet Eşitsizliğini Anlamak" başlıklı, Pavel Brendler ve Dr. Ulrike Steins ile ortak akademik çalışmalarına dair sunum yapmıştır."
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: Helal Akreditasyon Kurumu'nun keseceği cezalar artırıldı
00:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала