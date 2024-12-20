https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/merkez-bankasindan-yeni-sosyal-medya-hesabi-ekonomik-arastirmalarin-paylasimi--1091773214.html
Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hesabı: 'Ekonomik Araştırmalar'
Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hesabı: 'Ekonomik Araştırmalar'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca, çalışanlarının akademik çalışmalarına ve bankanın araştırma faaliyetlerine dair paylaşımların yer alacağı bir sosyal... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T00:32+0300
2024-12-20T00:32+0300
2024-12-20T00:35+0300
türkiye
merkez bankası
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
sosyal medya
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), X'de yeni bir hesap açtı. 'TCMB Ekonomik Araştırmalar' isimli hesabın Merkez Bankası çalışanlarının akademik araştırmalarının ve bankanın araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerinin paylaşıldığı resmi bir hesap olduğu ifade edildi.Hesaptan yapılan ilk paylaşımsa şöyle oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/resmi-gazetede-yayimlandi-helal-akreditasyon-kurumunun-kesecegi-cezalar-artirildi-1091773085.html
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merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), sosyal medya
merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), sosyal medya
Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hesabı: 'Ekonomik Araştırmalar'
00:32 20.12.2024 (güncellendi: 00:35 20.12.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca, çalışanlarının akademik çalışmalarına ve bankanın araştırma faaliyetlerine dair paylaşımların yer alacağı bir sosyal medya hesabı oluşturuldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), X'de yeni bir hesap açtı. 'TCMB Ekonomik Araştırmalar' isimli hesabın Merkez Bankası çalışanlarının akademik araştırmalarının ve bankanın araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerinin paylaşıldığı resmi bir hesap olduğu ifade edildi.
Hesaptan yapılan ilk paylaşımsa şöyle oldu:
"University of Mannheim Öğretim Üyesi Moritz Kuhn, TCMB Araştırma Seminerleri'ne katılarak "Sahip Olmak ya da Olmamak: Servet Eşitsizliğini Anlamak" başlıklı, Pavel Brendler ve Dr. Ulrike Steins ile ortak akademik çalışmalarına dair sunum yapmıştır."