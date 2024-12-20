https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mansur-yavastan-sgk-borclari-icin-bakan-isikhana-seslendi-mahsuplasma-taleplerimizi-neden-1091778331.html
Mansur Yavaş’tan SGK borçları için Bakan Işıkhan'a seslendi: Mahsuplaşma taleplerimizi neden reddettiniz?
Mansur Yavaş’tan SGK borçları için Bakan Işıkhan'a seslendi: Mahsuplaşma taleplerimizi neden reddettiniz?
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyelerin hesaplarına konulan bloke işlemini “Halkın iradesine el uzatıyorsunuz” diyerek eleştirdi. Yavaş... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, altı büyükşehir belediyesine uygulanan haciz ve bloke işlemleriyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yavaş, belediye şirketlerine yönelik bu işlemi “seçmenden hınç çıkarma çabası” olarak nitelendirdi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a çağrıda bulundu:'Halk günü geldiğinde gereken cevabı verecektir''Ankara 20 yıl kaybetti'Mynet'e verdiği röportajda 2014 yerel seçimlerini unutamadığını ifade eden Yavaş, “O seçim Ankara’nın 20 yılını kaybettirdi” dedi. Ancak 2019 seçimlerinde Ankaralıların kendilerine olan güveninin yüzde 50’den yüzde 60’a çıktığını vurgulayan Yavaş, bu güveni “önce insan” odaklı bir anlayışla kazandıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ak-partili-mustafa-sen-duyurdu-son-anket-sonuclari-belli-oldu-1091772970.html
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sgk, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara, borç, vedat ışıkhan
sgk, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara, borç, vedat ışıkhan
Mansur Yavaş’tan SGK borçları için Bakan Işıkhan'a seslendi: Mahsuplaşma taleplerimizi neden reddettiniz?
08:16 20.12.2024 (güncellendi: 08:17 20.12.2024)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyelerin hesaplarına konulan bloke işlemini “Halkın iradesine el uzatıyorsunuz” diyerek eleştirdi. Yavaş, röportajında siyasette unutamadığı anları anlattı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, altı büyükşehir belediyesine uygulanan haciz ve bloke işlemleriyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yavaş, belediye şirketlerine yönelik bu işlemi “seçmenden hınç çıkarma çabası” olarak nitelendirdi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a çağrıda bulundu:
'Halk günü geldiğinde gereken cevabı verecektir'
“Mahsuplaşma taleplerimizi neden reddettiniz? SGK’nın alacağının sadece yüzde 10’u belediyelerden. Halk, bu yapılanları görüyor ve günü geldiğinde gereken cevabı verecektir.”
Mynet'e verdiği röportajda 2014 yerel seçimlerini unutamadığını ifade eden Yavaş, “O seçim Ankara’nın 20 yılını kaybettirdi” dedi. Ancak 2019 seçimlerinde Ankaralıların kendilerine olan güveninin yüzde 50’den yüzde 60’a çıktığını vurgulayan Yavaş, bu güveni “önce insan” odaklı bir anlayışla kazandıklarını belirtti.