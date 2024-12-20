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AK Partili Mustafa Şen duyurdu: Son anket sonuçları belli oldu
AK Partili Mustafa Şen duyurdu: Son anket sonuçları belli oldu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu. AK Partili Mustafa Şen, son anket... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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Son anket sonuçlarına göre AK Parti birinci parti olurken CHP bir puan geriden ikinci oldu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu. Yaz sonları açıklanan CHP anketinde AK Parti'nin birinci olduğunu belirten AK Partili Şen ''Ben sürekli trendlere bakıyorum. CHP giderek aşağıya, biz yukarı çıkıyoruz. Sonra da öngörülerimiz gerçekleşti. Geçen ay bir puana yakın biz önde gözüküyorduk. Bir diğer araştırmada da daha belirgin bir önderliğimiz vardı. Bir tanesinde ise CHP yarım puan öndeydi. Ben tüm anketleri değerlendiriyorum. Ama gösteriyor ki gelecek ay biz önde olacağız. Şu an yüzde 40'ın altındayız. Yüzde 35 üzerindeyiz ama. Yükseliş devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın yüzde 50 talimatı nedeniyle yeni şeyler yapmamız gerek. AK Parti şikayeti görüp alacak. Erdoğan'ın liderliği her zaman birinci sırada. Rakipleri olarak piyasaya sürülmeye çalışanlardan daha fazla bir oy oranına sahip. Biz milletin dediğine bakacağız. Vatandaş ne diyor? Birinci sırada ekonomi var. İkinci sırada adalet duygusunda zedelenme var. Bunun tamir edilmesi lazım'' açıklamasında bulundu.
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ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), anket, anket şirketleri, seçim anketi, beklenti anketi, anketler, suriye, recep tayyip erdoğan
ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), anket, anket şirketleri, seçim anketi, beklenti anketi, anketler, suriye, recep tayyip erdoğan

AK Partili Mustafa Şen duyurdu: Son anket sonuçları belli oldu

00:11 20.12.2024
© İHAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© İHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu. AK Partili Mustafa Şen, son anket sonuçlarında AK Parti'nin birinci parti olduğunu belirterek ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 puan geriden takipte olduğunu duyurdu.
Son anket sonuçlarına göre AK Parti birinci parti olurken CHP bir puan geriden ikinci oldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu. Yaz sonları açıklanan CHP anketinde AK Parti'nin birinci olduğunu belirten AK Partili Şen ''Ben sürekli trendlere bakıyorum. CHP giderek aşağıya, biz yukarı çıkıyoruz. Sonra da öngörülerimiz gerçekleşti. Geçen ay bir puana yakın biz önde gözüküyorduk. Bir diğer araştırmada da daha belirgin bir önderliğimiz vardı. Bir tanesinde ise CHP yarım puan öndeydi. Ben tüm anketleri değerlendiriyorum. Ama gösteriyor ki gelecek ay biz önde olacağız. Şu an yüzde 40'ın altındayız. Yüzde 35 üzerindeyiz ama. Yükseliş devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın yüzde 50 talimatı nedeniyle yeni şeyler yapmamız gerek. AK Parti şikayeti görüp alacak. Erdoğan'ın liderliği her zaman birinci sırada. Rakipleri olarak piyasaya sürülmeye çalışanlardan daha fazla bir oy oranına sahip. Biz milletin dediğine bakacağız. Vatandaş ne diyor? Birinci sırada ekonomi var. İkinci sırada adalet duygusunda zedelenme var. Bunun tamir edilmesi lazım'' açıklamasında bulundu.
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