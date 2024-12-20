https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kuzey-kore-abd-ve-g7-ulkeleri-normal-isbirligimizi-carpitmaya-ve-karalamaya-calisiyorlar-1091775317.html

Kuzey Kore: ABD ve G7 ülkeleri normal işbirliğimizi çarpıtmaya ve karalamaya çalışıyorlar

Kuzey Kore: ABD ve G7 ülkeleri normal işbirliğimizi çarpıtmaya ve karalamaya çalışıyorlar

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve G7'nin, Kuzey Kore ile Rusya Federasyonu arasındaki normal işbirliğini çarpıtmaya ve karalamaya çalıştığını belirtti. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T04:16+0300

2024-12-20T04:16+0300

2024-12-20T04:16+0300

dünya

abd

rusya federasyonu

abd

kuzey kore dışişleri bakanlığı

g7

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Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından yayımlanan açıklamada, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bu ülkelerin Kuzey Kore üzerinde bir baskı ortamı yaratma çabası içinde olduğunu ifade etti. Açıklamada, "ABD, G7 ülkeleriyle birlikte, Kuzey Kore ile Rusya Federasyonu arasındaki normal işbirliği ilişkilerinin özünü çarpıttıkları ve iftira attıkları bir 'ortak açıklama' uydurup yayınladılar. Kuzey Kore üzerinde uluslararası bir yaptırım ve baskı atmosferi yaratmak için ellerinden geleni yaptılar" ifadelerinde bulunuldu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve yandaşlarının, ülkelerin egemenliği ve içişlerine karışmama ilkesini baltalamaya yönelik düşüncesiz provokasyonlarını kesin bir dille reddettiklerini vurguladı. Bunun yanı sıra, ABD'nin hegemonya ve münhasır ittifak haklarına odaklanan maceracı askeri politikası nedeniyle Avrupa'daki durumun daha da istikrarsız hale geldiği ifade edildi. Açıklamada, "ABD ve ona bağlı güçlerin düşmanca eylemi, uluslararası barış ve güvenliğin temellerini sarsan ciddi bir tehdit oluşturarak bağımsız devletlerin egemenliğine pervasızca saldırmakta ve siyasi amaçlı bir provokasyonun ötesine geçmektedir" şeklinde ifadeler yer aldı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik mevcut politikasını sürdürmesinin bu ülkeyle ilişkilerinde tekrarlanan gerilemelere yol açacağını da ekledi. Daha önce G7, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki 'askeri işbirliğini' kınamışlardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/guney-koreden-rusya-ve-kuzey-koreli-vatandaslara-ve-sirketlere-karsi-yaptirim-1091634484.html

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