https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/guney-koreden-rusya-ve-kuzey-koreli-vatandaslara-ve-sirketlere-karsi-yaptirim-1091634484.html

Güney Kore’den Rusya ve Kuzey Koreli vatandaşlara ve şirketlere karşı yaptırım

Güney Kore’den Rusya ve Kuzey Koreli vatandaşlara ve şirketlere karşı yaptırım

Sputnik Türkiye

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Kuzey Kore arasında olduğu iddia edilen “yasadışı askeri işbirliğine” katılmakla suçlanan 11 kişi ve 15 şirkete... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T08:07+0300

2024-12-17T08:07+0300

2024-12-17T08:25+0300

dünya

güney kore

rusya

kuzey kore

yaptırım

askeri işbirliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091395339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f113abe56b6f33481bb40da1ba613fd1.jpg

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hükümet, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki yasadışı askeri işbirliğine katılan 11 kişi ve 15 kuruluşa karşı tek taraflı yaptırımlar getiriyor” ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, ‘kara listeye’ Kuzey Kore’den askeri uzmanlar dahil edilirken yaptırım uygulanan Kuzey Koreli yetkililer arasında, “Ukrayna’daki savaşa gönderildiği” iddia edilen ‘Kasırga’ Kolordusu ile komutanı Lee Bong-joon ve füze teknolojileri uzmanı Lee Sung-jin yer alıyor.Rusya tarafından ‘kara listeye’ yedi vatandaş ve onlarla bağlantılı dokuz şirket dahil edilirken beş bankanın da adı listede geçiyor.Yaptırımlar 19 Aralık gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Yaptırım kapsamındaki kuruluşlarla yapılan tüm finansal ve döviz işlemlerinin Finansal Hizmetler Komisyonu veya Kore Merkez Bankası tarafından onaylanması gerekecek. İhlal edenler cezalarla karşı karşıya kalacak.Seul yaptırımları “Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğine ortak yanıt” olarak nitelendirdi. Bu karar Güney Kore, ABD, Japonya, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının 16-17 Aralık’ta yaptığı ortak açıklamanın ardından geldi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'den 10 bin askeri personelin Kursk Bölgesi’nde Rus ordusuyla birlikte operasyonlara katıldığını iddia etmişti.Rusya, ABD'nin Kuzey Koreli askerlerin Rus ordu saflarındaki varlığına dair hiçbir delili olmadığına dikkat çekmişti. Kuzey Kore de bu suçlamaları, ABD ve müttefiklerinin kendi suçlarını örtbas etmek ve Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak için yaptıkları “kirli manevralar” olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cin-disisleri-bakani-wang-pekin-ve-moskova-birbirini-desteklemeye-devam-edecek-1091634105.html

güney kore

rusya

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, rusya, kuzey kore, yaptırım, askeri işbirliği