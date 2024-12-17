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Güney Kore’den Rusya ve Kuzey Koreli vatandaşlara ve şirketlere karşı yaptırım
Güney Kore’den Rusya ve Kuzey Koreli vatandaşlara ve şirketlere karşı yaptırım
Sputnik Türkiye
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Kuzey Kore arasında olduğu iddia edilen “yasadışı askeri işbirliğine” katılmakla suçlanan 11 kişi ve 15 şirkete... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T08:07+0300
2024-12-17T08:25+0300
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hükümet, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki yasadışı askeri işbirliğine katılan 11 kişi ve 15 kuruluşa karşı tek taraflı yaptırımlar getiriyor” ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, ‘kara listeye’ Kuzey Kore’den askeri uzmanlar dahil edilirken yaptırım uygulanan Kuzey Koreli yetkililer arasında, “Ukrayna’daki savaşa gönderildiği” iddia edilen ‘Kasırga’ Kolordusu ile komutanı Lee Bong-joon ve füze teknolojileri uzmanı Lee Sung-jin yer alıyor.Rusya tarafından ‘kara listeye’ yedi vatandaş ve onlarla bağlantılı dokuz şirket dahil edilirken beş bankanın da adı listede geçiyor.Yaptırımlar 19 Aralık gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Yaptırım kapsamındaki kuruluşlarla yapılan tüm finansal ve döviz işlemlerinin Finansal Hizmetler Komisyonu veya Kore Merkez Bankası tarafından onaylanması gerekecek. İhlal edenler cezalarla karşı karşıya kalacak.Seul yaptırımları “Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğine ortak yanıt” olarak nitelendirdi. Bu karar Güney Kore, ABD, Japonya, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının 16-17 Aralık’ta yaptığı ortak açıklamanın ardından geldi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'den 10 bin askeri personelin Kursk Bölgesi’nde Rus ordusuyla birlikte operasyonlara katıldığını iddia etmişti.Rusya, ABD'nin Kuzey Koreli askerlerin Rus ordu saflarındaki varlığına dair hiçbir delili olmadığına dikkat çekmişti. Kuzey Kore de bu suçlamaları, ABD ve müttefiklerinin kendi suçlarını örtbas etmek ve Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak için yaptıkları “kirli manevralar” olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cin-disisleri-bakani-wang-pekin-ve-moskova-birbirini-desteklemeye-devam-edecek-1091634105.html
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güney kore, rusya, kuzey kore, yaptırım, askeri işbirliği
güney kore, rusya, kuzey kore, yaptırım, askeri işbirliği

Güney Kore’den Rusya ve Kuzey Koreli vatandaşlara ve şirketlere karşı yaptırım

08:07 17.12.2024 (güncellendi: 08:25 17.12.2024)
© AP Photo / Lee Jin-manGüney Kore'de polis, Cumhurbaşkanı Yoon'un ofisine baskın düzenledi
Güney Kore'de polis, Cumhurbaşkanı Yoon'un ofisine baskın düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Kuzey Kore arasında olduğu iddia edilen “yasadışı askeri işbirliğine” katılmakla suçlanan 11 kişi ve 15 şirkete yönelik tek taraflı yaptırım kararı alındığını belirtti.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hükümet, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki yasadışı askeri işbirliğine katılan 11 kişi ve 15 kuruluşa karşı tek taraflı yaptırımlar getiriyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamaya göre, ‘kara listeye’ Kuzey Kore’den askeri uzmanlar dahil edilirken yaptırım uygulanan Kuzey Koreli yetkililer arasında, “Ukrayna’daki savaşa gönderildiği” iddia edilen ‘Kasırga’ Kolordusu ile komutanı Lee Bong-joon ve füze teknolojileri uzmanı Lee Sung-jin yer alıyor.
Rusya tarafından ‘kara listeye’ yedi vatandaş ve onlarla bağlantılı dokuz şirket dahil edilirken beş bankanın da adı listede geçiyor.
Yaptırımlar 19 Aralık gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Yaptırım kapsamındaki kuruluşlarla yapılan tüm finansal ve döviz işlemlerinin Finansal Hizmetler Komisyonu veya Kore Merkez Bankası tarafından onaylanması gerekecek. İhlal edenler cezalarla karşı karşıya kalacak.
Seul yaptırımları “Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğine ortak yanıt” olarak nitelendirdi. Bu karar Güney Kore, ABD, Japonya, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının 16-17 Aralık’ta yaptığı ortak açıklamanın ardından geldi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'den 10 bin askeri personelin Kursk Bölgesi’nde Rus ordusuyla birlikte operasyonlara katıldığını iddia etmişti.
Rusya, ABD'nin Kuzey Koreli askerlerin Rus ordu saflarındaki varlığına dair hiçbir delili olmadığına dikkat çekmişti. Kuzey Kore de bu suçlamaları, ABD ve müttefiklerinin kendi suçlarını örtbas etmek ve Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak için yaptıkları “kirli manevralar” olarak nitelendirmişti.
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