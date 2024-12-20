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Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kursk-bolgesindeki-rilsk-kentinin-bombalanmasi-sonucu-6-sivil-oldu-1091830503.html
Kursk bölgesindeki Rılsk kentinin bombalanması sonucu 6 sivil öldü
Kursk bölgesindeki Rılsk kentinin bombalanması sonucu 6 sivil öldü
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi Vali Vekili Hinşteyn, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki Rılsk kentine yönelik füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T20:17+0300
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ukrayna krizi
aleksandr hinşteyn
kursk bölgesi
ukrayna silahlı kuvvetleri
himars
füze saldırısı
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Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki Rılsk kentine yönelik füze saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.Hinşteyn, “Maalesef kayıplar var. İlk verilere göre, biri çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı” ifadelerine yer verdi.Hinşteyn ayrıca, aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını ve merkez bölge hastanesine kaldırıldıklarını belirtti.Hinşteyn, Rılsk'e yönelik saldırının HIMARS çoklu roketatar süstemlerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil tesisleri kasıtlı olarak hedef aldığına dikkat çeken Hinşteyn, bugünkü saldırı sonucunda bir çocuk merkezi, bir kolej, bir okul ve bir itfaiye istasyonu binalarının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-37-hava-hedefi-engellendi-1091525975.html
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aleksandr hinşteyn, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, füze saldırısı, telegram
aleksandr hinşteyn, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, füze saldırısı, telegram

Kursk bölgesindeki Rılsk kentinin bombalanması sonucu 6 sivil öldü

20:17 20.12.2024
Kursk bölgesi sınır kısmı
Kursk bölgesi sınır kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
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Kursk Bölgesi Vali Vekili Hinşteyn, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki Rılsk kentine yönelik füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki Rılsk kentine yönelik füze saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Hinşteyn, “Maalesef kayıplar var. İlk verilere göre, biri çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı” ifadelerine yer verdi.
Hinşteyn ayrıca, aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını ve merkez bölge hastanesine kaldırıldıklarını belirtti.
Hinşteyn, Rılsk'e yönelik saldırının HIMARS çoklu roketatar süstemlerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil tesisleri kasıtlı olarak hedef aldığına dikkat çeken Hinşteyn, bugünkü saldırı sonucunda bir çocuk merkezi, bir kolej, bir okul ve bir itfaiye istasyonu binalarının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.
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