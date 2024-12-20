https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kursk-bolgesindeki-rilsk-kentinin-bombalanmasi-sonucu-6-sivil-oldu-1091830503.html

Kursk bölgesindeki Rılsk kentinin bombalanması sonucu 6 sivil öldü

Kursk bölgesindeki Rılsk kentinin bombalanması sonucu 6 sivil öldü

Sputnik Türkiye

Kursk Bölgesi Vali Vekili Hinşteyn, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki Rılsk kentine yönelik füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-20T20:17+0300

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ukrayna krizi

aleksandr hinşteyn

kursk bölgesi

ukrayna silahlı kuvvetleri

himars

füze saldırısı

telegram

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Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki Rılsk kentine yönelik füze saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.Hinşteyn, “Maalesef kayıplar var. İlk verilere göre, biri çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı” ifadelerine yer verdi.Hinşteyn ayrıca, aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını ve merkez bölge hastanesine kaldırıldıklarını belirtti.Hinşteyn, Rılsk'e yönelik saldırının HIMARS çoklu roketatar süstemlerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil tesisleri kasıtlı olarak hedef aldığına dikkat çeken Hinşteyn, bugünkü saldırı sonucunda bir çocuk merkezi, bir kolej, bir okul ve bir itfaiye istasyonu binalarının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-37-hava-hedefi-engellendi-1091525975.html

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aleksandr hinşteyn, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, füze saldırısı, telegram