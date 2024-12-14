https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/anne-ve-uc-cocugunun-zehirlenerek-olumuyle-ilgili-iki-kisi-tutuklandi-1091541356.html
Anne ve üç çocuğunun zehirlenerek ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı
Anne ve üç çocuğunun zehirlenerek ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Hatay'da anne ve üç çocuğunun ölümüyle sonuçlanan zehirlenme olayında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T16:41+0300
2024-12-14T16:41+0300
2024-12-14T16:44+0300
türkiye
hatay
zehirlenme
toplu zehirlenme
ölüm
doğalgaz
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Hatay İskenderun'da anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ile apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.Doğalgaz firması yetkilileri gözaltına alınmıştıİskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Aralık'ta bir apartmanda meydana gelen zehirlenmeyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan apartmana doğal gaz ileten firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve tesisatçının ardından siteye döşenen doğal gaz altyapısındaki servis sorumlusu da yakalandı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan, yapı denetim firması yetkilisi ve servis sorumlusu çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan 22 kişiden 18'i taburcu edildi, baba Emrah Kökçü ve 3 kişinin tedavileri sürüyor.Ne olmuştu?Kökçü ailesinden 12 Aralık'ta haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine apartmana giden jandarma ve sağlık ekipleri, girdikleri evde Kader Kökçü (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe'nin (14) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Baygın bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı. Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ailenin zehirlendiği, olayın sebebinin ise otopsi sonucunda belirleneceği kaydedilmişti. Soruşturma kapsamında apartmana doğal gaz ileten firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve tesisatçı gözaltına alınmış, bilirkişi heyetince sitedeki binalarda inceleme yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/anne-ve-3-cocugunun-hayatini-kaybettigi-apartmanda-21-kisi-hastaneye-kaldirildi-1091474764.html
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hatay, zehirlenme, toplu zehirlenme, ölüm, doğalgaz
hatay, zehirlenme, toplu zehirlenme, ölüm, doğalgaz
Anne ve üç çocuğunun zehirlenerek ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı
16:41 14.12.2024 (güncellendi: 16:44 14.12.2024)
Hatay'da anne ve üç çocuğunun ölümüyle sonuçlanan zehirlenme olayında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı.
Hatay İskenderun'da anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ile apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Doğalgaz firması yetkilileri gözaltına alınmıştı
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Aralık'ta bir apartmanda meydana gelen zehirlenmeyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan apartmana doğal gaz ileten firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve tesisatçının ardından siteye döşenen doğal gaz altyapısındaki servis sorumlusu da yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan, yapı denetim firması yetkilisi ve servis sorumlusu çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan 22 kişiden 18'i taburcu edildi, baba Emrah Kökçü ve 3 kişinin tedavileri sürüyor.
Kökçü ailesinden 12 Aralık'ta haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine apartmana giden jandarma ve sağlık ekipleri, girdikleri evde Kader Kökçü (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe'nin (14) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Baygın bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı.
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ailenin zehirlendiği, olayın sebebinin ise otopsi sonucunda belirleneceği kaydedilmişti. Soruşturma kapsamında apartmana doğal gaz ileten firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve tesisatçı gözaltına alınmış, bilirkişi heyetince sitedeki binalarda inceleme yapılmıştı.