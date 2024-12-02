https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/muhtesem-yuzyilin-mihrimah-sultani-yillar-sonra-ekranda-kim-milyoner-olmak-isterde-200-bin-tllik-1091045892.html
Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı yıllar sonra ekranda: Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL'lik soruyu açtırdı
Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı yıllar sonra ekranda: Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL'lik soruyu açtırdı
Sputnik Türkiye
“Muhteşem Yüzyıl”ın Mihrimah Sultan’ı ve “Aramızda Kalsın”ın Yaren’i olarak hafızalara kazınan Melis Mutluç, “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında ortaya... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T09:01+0300
2024-12-02T09:01+0300
2024-12-02T09:05+0300
yaşam
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Bir dönemin ünlü çocuk oyuncularından olan Melis Mutluç, geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkatleri üzerine çekti. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda, başarılı performansıyla 200 bin TL kazanan Mutluç, oyunculuktan tamamen uzaklaşarak eğitimine odaklandığını bir kez daha gösterdi.Oyunculuğu neden bıraktı?Oyunculuk kariyerine “Yol Arkadaşım” dizisiyle başlayan ve özellikle “Muhteşem Yüzyıl”da canlandırdığı Mihrimah Sultan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Mutluç, ortaokul yıllarında sektöre veda etti.Mutluç, oyunculuğu bırakma kararını şu sözlerle açıkladı:Tıp fakültesinde başarıya koşuyorGözlerden uzak bir hayatı tercih eden Melis Mutluç, eğitim hayatında da büyük başarılar elde etti. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitiren genç yetenek, şu anda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak doktorluk kariyerine hazırlanıyor.Mutluç’un sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmaması ve kameralardan uzak kalması, hayranlarının ilgisini daha da artırıyor.Çocuk yıldızlıktan akademik başarıyaMelis Mutluç, henüz küçük yaşlarda ekranlarda büyük bir popülerlik kazandı. Ancak genç yaşında aldığı cesur kararlarla kariyer rotasını değiştirdi ve akademik başarısıyla örnek bir hikâye yazdı. “Muhteşem Yüzyıl”ın Mihrimah Sultan’ı olarak hatırlanan Mutluç, şimdi doktorluk mesleğine doğru ilerlerken, hayranları onun bu azmini hayranlıkla takip ediyor.
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Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı yıllar sonra ekranda: Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL'lik soruyu açtırdı
09:01 02.12.2024 (güncellendi: 09:05 02.12.2024)
“Muhteşem Yüzyıl”ın Mihrimah Sultan’ı ve “Aramızda Kalsın”ın Yaren’i olarak hafızalara kazınan Melis Mutluç, “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında ortaya çıktı. Oyunculuğu bırakıp eğitim hayatına yönelen genç yetenek, tıp fakültesinde doktorluk hayaline doğru ilerliyor.
Bir dönemin ünlü çocuk oyuncularından olan Melis Mutluç, geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkatleri üzerine çekti. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda, başarılı performansıyla 200 bin TL kazanan Mutluç, oyunculuktan tamamen uzaklaşarak eğitimine odaklandığını bir kez daha gösterdi.
Oyunculuğu neden bıraktı?
Oyunculuk kariyerine “Yol Arkadaşım” dizisiyle başlayan ve özellikle “Muhteşem Yüzyıl”da canlandırdığı Mihrimah Sultan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Mutluç, ortaokul yıllarında sektöre veda etti.
Mutluç, oyunculuğu bırakma kararını şu sözlerle açıkladı:
“Sınavlara odaklanmam gerekiyordu. Bu yüzden oyunculuğu bıraktım.”
Tıp fakültesinde başarıya koşuyor
Gözlerden uzak bir hayatı tercih eden Melis Mutluç, eğitim hayatında da büyük başarılar elde etti. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitiren genç yetenek, şu anda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak doktorluk kariyerine hazırlanıyor.
Mutluç’un sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmaması ve kameralardan uzak kalması, hayranlarının ilgisini daha da artırıyor.
Çocuk yıldızlıktan akademik başarıya
Melis Mutluç, henüz küçük yaşlarda ekranlarda büyük bir popülerlik kazandı. Ancak genç yaşında aldığı cesur kararlarla kariyer rotasını değiştirdi ve akademik başarısıyla örnek bir hikâye yazdı. “Muhteşem Yüzyıl”ın Mihrimah Sultan’ı olarak hatırlanan Mutluç, şimdi doktorluk mesleğine doğru ilerlerken, hayranları onun bu azmini hayranlıkla takip ediyor.