https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kievde-sbu-binasi-vuruldu-cok-sayida-ust-duzey-yetkilinin-oldugu-bildiriliyor-1091816324.html

‘Kiev’de SBU binası vuruldu, çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü bildiriliyor’

‘Kiev’de SBU binası vuruldu, çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü bildiriliyor’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi, Rus ordusunun Kiev’deki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) binasına düzenlediği saldırıda çok sayıda üst düzey... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T14:39+0300

2024-12-20T14:39+0300

2024-12-20T14:47+0300

ukrayna krizi

ukrayna

direniş

sergey lebedev

ukrayna güvenlik servisi sbu

rusya

rus ordusu

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hava saldırısı

sbu

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Nikolayev merkezli Rusya yanlısı direniş hareketinin koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Kiev’deki SBU binasının vurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Saldırının ardından Kiev’de güvenlik güçlerinin kontrolleri artırdığını kaydeden Lebedev, arabaların ve toplu ulaşım araçlarının durdurularak vatandaşların telefonlarının ve kimliklerinin incelendiğini belirterek şunu dedi:Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Batılı koordinatörlerin desteğiyle gerçekleştirdiği eylemlere cevaben bu sabah saatlerinde SBU’nun bir idari noktasına, 'Neptün' füze sistemlerini tasarlayıp üreten Kiev'deki 'Luç' tasarım bürosuna ve bir Patriot füze sistemi mevzisine yüksek hassasiyetli silahlarla grup bombardımanı gerçekleştirildiğini bildirmişti.Bakanlık, bombardımanın hedeflerine ulaşıldığını ve tüm tesislerin imha edildiğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rus-ordusu-10-yerlesimi-ele-gecirdi-13-bin-250-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1091802250.html

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