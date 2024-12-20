https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kievde-sbu-binasi-vuruldu-cok-sayida-ust-duzey-yetkilinin-oldugu-bildiriliyor-1091816324.html
‘Kiev’de SBU binası vuruldu, çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü bildiriliyor’
‘Kiev’de SBU binası vuruldu, çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü bildiriliyor’
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi, Rus ordusunun Kiev’deki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) binasına düzenlediği saldırıda çok sayıda üst düzey... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T14:39+0300
2024-12-20T14:39+0300
2024-12-20T14:47+0300
ukrayna krizi
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direniş
sergey lebedev
ukrayna güvenlik servisi sbu
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hava saldırısı
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Nikolayev merkezli Rusya yanlısı direniş hareketinin koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Kiev’deki SBU binasının vurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Saldırının ardından Kiev’de güvenlik güçlerinin kontrolleri artırdığını kaydeden Lebedev, arabaların ve toplu ulaşım araçlarının durdurularak vatandaşların telefonlarının ve kimliklerinin incelendiğini belirterek şunu dedi:Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Batılı koordinatörlerin desteğiyle gerçekleştirdiği eylemlere cevaben bu sabah saatlerinde SBU’nun bir idari noktasına, 'Neptün' füze sistemlerini tasarlayıp üreten Kiev'deki 'Luç' tasarım bürosuna ve bir Patriot füze sistemi mevzisine yüksek hassasiyetli silahlarla grup bombardımanı gerçekleştirildiğini bildirmişti.Bakanlık, bombardımanın hedeflerine ulaşıldığını ve tüm tesislerin imha edildiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rus-ordusu-10-yerlesimi-ele-gecirdi-13-bin-250-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1091802250.html
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ukrayna, direniş, sergey lebedev, ukrayna güvenlik servisi sbu, rusya, rus ordusu, füze saldırısı, hava saldırısı, sbu, patriot, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, direniş, sergey lebedev, ukrayna güvenlik servisi sbu, rusya, rus ordusu, füze saldırısı, hava saldırısı, sbu, patriot, rusya savunma bakanlığı
‘Kiev’de SBU binası vuruldu, çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü bildiriliyor’
14:39 20.12.2024 (güncellendi: 14:47 20.12.2024)
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi, Rus ordusunun Kiev’deki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) binasına düzenlediği saldırıda çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğünü belirtti.
Nikolayev merkezli Rusya yanlısı direniş hareketinin koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Kiev’deki SBU binasının vurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Söylentilere göre, ordu ve özel servislerden çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü. Ayrıca Askeralma Genel Merkezi’nden üç üst düzey yetkilinin öldüğü söyleniyor.
Saldırının ardından Kiev’de güvenlik güçlerinin kontrolleri artırdığını kaydeden Lebedev, arabaların ve toplu ulaşım araçlarının durdurularak vatandaşların telefonlarının ve kimliklerinin incelendiğini belirterek şunu dedi:
Kiev sakinleri, ordu ve belediye yetkililerinin histeride olduğunu yazıyorlar.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Batılı koordinatörlerin desteğiyle gerçekleştirdiği eylemlere cevaben bu sabah saatlerinde SBU’nun bir idari noktasına, 'Neptün' füze sistemlerini tasarlayıp üreten Kiev'deki 'Luç' tasarım bürosuna ve bir Patriot füze sistemi mevzisine yüksek hassasiyetli silahlarla grup bombardımanı gerçekleştirildiğini bildirmişti.
Bakanlık, bombardımanın hedeflerine ulaşıldığını ve tüm tesislerin imha edildiğini vurgulamıştı.