https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/asgari-ucrete-zam-icin-ilk-rakam-aciklandi-turk-isin-teklifiyle-issizlik-maasi-kidem-tazminati-ne-1091779897.html
Asgari ücrete zam için ilk rakam açıklandı: TÜRK-İŞ'in teklifiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ne kadar artacak?
Asgari ücrete zam için ilk rakam açıklandı: TÜRK-İŞ'in teklifiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ne kadar artacak?
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ, üçüncü toplantının ardından asgari ücret talebini açıkladı. İstenen yüzde 74 zam, güncel kurla asgari ücreti 843 dolara taşıyor. Bu rakamın üzerinden... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T09:29+0300
2024-12-20T09:29+0300
2024-12-20T09:31+0300
ekonomi
ramazan ağar
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı tamamlandı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işverenin herhangi bir teklif sunmadığını, bu sebeple kendilerinin de teklif vermediğini ifade etti. Ancak aynı gün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 29 bin 583 TL'lik asgari ücret talebini kamuoyuyla paylaştı.Hürriyet'in haberine göre, TÜRK-İŞ'in önerdiği yeni asgari ücret, mevcut 17 bin 2 TL üzerinden yüzde 74'lük bir artış anlamına geliyor. Güncel dolar kuru olan 35,07 TL üzerinden hesaplandığında, bu zam talebi 843 dolarlık bir maaşı işaret ediyor. Bu rakam, Türkiye tarihinde asgari ücretin dolar bazında ulaştığı en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.Yeni ücret tüm ödemeleri etkiliyorTalebin kabul edilmesi durumunda sadece maaşlar değil, birçok kalem yeniden şekillenecek:Zam oranı tartışmaları sürüyorEkonomistler, işverenler ve işçi temsilcileri arasında zam oranına dair farklı tahminler bulunuyor. Oranların yüzde 25 ila 45 arasında değişeceği belirtiliyor. Refah payının eklenmesiyle bu oranların daha da yükselebileceği öngörülüyor.2025 asgari ücreti ne kadar olacak?Tahminlere göre zam oranlarına göre oluşacak yeni asgari ücretler şu şekilde:Asgari ücret ne zaman belli olacak?Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.Yasaya göre asgari ücretin aralık ayının sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/milyonlari-ilgilendiren-gelisme-turk-is-2025-asgari-ucret-zamminda-rakam-icin-saat-verdi-1091748816.html
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Asgari ücrete zam için ilk rakam açıklandı: TÜRK-İŞ'in teklifiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ne kadar artacak?
09:29 20.12.2024 (güncellendi: 09:31 20.12.2024)
TÜRK-İŞ, üçüncü toplantının ardından asgari ücret talebini açıkladı. İstenen yüzde 74 zam, güncel kurla asgari ücreti 843 dolara taşıyor. Bu rakamın üzerinden pazarlıkların devam etmesi bekleniyor. Bu oran sadece maaşları değil, tazminatlardan işsizlik maaşına kadar birçok ödeme kalemini etkiliyor.
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı tamamlandı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işverenin herhangi bir teklif sunmadığını, bu sebeple kendilerinin de teklif vermediğini ifade etti. Ancak aynı gün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 29 bin 583 TL'lik asgari ücret talebini kamuoyuyla paylaştı.
Hürriyet'in haberine göre, TÜRK-İŞ'in önerdiği yeni asgari ücret, mevcut 17 bin 2 TL üzerinden yüzde 74'lük bir artış anlamına geliyor. Güncel dolar kuru olan 35,07 TL üzerinden hesaplandığında, bu zam talebi 843 dolarlık bir maaşı işaret ediyor. Bu rakam, Türkiye tarihinde asgari ücretin dolar bazında ulaştığı en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.
Yeni ücret tüm ödemeleri etkiliyor
Talebin kabul edilmesi durumunda sadece maaşlar değil, birçok kalem yeniden şekillenecek:
Kıdem tazminatı:
348 bin 30 TL
İşsizlik maaşı (en düşük):
13 bin 816 TL
İşsizlik maaşı (en yüksek):
27 bin 632 TL
GSS primi (aylık):
1045 TL
BAĞ-KUR primi (en düşük):
10 bin 354 TL
Stajyer maaşı:
8 bin 875 TL
Zam oranı tartışmaları sürüyor
Ekonomistler, işverenler ve işçi temsilcileri arasında zam oranına dair farklı tahminler bulunuyor. Oranların yüzde 25 ila 45 arasında değişeceği belirtiliyor. Refah payının eklenmesiyle bu oranların daha da yükselebileceği öngörülüyor.
2025 asgari ücreti ne kadar olacak?
Tahminlere göre zam oranlarına göre oluşacak yeni asgari ücretler şu şekilde:
Yüzde 25 zam: 21 bin 252 TL
Yüzde 30 zam: 22 bin 102 TL
Yüzde 40 zam: 23 bin 802 TL
Yüzde 45 zam: 24 bin 652 TL
Yüzde 50 zam: 25 bin 503 TL
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Yasaya göre asgari ücretin aralık ayının sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.