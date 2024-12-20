https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/asgari-ucrete-zam-icin-ilk-rakam-aciklandi-turk-isin-teklifiyle-issizlik-maasi-kidem-tazminati-ne-1091779897.html

Asgari ücrete zam için ilk rakam açıklandı: TÜRK-İŞ'in teklifiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ne kadar artacak?

Asgari ücrete zam için ilk rakam açıklandı: TÜRK-İŞ'in teklifiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ne kadar artacak?

Sputnik Türkiye

TÜRK-İŞ, üçüncü toplantının ardından asgari ücret talebini açıkladı. İstenen yüzde 74 zam, güncel kurla asgari ücreti 843 dolara taşıyor. Bu rakamın üzerinden... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T09:29+0300

2024-12-20T09:29+0300

2024-12-20T09:31+0300

ekonomi

ramazan ağar

türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı tamamlandı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işverenin herhangi bir teklif sunmadığını, bu sebeple kendilerinin de teklif vermediğini ifade etti. Ancak aynı gün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 29 bin 583 TL'lik asgari ücret talebini kamuoyuyla paylaştı.Hürriyet'in haberine göre, TÜRK-İŞ'in önerdiği yeni asgari ücret, mevcut 17 bin 2 TL üzerinden yüzde 74'lük bir artış anlamına geliyor. Güncel dolar kuru olan 35,07 TL üzerinden hesaplandığında, bu zam talebi 843 dolarlık bir maaşı işaret ediyor. Bu rakam, Türkiye tarihinde asgari ücretin dolar bazında ulaştığı en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.Yeni ücret tüm ödemeleri etkiliyorTalebin kabul edilmesi durumunda sadece maaşlar değil, birçok kalem yeniden şekillenecek:Zam oranı tartışmaları sürüyorEkonomistler, işverenler ve işçi temsilcileri arasında zam oranına dair farklı tahminler bulunuyor. Oranların yüzde 25 ila 45 arasında değişeceği belirtiliyor. Refah payının eklenmesiyle bu oranların daha da yükselebileceği öngörülüyor.2025 asgari ücreti ne kadar olacak?Tahminlere göre zam oranlarına göre oluşacak yeni asgari ücretler şu şekilde:Asgari ücret ne zaman belli olacak?Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.Yasaya göre asgari ücretin aralık ayının sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/milyonlari-ilgilendiren-gelisme-turk-is-2025-asgari-ucret-zamminda-rakam-icin-saat-verdi-1091748816.html

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