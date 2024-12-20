https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/giresunda-ilginc-ilan-deniz-manzarali-acik-cezaevi-19-milyon-liraya-satilik-1091832468.html
Giresun’da ilginç ilan: Deniz manzaralı açık cezaevi 19 milyon liraya satılık
Giresun’da ilginç ilan: Deniz manzaralı açık cezaevi 19 milyon liraya satılık
Sputnik Türkiye
Giresun İl Özel İdaresi tarafından ihale usulü ilana koyulan deniz manzaralı açık cezaevi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'un gözde semtlerindeki bir daire... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T21:51+0300
2024-12-20T21:51+0300
2024-12-20T21:52+0300
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gayrimenkul
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İhale usulü ilana koyulan Giresun'un Keşap ilçesindeki açık cezaevi sosyal medyada ilgi gördü.Giresun İl Özel İdaresi tarafından ihale usulü ilana koyulan deniz manzaralı açık cezaevi sosyal medyada gündem oldu. Haber7'ye göre İstanbul'un gözde semtlerindeki bir daire fiyatına satılığa koyulan açık cezaevinin arsasıyla birlikte 19 milyon 750 bin lira olduğu açıklandı.Mülkiyeti Giresun İl Özel İdaresi'ne ait olan taşınmazın arsasıyla birlikte Kapalı Teklif (artırma) usulüne göre satışa çıkacağı açıklandı. İlan.gov.tr'de yayımlanan ilanın geçici teminat bedeli 592 bin 500 lira olduğu belirtildi. Açık cezaevi 30 Aralık 2024 tarihinde ihaleye çıkacağı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/camiyi-7-milyon-liraya-satiliga-cikardi-1086799983.html
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Giresun’da ilginç ilan: Deniz manzaralı açık cezaevi 19 milyon liraya satılık
21:51 20.12.2024 (güncellendi: 21:52 20.12.2024)
Giresun İl Özel İdaresi tarafından ihale usulü ilana koyulan deniz manzaralı açık cezaevi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'un gözde semtlerindeki bir daire fiyatına satılığa koyulan açık cezaevinin arsasıyla birlikte 19 milyon 750 bin lira olduğu açıklandı.
İhale usulü ilana koyulan Giresun'un Keşap ilçesindeki açık cezaevi sosyal medyada ilgi gördü.
Giresun İl Özel İdaresi tarafından ihale usulü ilana koyulan deniz manzaralı açık cezaevi sosyal medyada gündem oldu. Haber7'ye göre İstanbul'un gözde semtlerindeki bir daire fiyatına satılığa koyulan açık cezaevinin arsasıyla birlikte 19 milyon 750 bin lira olduğu açıklandı.
Mülkiyeti Giresun İl Özel İdaresi'ne ait olan taşınmazın arsasıyla birlikte Kapalı Teklif (artırma) usulüne göre satışa çıkacağı açıklandı. İlan.gov.tr'de yayımlanan ilanın geçici teminat bedeli 592 bin 500 lira olduğu belirtildi. Açık cezaevi 30 Aralık 2024 tarihinde ihaleye çıkacağı duyuruldu.