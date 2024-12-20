Fransız siyasetçi: 'Putin, Oreşnik füzesi konusunda blöf yapmıyor'
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Putin'in Batı ve Ukrayna'yı Oreşnik füzeleriyle düelloya çağırmasının yankıları sürerken Fransız siyasetçi Perimony, Rusya liderinin bu konuda ciddi olduğunun altını çizdi.
Fransız Dayanışma ve İlerleme Partisi Afrika teşkilatı üyesi Sebastien Perimony, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Oreşnik hipersonik balistik füzesi konusunda blöf yapmadığını belirtti.
Sputnik Afrika'ya demeç veren Perimony, Putin'in dünkü 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programında Oreşnik füzeleri hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Rus uzmanların geliştirdiği Oreşnik'in Rusya'nın kendini savunma kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığını belirten Perimony, bu füzelerin 10 Mach hıza çıkabildiğini, dolayısıyla tespit edilemez, kontrol edilemez, durdurulamaz olduğunu vurguladı.
Batı basınında yer alan "Putin blöf yapıyor, artık emellerine ulaşma olanağına sahip değil" şeklindeki yorumlara karşı çıkan Perimony, "Rusya'nın bu teknolojik üstünlüğü, Batı medyasında duyduğumuz her şeye cevap veriyor. Bugün Rusya teknolojik üstünlüğe sahip ve blöf yaptığı yönündeki iddialara cevap vermeye hazır" ifadelerini kullandı.
Sputnik Afrika'ya demeç veren Perimony, Putin'in dünkü 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programında Oreşnik füzeleri hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Rus uzmanların geliştirdiği Oreşnik'in Rusya'nın kendini savunma kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığını belirten Perimony, bu füzelerin 10 Mach hıza çıkabildiğini, dolayısıyla tespit edilemez, kontrol edilemez, durdurulamaz olduğunu vurguladı.
Batı basınında yer alan "Putin blöf yapıyor, artık emellerine ulaşma olanağına sahip değil" şeklindeki yorumlara karşı çıkan Perimony, "Rusya'nın bu teknolojik üstünlüğü, Batı medyasında duyduğumuz her şeye cevap veriyor. Bugün Rusya teknolojik üstünlüğe sahip ve blöf yaptığı yönündeki iddialara cevap vermeye hazır" ifadelerini kullandı.
Putin’in ‘Oreşnik’i test edelim’ önerisi
Rusya Devlet Başkanı Putin, dün canlı yayında düzenlenen ‘Yılın Özeti’ programı sırasında, Oreşnik füzesinin gücünü vurgulayarak Ukrayna ve Batı’ya bunu test etmeyi önermişti.
Rus lider, “Batı ve Ukrayna, Kiev'deki bir bölgeye tüm hava savunma sistemlerini yığsınlar. Biz oraya Oreşnik'le bombardıman düzenleyelim, onlar da önlemeye çalışsın. Ne olacağını görelim. Oreşnik'i düşürme veya imha etme şansları yok” ifadesini kullanmıştı.
Putin’in Oreşnik ile ‘düello’ önerisi birçok yabancı medya kuruluşunun özel ilgisini çekmişti.
Putin’in Oreşnik ile ‘düello’ önerisi birçok yabancı medya kuruluşunun özel ilgisini çekmişti.