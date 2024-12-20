https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/eski-imf-baskani-ratoya-4-yil-9-ay-hapis-cezasi-servetini-maliyeden-sakladi-1091829108.html
Eski IMF Başkanı Rato'ya 4 yıl 9 ay hapis cezası: Servetini Maliye'den sakladı
Eski IMF Başkanı Rato'ya 4 yıl 9 ay hapis cezası: Servetini Maliye'den sakladı
Sputnik Türkiye
Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato, servetini Maliye'den saklamakla bağlantılı suçlardan 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T19:00+0300
2024-12-20T19:00+0300
2024-12-20T19:00+0300
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uluslararası para fonu
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Eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Rodrigo Rato, ülkesi İspanya'da servetini Maliye'den saklamakla bağlantılı suçlardan 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rato'nun aynı zamanda 2 milyon 22 bin 154 euro ceza ve 568 bin 413 euro tazminat ödemesine de karar verdi.2015'ten beri yargılama sürüyorIMF'de 2004-2007 yıllarında başkanlık, Bankia bankasında 2010-2012'de üst düzey yöneticilik ve İspanya'da ise Maliye (1996-2000) ile Ekonomi (2000-2004) bakanlıkları görevlerinde bulunan 75 yaşındaki Rato, 2015 yılından bu yana yargılandığı davada cezası açıklandı.Rato, 2005-2015 yılları arasında yolsuzluk, kara para aklama ve vergide usulsüzlük olmak üzere toplam üç farklı suçtan suçlu bulundu. Madrid İl Mahkemesinde görülen davada hakim, eski IMF Başkanı için 4 yıl 9 ay hapis, 2 milyon 22 bin 154 avro ceza ve 568 bin 413 avro tazminat ödemesine karar verdi.Savcılık 63 yıl hapis istiyorduİspanya savcılığı, Rato hakkında 11 farklı suçtan toplamda 63 yıl hapis, Maliyeye 42,4 milyon avro ceza ve 7,75 milyon euro tazminat talebinde bulunmuştu. Dava, kamuoyunda çok tartışılan farklı gerekçelerden dolayı 9 yıl sürdü.Daha önce de hapse girmiştiRato daha önce de, bir İspanyol bankasının kurumsal kredi kartlarını şahsi harcamalarında kullandığı için 2018 yılında 4,5 yıl hapis cezası aldıktan sonra Madrid'deki Soto del Real cezaevine girmiş ve Şubat 2021'de şartlı tahliye olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/altin-islemlerinde-yeni-donem-icin-son-10-gun-zorunlu-olacak-1091775695.html
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imf, rodrigo rato, hapis cezası, yargılama, uluslararası para fonu
imf, rodrigo rato, hapis cezası, yargılama, uluslararası para fonu
Eski IMF Başkanı Rato'ya 4 yıl 9 ay hapis cezası: Servetini Maliye'den sakladı
Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato, servetini Maliye'den saklamakla bağlantılı suçlardan 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Rodrigo Rato, ülkesi İspanya'da servetini Maliye'den saklamakla bağlantılı suçlardan 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rato'nun aynı zamanda 2 milyon 22 bin 154 euro ceza ve 568 bin 413 euro tazminat ödemesine de karar verdi.
2015'ten beri yargılama sürüyor
IMF'de 2004-2007 yıllarında başkanlık, Bankia bankasında 2010-2012'de üst düzey yöneticilik ve İspanya'da ise Maliye (1996-2000) ile Ekonomi (2000-2004) bakanlıkları görevlerinde bulunan 75 yaşındaki Rato, 2015 yılından bu yana yargılandığı davada cezası açıklandı.
Rato, 2005-2015 yılları arasında yolsuzluk, kara para aklama ve vergide usulsüzlük olmak üzere toplam üç farklı suçtan suçlu bulundu. Madrid İl Mahkemesinde görülen davada hakim, eski IMF Başkanı için 4 yıl 9 ay hapis, 2 milyon 22 bin 154 avro ceza ve 568 bin 413 avro tazminat ödemesine karar verdi.
Savcılık 63 yıl hapis istiyordu
İspanya savcılığı, Rato hakkında 11 farklı suçtan toplamda 63 yıl hapis, Maliyeye 42,4 milyon avro ceza ve 7,75 milyon euro tazminat talebinde bulunmuştu. Dava, kamuoyunda çok tartışılan farklı gerekçelerden dolayı 9 yıl sürdü.
Daha önce de hapse girmişti
Rato daha önce de, bir İspanyol bankasının kurumsal kredi kartlarını şahsi harcamalarında kullandığı için 2018 yılında 4,5 yıl hapis cezası aldıktan sonra Madrid'deki Soto del Real cezaevine girmiş ve Şubat 2021'de şartlı tahliye olmuştu.