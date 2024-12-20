https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/altin-islemlerinde-yeni-donem-icin-son-10-gun-zorunlu-olacak-1091775695.html

Altın işlemlerinde yeni dönem için son 10 gün: Zorunlu olacak

Altın işlemlerinde yeni dönem için son 10 gün: Zorunlu olacak

Sputnik Türkiye

1 Ocak 2025 itibarıyla altın alım satım işlemlerinde kimlik gösterme zorunluluğu geliyor. 185 bin TL üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı şartı getirilirken... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T06:49+0300

2024-12-20T06:49+0300

2024-12-20T06:49+0300

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2025 yılından itibaren, altın alım satım işlemlerinde önemli bir değişiklik başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 185 bin TL’yi aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğu getirdi. Kimliksiz işlem yapan kuyumcular para cezasına çarptırılacak.Dolandırıcılığa karşı önlemDüzenleme, kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor. Esnafın kimlik istemesiyle birlikte yapılan işlemler kayıt altına alınacak ve Maliye ekiplerince incelenecek. Ancak, uygulamanın geçen yıl devreye girmesine rağmen, birçok bölgede tam anlamıyla uygulanmadığı belirtiliyor.Ankara Hukuk Kuyumcular Odası, vatandaşın kimlik istenmesi nedeniyle tedirginlik yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, bilgilendirme amaçlı kamu spotları hazırlanması öneriliyor. Odadan yapılan açıklamada, “Vatandaşı doğru şekilde bilgilendirmek, uygulamanın daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır” denildi.

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