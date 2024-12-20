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Altın işlemlerinde yeni dönem için son 10 gün: Zorunlu olacak
Altın işlemlerinde yeni dönem için son 10 gün: Zorunlu olacak
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1 Ocak 2025 itibarıyla altın alım satım işlemlerinde kimlik gösterme zorunluluğu geliyor. 185 bin TL üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı şartı getirilirken... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T06:49+0300
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2025 yılından itibaren, altın alım satım işlemlerinde önemli bir değişiklik başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 185 bin TL’yi aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğu getirdi. Kimliksiz işlem yapan kuyumcular para cezasına çarptırılacak.Dolandırıcılığa karşı önlemDüzenleme, kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor. Esnafın kimlik istemesiyle birlikte yapılan işlemler kayıt altına alınacak ve Maliye ekiplerince incelenecek. Ancak, uygulamanın geçen yıl devreye girmesine rağmen, birçok bölgede tam anlamıyla uygulanmadığı belirtiliyor.Ankara Hukuk Kuyumcular Odası, vatandaşın kimlik istenmesi nedeniyle tedirginlik yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, bilgilendirme amaçlı kamu spotları hazırlanması öneriliyor. Odadan yapılan açıklamada, “Vatandaşı doğru şekilde bilgilendirmek, uygulamanın daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/merkez-bankasi-karari-verdi-resmi-gazetede-yayinlandi-1-yil-boyunca-yuzde-0-oranla-uygulanacak-1091734139.html
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altın alım satım kimlik zorunluluğu, 2025 altın düzenlemesi, kuyumcularda kimlik şartı, 185 bin tl alt limit, altın alırken kimlik göstermek, kimliksiz altın satışı cezası, kara para aklama önlemleri, altın işlemlerinde yeni dönem, hazine maliye bakanlığı altın düzenlemesi, dolandırıcılık ve vergi kaybı önleme, altın alışverişinde kimlik ibrazı, kuyumcularda yeni uygulama, altın piyasası düzenlemeleri, altın alışverişi kayıt altına alınacak, kimlik zorunluluğu ne zaman başlıyor, 1 ocak 2025 altın düzenlemesi, kuyumculara kimlik cezası, altın alım satım düzenlemesi
altın alım satım kimlik zorunluluğu, 2025 altın düzenlemesi, kuyumcularda kimlik şartı, 185 bin tl alt limit, altın alırken kimlik göstermek, kimliksiz altın satışı cezası, kara para aklama önlemleri, altın işlemlerinde yeni dönem, hazine maliye bakanlığı altın düzenlemesi, dolandırıcılık ve vergi kaybı önleme, altın alışverişinde kimlik ibrazı, kuyumcularda yeni uygulama, altın piyasası düzenlemeleri, altın alışverişi kayıt altına alınacak, kimlik zorunluluğu ne zaman başlıyor, 1 ocak 2025 altın düzenlemesi, kuyumculara kimlik cezası, altın alım satım düzenlemesi

Altın işlemlerinde yeni dönem için son 10 gün: Zorunlu olacak

06:49 20.12.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ
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1 Ocak 2025 itibarıyla altın alım satım işlemlerinde kimlik gösterme zorunluluğu geliyor. 185 bin TL üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı şartı getirilirken, kimliksiz işlem yapan kuyumcular para cezasıyla karşılaşacak. Yeni düzenleme dolandırıcılık, vergi kaybı ve kara para aklamayı önlemeyi hedefliyor.
2025 yılından itibaren, altın alım satım işlemlerinde önemli bir değişiklik başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 185 bin TL’yi aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğu getirdi. Kimliksiz işlem yapan kuyumcular para cezasına çarptırılacak.

Dolandırıcılığa karşı önlem

Düzenleme, kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor. Esnafın kimlik istemesiyle birlikte yapılan işlemler kayıt altına alınacak ve Maliye ekiplerince incelenecek. Ancak, uygulamanın geçen yıl devreye girmesine rağmen, birçok bölgede tam anlamıyla uygulanmadığı belirtiliyor.
Ankara Hukuk Kuyumcular Odası, vatandaşın kimlik istenmesi nedeniyle tedirginlik yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, bilgilendirme amaçlı kamu spotları hazırlanması öneriliyor. Odadan yapılan açıklamada, “Vatandaşı doğru şekilde bilgilendirmek, uygulamanın daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır” denildi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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