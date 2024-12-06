https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/fransada-kamu-personelinden-ulke-geneli-buyuk-grev-macron-bu-sekilde-ayakta-kalamaz-1091222479.html
Fransa'da kamu personelinden ülke geneli büyük grev: 'Macron bu şekilde ayakta kalamaz'
Fransa'da kamu personelinden ülke geneli büyük grev: 'Macron bu şekilde ayakta kalamaz'
Sputnik Türkiye
Fransa'daki siyasi krizlerle birlikte kamu personeli ülke genelinde greve gitti. İşçi sendikalarının çağırısıyla greve başlayan kamu personeli iş bıraktı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T01:00+0300
2024-12-06T01:00+0300
2024-12-06T01:00+0300
dünya
avrupa
fransa
grev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091222322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cc7a727f1dfe84c19e8f87d5364ea10.jpg
Fransa'da gelecek yıl yapılması planlanan tasarrufa karşı çıkmak üzere 200 bin kişi sokaklara döküldü. Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde sokağa inen kamu çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesi taleplerini de dile getirdi. Paris'te Ekonomi Bakanlığı binası Bercy yakınlarında başlayan gösteri, İtalya Meydanı'nda sona erdi.'Macron bu şekilde ayakta kalamaz'Fransa'nın en büyük işçi sendikası olan Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, bugün yaptığı açıklamada, ülkede kamu ve özel sektör dahil olmak üzere yüz binlerce kişinin işten çıkarılacağını belirtti.Binet, son siyasi gelişmeleri değerlendirerek, "Ülkemiz, bizi endişelendiren bir siyasi krizin içinde" ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sendikaların ve çalışanların sesini duymaya çağırdı.Macron'dan halkın genel çıkarlarını savunarak cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirmesini isteyen Binet, Fransa'da bir hükümetin sosyal talepleri yerine getirmeden ayakta kalamayacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/italyada-yanlis-butce-protestosu-genel-greve-gidildi-1090997992.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091222322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_833f289b4146a878c6b9757d411565c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, fransa, grev
Fransa'da kamu personelinden ülke geneli büyük grev: 'Macron bu şekilde ayakta kalamaz'
Fransa'daki siyasi krizlerle birlikte kamu personeli ülke genelinde greve gitti. İşçi sendikalarının çağırısıyla greve başlayan kamu personeli iş bıraktı.
Fransa'da gelecek yıl yapılması planlanan tasarrufa karşı çıkmak üzere 200 bin kişi sokaklara döküldü. Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde sokağa inen kamu çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesi taleplerini de dile getirdi. Paris'te Ekonomi Bakanlığı binası Bercy yakınlarında başlayan gösteri, İtalya Meydanı'nda sona erdi.
'Macron bu şekilde ayakta kalamaz'
Fransa'nın en büyük işçi sendikası olan Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, bugün yaptığı açıklamada, ülkede kamu ve özel sektör dahil olmak üzere yüz binlerce kişinin işten çıkarılacağını belirtti.
Binet, son siyasi gelişmeleri değerlendirerek, "Ülkemiz, bizi endişelendiren bir siyasi krizin içinde" ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sendikaların ve çalışanların sesini duymaya çağırdı.
Macron'dan halkın genel çıkarlarını savunarak cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirmesini isteyen Binet, Fransa'da bir hükümetin sosyal talepleri yerine getirmeden ayakta kalamayacağını vurguladı.