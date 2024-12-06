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Fransa'da kamu personelinden ülke geneli büyük grev: 'Macron bu şekilde ayakta kalamaz'
Fransa'da kamu personelinden ülke geneli büyük grev: 'Macron bu şekilde ayakta kalamaz'
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Fransa'daki siyasi krizlerle birlikte kamu personeli ülke genelinde greve gitti. İşçi sendikalarının çağırısıyla greve başlayan kamu personeli iş bıraktı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
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Fransa'da gelecek yıl yapılması planlanan tasarrufa karşı çıkmak üzere 200 bin kişi sokaklara döküldü. Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde sokağa inen kamu çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesi taleplerini de dile getirdi. Paris'te Ekonomi Bakanlığı binası Bercy yakınlarında başlayan gösteri, İtalya Meydanı'nda sona erdi.'Macron bu şekilde ayakta kalamaz'Fransa'nın en büyük işçi sendikası olan Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, bugün yaptığı açıklamada, ülkede kamu ve özel sektör dahil olmak üzere yüz binlerce kişinin işten çıkarılacağını belirtti.Binet, son siyasi gelişmeleri değerlendirerek, "Ülkemiz, bizi endişelendiren bir siyasi krizin içinde" ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sendikaların ve çalışanların sesini duymaya çağırdı.Macron'dan halkın genel çıkarlarını savunarak cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirmesini isteyen Binet, Fransa'da bir hükümetin sosyal talepleri yerine getirmeden ayakta kalamayacağını vurguladı.
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Fransa'da kamu personelinden ülke geneli büyük grev: 'Macron bu şekilde ayakta kalamaz'

01:00 06.12.2024
© AP Photo / Sarah MeyssonnierFrench President Emmanuel Macron delivers a statement as part of Nigerian President Bola Tinubu's two-day state visit to France, Thursday, Nov. 28, 2024 at the Elysee Palace in Paris. (Sarah Meyssonnier/Pool via AP)
French President Emmanuel Macron delivers a statement as part of Nigerian President Bola Tinubu's two-day state visit to France, Thursday, Nov. 28, 2024 at the Elysee Palace in Paris. (Sarah Meyssonnier/Pool via AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
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Fransa'daki siyasi krizlerle birlikte kamu personeli ülke genelinde greve gitti. İşçi sendikalarının çağırısıyla greve başlayan kamu personeli iş bıraktı.
Fransa'da gelecek yıl yapılması planlanan tasarrufa karşı çıkmak üzere 200 bin kişi sokaklara döküldü. Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde sokağa inen kamu çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesi taleplerini de dile getirdi. Paris'te Ekonomi Bakanlığı binası Bercy yakınlarında başlayan gösteri, İtalya Meydanı'nda sona erdi.

'Macron bu şekilde ayakta kalamaz'

Fransa'nın en büyük işçi sendikası olan Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, bugün yaptığı açıklamada, ülkede kamu ve özel sektör dahil olmak üzere yüz binlerce kişinin işten çıkarılacağını belirtti.
Binet, son siyasi gelişmeleri değerlendirerek, "Ülkemiz, bizi endişelendiren bir siyasi krizin içinde" ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sendikaların ve çalışanların sesini duymaya çağırdı.
Macron'dan halkın genel çıkarlarını savunarak cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirmesini isteyen Binet, Fransa'da bir hükümetin sosyal talepleri yerine getirmeden ayakta kalamayacağını vurguladı.
Demonstrators gather during a public and private sectors' national strike called by the labor unions to protest against the government's budget law ,in Milan, Italy, Friday, Nov. 29, 2024. (AP Photo/Luca Bruno) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
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