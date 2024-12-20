https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/dunyaca-unlu-bankadan-turkiye-tahminleri-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-faiz-indirimi-yapilacak-mi-1091802803.html

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye tahminleri: Asgari ücret ne kadar olacak? Faiz indirimi yapılacak mı?

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye tahminleri: Asgari ücret ne kadar olacak? Faiz indirimi yapılacak mı?

Sputnik Türkiye

Ünlü yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'de 2025 asgari ücret tahminlerini açıkladı. Banka ekonomistleri asgari ücret artış beklentisinin yüzde 30-35... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T13:29+0300

2024-12-20T13:29+0300

2024-12-20T13:29+0300

ekonomi

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Morgan Stanley ekonomistleri 2025 yılı için asgari ücret ve faiz konusunda tahminlerini açıkladı. Faiz indirimi konusunda belirsizliklere dikkat çeken banka analistleri, asgari ücretteki artışın yüzde 35’in altında kalmasını beklendiğini ama daha yüksek bir artış ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.Faizde sınırlı bir indirim tahminiMerkez Bankası'nın faiz indirimine 200 baz puanlık bir adımla başlayacağını öngören Morgan Stanley, bununla birlikte daha sınırlı bir indirimin de mümkün olabileceğine dikkat çekti. Morgan Stanley ekonomistleri, asgari ücretle ilgili belirsizliğin sürdüğünü ifade etti. Daha önceki analizlerinde, Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimi beklentisini Ocak’tan Aralık’a çeken Morgan Stanley, bu kez asgari ücret artışına özel bir bölüm ayırdı.Banka, Merkez Bankası'nın ılımlı bir faiz indirimi yapmasını beklerken, asgari ücretteki artışın seyrine göre aralık toplantısının pas geçilebileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Morgan Stanley ekonomistleri, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 26 olmasını öngördüklerini ve bu beklentinin asgari ücrette yaklaşık yüzde 30’luk bir artışa dayandığını belirtti. Ekonomistler, asgari ücretteki her 10 puanlık ek artışın, enflasyon beklentilerine 2-2,5 puanlık bir etki yapacağını ve bu durumun 2025 yılı için planlanan gevşeme patikasını daraltabileceğini ifade etti.Tahminlerini açıkladılarRaporda, piyasada asgari ücret artış beklentisinin yüzde 30-35 aralığında olduğu belirtilirken, TÜRK-İŞ'in net asgari ücrette yüzde 74’lük bir artış talep ettiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dezenflasyon sürecine yönelik mesajları doğrultusunda, asgari ücret artış beklentilerinin yüzde 35’in altında kaldığına işaret eden Morgan Stanley, daha yüksek bir artış ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini yineledi.

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