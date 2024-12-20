https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/diyanetten-yilbasi-uyarisi-kendimizi-ailemizi-genclerimizi-ve-cocuklarimizi-koruyalim-1091821786.html

Diyanet'ten 'yılbaşı' uyarısı: 'Kendimizi, ailemizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı koruyalım'

Diyanet'ten 'yılbaşı' uyarısı: 'Kendimizi, ailemizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı koruyalım'

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki Cuma hutbesinin konusu 'Milli ve manevi değerler' olurken hutbede, "Dinimizde asla yeri olmayan batıl inançlardan... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T16:34+0300

2024-12-20T16:34+0300

2024-12-20T16:34+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

cuma namazı

cuma hutbesi

hutbe

yılbaşı hutbesi

haram

günah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/0a/1043377692_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5a8c24b550191ecae6c6b47077443ebb.jpg

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesinde ''Milli ve manevi değerler' konusuna yer verildi.Camilerde Cuma namazı öncesinde verilen hutbede, "Milletleri güçlü kılan, onları emin adımlarla geleceğe taşıyan temel unsur; milli ve manevi değerlerine bağlı kalmalarıdır. Kendi değerlerinin yerine başkalarının değerlerini, kendi sembollerinin yerine başkalarının sembollerini benimseyen milletler ayakta duramazlar. Kendi medeniyetini unutup yabancı kültürlerin etkisi altına giren toplumlar; tarihlerini, dillerini, dinlerini ve kimliklerini kaybederler. Nitekim Peygamber Efendimizin (s.a.s), 'Kim bir kavme benzerse o da onlardandır' uyarısı hepimiz için önem arz etmektedir. Bu sebepledir ki, dinimiz ve geleneğimizle hiçbir bağı olmayan, İslam dışı geleneklerden kalan figürlere özenmek, onlar gibi giyinmek, onlar gibi hediyeler dağıtmak, inancımıza aykırıdır, yanlıştır" cümlesi kaydedildiİnsanları hak ve hakikate davet eden bir peygamberin doğumunun, onun getirdiği değerlere aykırı olarak kutlanamayacı belirtilen hutbede, helal haram ölçülerine riayet edilmeyen ve mahremiyet sınırlarını aşan her türlü eğlence ve davranışın inanca aykırı ve günah olduğunun altı çizildi.'Kendimizi, ailemizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı koruyalım'Okunan hutbe şu cümlelerle sonlandırıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-diyanet-washingtonda-villa-yaptirdi-iddiasina-yanit-villa-1091663629.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyanet işleri başkanlığı, cuma namazı, cuma hutbesi, hutbe, yılbaşı hutbesi, haram, günah