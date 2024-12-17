https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-diyanet-washingtonda-villa-yaptirdi-iddiasina-yanit-villa-1091663629.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Diyanet Washington'da villa yaptırdı' iddiasına yanıt: 'Villa dediğiniz 10 konut’
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Diyanet Washington'da villa yaptırdı' iddiasına yanıt: 'Villa dediğiniz 10 konut’
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'in Washington'da yaptırılan tesislere ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, "Villa diye... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T18:08+0300
2024-12-17T18:08+0300
2024-12-17T18:41+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin oturumda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ABD'nin başkenti Washington'da bir merkez inşa edildiğini vurgulayarak, "Bu tamamen denetim dışı ve Diyanetin 130 milyarlık bütçesinin dışında olan bir şey, Diyanet Vakfına ait. Bu paraların nasıl toplandığının, nasıl harcandığının biz hesabını soramıyoruz" dedi.'Villa diye bahsettiğiniz 10 konut'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İYİ Parti'li Çömez'in açıklamalarına yanıt verdi."Diyanet İşleri Başkanlığı, bu ülkenin köklü bir kurumudur, itibarını korumak ve gözetmek hepimizin görevidir" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/diyanet-isleri-baskani-erbas-sapkin-olusumlara-karsi-etkin-calismalar-yurutulmelidir-1090947162.html
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diyanet işleri başkanlığı, cumhurbaşkanlığı, tbmm, washington, abd, turhan çömez, cevdet yılmaz, villa, konut
diyanet işleri başkanlığı, cumhurbaşkanlığı, tbmm, washington, abd, turhan çömez, cevdet yılmaz, villa, konut
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Diyanet Washington'da villa yaptırdı' iddiasına yanıt: 'Villa dediğiniz 10 konut’
18:08 17.12.2024 (güncellendi: 18:41 17.12.2024)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'in Washington'da yaptırılan tesislere ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, "Villa diye bahsettiğiniz 10 konut öğrencilerin, Türkiye'den giden akademisyenlerin ve araştırmacıların kullandığı altyapı" diyerek tesisin Türk kültürünü tanıtma fonksiyonu da icra ettiğini dile getirdi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin oturumda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ABD'nin başkenti Washington'da bir merkez inşa edildiğini vurgulayarak, "Bu tamamen denetim dışı ve Diyanetin 130 milyarlık bütçesinin dışında olan bir şey, Diyanet Vakfına ait. Bu paraların nasıl toplandığının, nasıl harcandığının biz hesabını soramıyoruz" dedi.
'Villa diye bahsettiğiniz 10 konut'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İYİ Parti'li Çömez'in açıklamalarına yanıt verdi.
"Diyanet İşleri Başkanlığı, bu ülkenin köklü bir kurumudur, itibarını korumak ve gözetmek hepimizin görevidir" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:
Dünyada, Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Diyanet Vakfı'nın yaptığı çalışmaları takdir etmemiz lazım. Bu çalışmaları Diyanet İşleri Başkanlığı değil de FETÖ ya da FETÖ'vari yapılar gerçekleştirdiğinde ülkemize ve inancımıza ne tür maliyetler oluşturduğunu herhalde siz de takdir edersiniz. Bahsettiğiniz merkez yeni bir merkez değildir. 2013 yılında temeli atılmış, 2016 yılında tamamlanıp açılmış bir merkezdir. Burada villa diye bahsettiğiniz 10 konut, öğrencilerin, gençlerin, Türkiye'den giden akademisyenlerin, araştırmacıların kullandığı altyapılardır. Bu külliye sadece ibadet hizmeti değil, Türk kültürünü tanıtma fonksiyonu da icra etmektedir. Çok boyutlu bir faaliyet yürütmektedir ve bütçeden hiçbir gelir almadan, gelir getirici faaliyetleriyle işletme giderlerini finanse etmektedir.