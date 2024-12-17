Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Diyanet Washington'da villa yaptırdı' iddiasına yanıt: 'Villa dediğiniz 10 konut’

Dünyada, Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Diyanet Vakfı'nın yaptığı çalışmaları takdir etmemiz lazım. Bu çalışmaları Diyanet İşleri Başkanlığı değil de FETÖ ya da FETÖ'vari yapılar gerçekleştirdiğinde ülkemize ve inancımıza ne tür maliyetler oluşturduğunu herhalde siz de takdir edersiniz. Bahsettiğiniz merkez yeni bir merkez değildir. 2013 yılında temeli atılmış, 2016 yılında tamamlanıp açılmış bir merkezdir. Burada villa diye bahsettiğiniz 10 konut, öğrencilerin, gençlerin, Türkiye'den giden akademisyenlerin, araştırmacıların kullandığı altyapılardır. Bu külliye sadece ibadet hizmeti değil, Türk kültürünü tanıtma fonksiyonu da icra etmektedir. Çok boyutlu bir faaliyet yürütmektedir ve bütçeden hiçbir gelir almadan, gelir getirici faaliyetleriyle işletme giderlerini finanse etmektedir.