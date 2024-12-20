https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/calisani-bobregini-vermisti-unlu-mobilyaci-fatih-kiral-hayatini-kaybetti-1091794281.html

Çalışanı böbreğini vermişti: Ünlü mobilyacı Fatih Kıral hayatını kaybetti

Çalışanı böbreğini vermişti: Ünlü mobilyacı Fatih Kıral hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk mobilya sektörünün öncü isimlerinden ve "Mobilya İmparatoru" olarak tanınan Fatih Kıral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen yıl bir... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T12:02+0300

2024-12-20T12:02+0300

2024-12-20T12:02+0300

yaşam

fatih kıral

mobilya

böbrek yetmezliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091794395_0:49:492:326_1920x0_80_0_0_ebe1d3daf48f5fe4dcbf13803c0f36c8.jpg

Mobilya sektörünün tanınmış isimlerinden Fatih Kıral, uzun süre böbrek nakli bekleyen hastalar arasındaydı. 2022'de, bir çalışanın bağışladığı böbrekle tekrar sağlığına kavuşan Kıral, sektöre geri dönmüş ve iş dünyasında aktif olmaya devam etmişti. Ancak, nakledilen böbrekte yaşanan sorunlar, Kıral’ı yeniden sağlık mücadelesine sürükledi. Son iki haftadır hastanede tedavi gören iş insanı, yoğun bakımda yaşamını yitirdi.Fatih Kıral'ın adını taşıyan şirketten yapılan açıklamada, iş dünyasında bıraktığı izlere dikkat çekildi:"Mobilya ve tasarım dünyasının duayen isimlerinden, değerli büyüğümüz Fatih Kıral'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Estetik anlayışı, yenilikçi vizyonu ve iş dünyasına kattığı değerlerle hepimize ilham veren bir isimdi."Açıklamada, cenaze töreninin detayları da paylaşıldı:"Cenaze töreni, Cumartesi günü öğlen namazına müteakip Barbaros Hayrettin Camii (Levent)'te gerçekleştirilecek olup, defni Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz."Fatih Kıral kimdir?Fatih Kıral, İstanbul doğumludur. Figen Kıral ile evlenen çiftin Oğuz ve Onur isimlerinde iki oğlu vardır.Fatih Kıral, 1980 yılında ilk defa kendi adıyla Kadıköy Bağdat Caddesi'nde mağazasını açtı. Mobilya ve dekorasyon alanında yenilikleriyle tanınan iş insanı Kıral, markasını büyüterek İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya gibi illerde toplam 15 mağazaya açtı.Fatih Kıral uluslararası üne sahip mobilya markaları ile çalışmıştır. Türkiye'deki tüketicilere dünya standartlarında mobilya ürünleri sunmasının yanı sıra ev ve ofis mobilyaları, bahçe mobilyası, mutfak ve banyo ürünleri gibi birçok alanlarda hizmet verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ayvalik-aciklarinda-43-metre-derinlikte-tespit-edildi-1500-yillik-sir-ilk-kez-gun-yuzune-cikti-1091787316.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih kıral neden öldü, fatih kıral böbrek nakli oldu mu, fatih kıral kimdir nerelidir, fatih kıral mobilya sahibi, mobilya imparatoru fatih kıral cenazesi, fatih kıral’ın ölüm nedeni, mobilya sektörünün duayeni hayatını kaybetti, fatih kıral ölüm haberi, fatih kıral hangi hastalıktan öldü