https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/dhc-lideri-pusilin-mariupol-limaninin-kapasitesini-artirmayi-planliyoruz-1091781440.html

DHC lideri Puşilin: Mariupol limanının kapasitesini artırmayı planlıyoruz

DHC lideri Puşilin: Mariupol limanının kapasitesini artırmayı planlıyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Mariupol limanının tahıl ve diğer kargo türlerini aktarma kapasitesini artırmak... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T09:44+0300

2024-12-20T09:44+0300

2024-12-20T09:53+0300

ekonomi

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

denis puşilin

mariupol

liman

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Sputnik’e konuşan DHC lideri Denis Puşilin, “Liman, tarımsal ürünlerin aktarımı için önemli bir lojistik merkez. Bu bağlamda, tahılların ve diğer kargo türlerinin aktarma kapasitesini arttırmak için onarım ve yeniden inşa çalışmaları yürütmeye odaklanmış durumdayız” ifadesini kullandı.Rıhtımlarda yeni tahıl yükleme alanlarının inşa edildiğini anlatan Puşilin, sürecin tüm kısımlarının optimize edildiğini ve özel ekipmanların yenilendiğini belirterek, “Başta paletli inşaat malzemeleri olmak üzere yeni kargo trafiği de geliştiriliyor” dedi.DHC lideri, “Tesislerin yeniden çalışır duruma getirilmesi, karayolu ve demiryolu taşımacılığı ile limana gelen tahıl ürünlerinin alınmasına ve hızlı bir şekilde sevk edilmesine olanak sağlayacak” diye kaydetti.Puşilin, “Mariupol limanındaki terminallerin 3.44 milyon tonluk kargo kapasitesine sahip olarak Rusya Federasyonu Deniz Limanları Siciline dahil edildi. Limanda toplam 22 rıhtım bulunuyor. 18 kargo rıhtımı ve dört yardımcı rıhtım var” diye ekledi.

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rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, mariupol, liman