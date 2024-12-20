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Çukurova Belediyesi'nde hareketli dakikalar, silah sesleri duyuldu: Çalışan, müdürü vurdu
Çukurova Belediyesi'nde hareketli dakikalar, silah sesleri duyuldu: Çalışan, müdürü vurdu
Sputnik Türkiye
Çukurova Belediyesi şefi, belediyede görevli personelin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı. Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Yol İşleri Şefimiz... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T14:06+0300
2024-12-20T14:06+0300
türkiye
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Çukurova Belediyesi personeli İbrahim İ, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova Belediyesi Yol Şube Şefliğine giderek şef Orhan A. ile "görev yeri değişikliği" nedeniyle tartıştı.Tartışma sırasında İbrahim İ, yanında getirdiği tabancayla Orhan A'ya ateş edip kaçtı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.Bacağından yaralanan Orhan A, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.Polis, kaçan İbrahim İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.Orhan A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Yaralı şef taburcu edildiÇukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yaptığı açıklamada, asla kabul edemeyecekleri olayda yol işleri personeli olan İbrahim İ'nin görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı Yol İşleri Şefi Orhan A'yı silahıyla bacağından vurarak kaçtığını belirtti.Orhan A'nın hastaneye kaldırıldığına işaret eden Kozay, şunları kaydetti:"Özel bir hastanede tedavisi yapıldıktan sonra güvenlik güçlerine ifadesini veren Yol İşleri Şefimiz Orhan A. taburcu edilmiştir ve sağlık durumu iyidir. Güvenlik güçlerinin olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için başlattığı soruşturma sürmekle birlikte belediyemiz bünyesinde de gerekli idari soruşturma süreci başlatılmıştır."'Belediyemiz içindeki çürük elmaları ayıklayacağız'Kozay, yapılan bazı haberler ve paylaşılan görsellere tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:"Bu sözde haberlerde iddia edildiği gibi olay belediye hizmet binasında değil Yol İşleri Şantiyesi'nde gerçekleşmiştir. Yaralanan kişi Yol İşleri Müdürü değil Yol İşleri Şefi'dir. Belediye hizmet binamız önünde çekilen ambulans ve polislerin olduğu fotoğraflar bugüne ait değildir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde bu sözde haberlerin art niyetli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Şunu belirtmek isteriz ki geçmişten gelen bu tür kötü alışkanlıklara son vermekte kararlıyız. Belediyemiz içindeki çürük elmaları çok kısa bir zaman dilimi içerisinde ayıklayıp Çukurova Belediyesini adına yakışır kurumsal bir kimliğe ve kültüre kavuşturacağız. Halkımızın içi rahat olsun."
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çukurova belediyesi, silah, müdür
çukurova belediyesi, silah, müdür

Çukurova Belediyesi'nde hareketli dakikalar, silah sesleri duyuldu: Çalışan, müdürü vurdu

14:06 20.12.2024
© İHAÇukurova Belediyesi
Çukurova Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© İHA
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Çukurova Belediyesi şefi, belediyede görevli personelin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı. Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Yol İşleri Şefimiz Orhan A. taburcu edilmiştir ve sağlık durumu iyidir" dedi.
Çukurova Belediyesi personeli İbrahim İ, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova Belediyesi Yol Şube Şefliğine giderek şef Orhan A. ile "görev yeri değişikliği" nedeniyle tartıştı.
Tartışma sırasında İbrahim İ, yanında getirdiği tabancayla Orhan A'ya ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Bacağından yaralanan Orhan A, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan İbrahim İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Orhan A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralı şef taburcu edildi

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yaptığı açıklamada, asla kabul edemeyecekleri olayda yol işleri personeli olan İbrahim İ'nin görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı Yol İşleri Şefi Orhan A'yı silahıyla bacağından vurarak kaçtığını belirtti.
Orhan A'nın hastaneye kaldırıldığına işaret eden Kozay, şunları kaydetti:
"Özel bir hastanede tedavisi yapıldıktan sonra güvenlik güçlerine ifadesini veren Yol İşleri Şefimiz Orhan A. taburcu edilmiştir ve sağlık durumu iyidir. Güvenlik güçlerinin olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için başlattığı soruşturma sürmekle birlikte belediyemiz bünyesinde de gerekli idari soruşturma süreci başlatılmıştır."

'Belediyemiz içindeki çürük elmaları ayıklayacağız'

Kozay, yapılan bazı haberler ve paylaşılan görsellere tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sözde haberlerde iddia edildiği gibi olay belediye hizmet binasında değil Yol İşleri Şantiyesi'nde gerçekleşmiştir. Yaralanan kişi Yol İşleri Müdürü değil Yol İşleri Şefi'dir. Belediye hizmet binamız önünde çekilen ambulans ve polislerin olduğu fotoğraflar bugüne ait değildir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde bu sözde haberlerin art niyetli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Şunu belirtmek isteriz ki geçmişten gelen bu tür kötü alışkanlıklara son vermekte kararlıyız. Belediyemiz içindeki çürük elmaları çok kısa bir zaman dilimi içerisinde ayıklayıp Çukurova Belediyesini adına yakışır kurumsal bir kimliğe ve kültüre kavuşturacağız. Halkımızın içi rahat olsun."
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