https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/civi-kullanilmadan-insa-edilen-ahsap-cami-depremlere-ragmen-942-yildir-yikilmadi-1091828636.html
Çivi kullanılmadan inşa edilen ahşap cami: Depremlere rağmen 942 yıldır yıkılmadı
Çivi kullanılmadan inşa edilen ahşap cami: Depremlere rağmen 942 yıldır yıkılmadı
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Silahtar Ömer Paşa Camii çivi kullanılmadan inşa edilerek Selçuk ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyor. 942 yıllık tarihinde... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T18:53+0300
2024-12-20T18:53+0300
2024-12-20T18:53+0300
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Silahtar Ömer Paşa Camii çivi kullanılmadan inşa edilerek 942 yıldır ayakta kalmayı başardı.Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Silahtar Ömer Paşa Camii çivi kullanılmadan inşa edilerek Selçuk ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyor. Uzmanlar, 942 yıllık tarihinde onlarca deprem ve yüzlerce afet gören caminin hasar görmediğini belirtti. 20 Aralık 1942 tarihinde yaşanan 7 büyüklüğündeki Niksar-Erbaa depreminde sadece minaresinin hasar gördüğü belirtilen cami yıllara meydan okuyor.Osmanlı ve Selçuklu mimarisini üzerinde taşıyan Silahtar Ömer Paşa Camii'nin yapım yılı tam olarak bilinmezken ceylan derisi plakada yer alan H. 1087-M. 1676 tarihine göre 17. Yüzyıl Osmanlı mimarisi olduğu düşünülüyor. Sade dış tasarımını rağmen iç mekanda ahşap süslemeleri, geometrik desenlerle bezeli tavanı turistlerin ilgisini çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/camiyi-7-milyon-liraya-satiliga-cikardi-1086799983.html
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cami, tarihi eser, tarih, mimar, çivi, deprem, osmanlı, osmanlı devleti, osmanlı imparatorluğu, selçuklu, büyük selçuklu mirası
cami, tarihi eser, tarih, mimar, çivi, deprem, osmanlı, osmanlı devleti, osmanlı imparatorluğu, selçuklu, büyük selçuklu mirası
Çivi kullanılmadan inşa edilen ahşap cami: Depremlere rağmen 942 yıldır yıkılmadı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Silahtar Ömer Paşa Camii çivi kullanılmadan inşa edilerek Selçuk ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyor. 942 yıllık tarihinde onlarca deprem ve yüzlerce afet gören caminin hasar görmediği belirtildi. Yıl boyunca bir çok turist tarafından ziyaret edilen camii estetik güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Silahtar Ömer Paşa Camii çivi kullanılmadan inşa edilerek 942 yıldır ayakta kalmayı başardı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Silahtar Ömer Paşa Camii çivi kullanılmadan inşa edilerek Selçuk ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyor. Uzmanlar, 942 yıllık tarihinde onlarca deprem ve yüzlerce afet gören caminin hasar görmediğini belirtti. 20 Aralık 1942 tarihinde yaşanan 7 büyüklüğündeki Niksar-Erbaa depreminde sadece minaresinin hasar gördüğü belirtilen cami yıllara meydan okuyor.
Osmanlı ve Selçuklu mimarisini üzerinde taşıyan Silahtar Ömer Paşa Camii'nin yapım yılı tam olarak bilinmezken ceylan derisi plakada yer alan H. 1087-M. 1676 tarihine göre 17. Yüzyıl Osmanlı mimarisi olduğu düşünülüyor. Sade dış tasarımını rağmen iç mekanda ahşap süslemeleri, geometrik desenlerle bezeli tavanı turistlerin ilgisini çekiyor.