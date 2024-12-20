https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/civi-kullanilmadan-insa-edilen-ahsap-cami-depremlere-ragmen-942-yildir-yikilmadi-1091828636.html

Çivi kullanılmadan inşa edilen ahşap cami: Depremlere rağmen 942 yıldır yıkılmadı

Çivi kullanılmadan inşa edilen ahşap cami: Depremlere rağmen 942 yıldır yıkılmadı

Sputnik Türkiye

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Silahtar Ömer Paşa Camii çivi kullanılmadan inşa edilerek Selçuk ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyor. 942 yıllık tarihinde... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T18:53+0300

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Silahtar Ömer Paşa Camii çivi kullanılmadan inşa edilerek 942 yıldır ayakta kalmayı başardı.Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Silahtar Ömer Paşa Camii çivi kullanılmadan inşa edilerek Selçuk ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyor. Uzmanlar, 942 yıllık tarihinde onlarca deprem ve yüzlerce afet gören caminin hasar görmediğini belirtti. 20 Aralık 1942 tarihinde yaşanan 7 büyüklüğündeki Niksar-Erbaa depreminde sadece minaresinin hasar gördüğü belirtilen cami yıllara meydan okuyor.Osmanlı ve Selçuklu mimarisini üzerinde taşıyan Silahtar Ömer Paşa Camii'nin yapım yılı tam olarak bilinmezken ceylan derisi plakada yer alan H. 1087-M. 1676 tarihine göre 17. Yüzyıl Osmanlı mimarisi olduğu düşünülüyor. Sade dış tasarımını rağmen iç mekanda ahşap süslemeleri, geometrik desenlerle bezeli tavanı turistlerin ilgisini çekiyor.

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