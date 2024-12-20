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Çanakkale'de yeni bir böcek türü keşfedildi: Adını Kaz Dağları'ndan aldı
Çanakkale'de yeni bir böcek türü keşfedildi: Adını Kaz Dağları'ndan aldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T17:20+0300
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Konuya ilişkin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)'den yapılan açıklamada, Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. İsmail Kasap ve Araş. Gör. İpek Yaşar’ın yardımcı araştırıcılar olarak görev aldığı proje kapsamında Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen dünya için yeni bir böcek türü keşfedildiği ifade edildi.Doç. Dr. Şahin Kök tarafından tanımlanan böcek türüne Kaz Dağları'na ithafen Aphis (Bursaphis) kazdagensis ismi verildiği belirtilen açıklamadaa şu cümleler kaydedildi:
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haberler, türkiye, kaz dağları, çanakkale, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, böcek, tür, keşif, endemik, endemik tür, endemik bitki
haberler, türkiye, kaz dağları, çanakkale, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, böcek, tür, keşif, endemik, endemik tür, endemik bitki

Çanakkale'de yeni bir böcek türü keşfedildi: Adını Kaz Dağları'ndan aldı

17:20 20.12.2024
© İHA / MURAT YÜKSEL-AW354561Çanakkale'de Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen dünya için yeni bir böcek türü keşfedildi.
Çanakkale'de Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen dünya için yeni bir böcek türü keşfedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© İHA / MURAT YÜKSEL-AW354561
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Çanakkale'de Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü keşfedildi.
Konuya ilişkin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)'den yapılan açıklamada, Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. İsmail Kasap ve Araş. Gör. İpek Yaşar’ın yardımcı araştırıcılar olarak görev aldığı proje kapsamında Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen dünya için yeni bir böcek türü keşfedildiği ifade edildi.
Doç. Dr. Şahin Kök tarafından tanımlanan böcek türüne Kaz Dağları'na ithafen Aphis (Bursaphis) kazdagensis ismi verildiği belirtilen açıklamadaa şu cümleler kaydedildi:
Bu yeni keşfedilen böcek türünün sadece Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir bitki türü üzerinde keşfedilmesi bilim dünyası için oldukça önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Yeni keşfedilen böcek türünün ayrıntılı olarak tanımlandığı makale hayvansal taksonomi açısından dünyadaki en önemli bilimsel dergilerden biri olan ZOOTAXA dergisinde yayımlandı. Makalenin yazarları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Doç. Dr. Şahin Kök, Prof. Dr. İsmail Kasap, Prof. Dr. Ersin Karabacak, Arş. Gör. İpek Yaşar ve Gürcistan Ilia State Üniversitesinden Doç. Dr. Shalva Barjadze yer aldı. Bu yeni böcek türünün keşfi Çanakkale ve Kaz Dağları'nın dünyadaki en zengin biyoçeşitliliğe sahip bölgelerden biri olduğunun göstergesi olarak belirtiliyor.
© İHA / MURAT YÜKSEL-AW354561

Çanakkale'de Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen dünya için yeni bir böcek türü keşfedildi.

Çanakkale&#x27;de Kaz Dağları&#x27;nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen dünya için yeni bir böcek türü keşfedildi. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA / MURAT YÜKSEL-AW354561

Çanakkale'de Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen dünya için yeni bir böcek türü keşfedildi.

© İHA / MURAT YÜKSEL-AW354561

Böcek türüne Kaz Dağları'na ithafen Aphis (Bursaphis) kazdagensis ismi verildi.

Böcek türüne Kaz Dağları&#x27;na ithafen Aphis (Bursaphis) kazdagensis ismi verildi. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / MURAT YÜKSEL-AW354561

Böcek türüne Kaz Dağları'na ithafen Aphis (Bursaphis) kazdagensis ismi verildi.

1/2
© İHA / MURAT YÜKSEL-AW354561

Çanakkale'de Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir gelincik türü olan Papaver pilosum subsp. strictum (Papaveraceae) bitkisi üzerinde beslenen dünya için yeni bir böcek türü keşfedildi.

2/2
© İHA / MURAT YÜKSEL-AW354561

Böcek türüne Kaz Dağları'na ithafen Aphis (Bursaphis) kazdagensis ismi verildi.

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