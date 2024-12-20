Çanakkale'de yeni bir böcek türü keşfedildi: Adını Kaz Dağları'ndan aldı

Bu yeni keşfedilen böcek türünün sadece Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir bitki türü üzerinde keşfedilmesi bilim dünyası için oldukça önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Yeni keşfedilen böcek türünün ayrıntılı olarak tanımlandığı makale hayvansal taksonomi açısından dünyadaki en önemli bilimsel dergilerden biri olan ZOOTAXA dergisinde yayımlandı. Makalenin yazarları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Doç. Dr. Şahin Kök, Prof. Dr. İsmail Kasap, Prof. Dr. Ersin Karabacak, Arş. Gör. İpek Yaşar ve Gürcistan Ilia State Üniversitesinden Doç. Dr. Shalva Barjadze yer aldı. Bu yeni böcek türünün keşfi Çanakkale ve Kaz Dağları'nın dünyadaki en zengin biyoçeşitliliğe sahip bölgelerden biri olduğunun göstergesi olarak belirtiliyor.