https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abd-katil-esek-arilari-ile-olan-savasini-5-yil-sonunda-kazandi-insanlarin-boceklere-galip-geldigi-1091819729.html

ABD, 'katil eşek arıları' ile olan savaşını 5 yıl sonunda kazandı: 'İnsanların böceklere galip geldiği nadir bir olay'

ABD, 'katil eşek arıları' ile olan savaşını 5 yıl sonunda kazandı: 'İnsanların böceklere galip geldiği nadir bir olay'

Sputnik Türkiye

Washington ve ABD Tarım Bakanlığı, 2021'den bu yana Washington'da dev eşekarısı tespit edilmediğini söyleyerek bu türün tamamen ortadan kaldırıldığını duyurdu. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T16:10+0300

2024-12-20T16:10+0300

2024-12-20T16:10+0300

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Tehlikeli iğnesi ve bir bal arısı kovanını birkaç saat içinde ortadan kaldırabilme kabiliyeti nedeniyle 'katil eşek arısı' olarak adlandırılan ve istilacı bir tür olan olduğu belirtilen büyük eşek arılarının, Kanada sınırına yakın Washington eyaletinde ilk kez görüldükten beş yıl sonra tamanen ortadan kaldırıldığı duyuruldu.Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı Haşere Program Müdürü Sven Spichiger basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bir böcekbilimci olarak söylemeliyim ki, 25 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum ve insanların böceklere karşı gerçekten galip geldiği nadir günlerden biri” dedi.Boyları 5 cm olabilen ve eskiden Asya dev eşek arıları olarak adlandırılan eşek arıları, 2013 yılında Çin'de 42 kişinin ölümüne ve bin 675 kişinin ciddi şekilde yaralanmasına yol açarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ulusal Sağlık Enstitüsü verilerine göre, ABD'de her yıl yaklaşık 72 kişi arı ve eşek arısı sokması nedeniyle hayatını kaybediyor.Eşek arıları Kuzey Amerika'da ilk olarak Ağustos 2019'da Kanada'nın British Columbia eyaletinde tespit edilmiş ve Aralık 2019'da Whatcom County'de yaşayan bir kişinin bildirmesiyle Washington eyaletinde teyit edilmişti. Bir arıcı da kovanlarının saldırıya uğradığını bildirmiş ve 2020 yazında örnekleri teslim etmişti. 'Bir bal arısı kovanını 90 dakikada yok ediyor'Uzmanlar, eşek arılarının Kuzey Amerika'ya bitki saksıları veya nakliye konteynerleri içinde seyahat etmiş olabileceğini aktardı.DNA kanıtları ise British Columbia ve Washington'da bulunan popülasyonların birbiriyle ilişkili olmadığını ve farklı ülkelerden geldiklerini ortaya koymuştu. Ayrıca 2021'den bu yana British Columbia'da teyit edilmiş eşek arısı raporlanmazken ve Kanada'daki kâr amacı gütmeyen İstilacı Türler Merkezi, eşek arısının orada da yok edilmiş sayıldığını söyledi.Dev eşek arılarının yerli böcek türleri için önemli tehditler oluşturduğunu belirten uzmanlar, bu arıların bir bal arısı kovanını 90 dakika gibi kısa bir sürede yok edebildiğini, arıların kafasını koparabildiğini ve ardından kovanı kendi kovanları gibi savunarak kendi yavrularını beslemek için yavruları alabildiğini dile getirdi.Öte yandan bu eşek arılarının çoğu arıcı kıyafetini delip geçebildiği, bir bal arısından yaklaşık yedi kat daha fazla zehir yayabildiği ve birden fazla kez sokabildiği ifade ediliyor.Spichiger yok edildiğini açıklamasına rağmen Washington'un 'uyanık kalmaya' devam edeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/insan-sesini-taklit-eden-kus-ulkede-terore-sebep-oldu-gida-guvenligini-tehdit-ediyor-1091767010.html

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