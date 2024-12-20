Ayvalık açıklarında 43 metre derinlikte tespit edildi, 1500 yıllık 'sır' ilk kez gün yüzüne çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kayyum rüzgarı TSYD’de de esiyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
MEB, yılbaşının okullarda kutlanmasını yasakladı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ayvalik-aciklarinda-43-metre-derinlikte-tespit-edildi-1500-yillik-sir-ilk-kez-gun-yuzune-cikti-1091787316.html
Ayvalık açıklarında 43 metre derinlikte tespit edildi, 1500 yıllık 'sır' ilk kez gün yüzüne çıktı
Ayvalık açıklarında 43 metre derinlikte tespit edildi, 1500 yıllık 'sır' ilk kez gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Ege ve Akdeniz’in en büyük tabak batığı bulundu. 43 metre derinlikte keşfedilen 1500 yıllık ticaret gemisi, 10 bin... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T11:34+0300
2024-12-20T11:34+0300
türkiye
ayvalık
ege
akdeniz
gemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091787161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_019bdc8d657a4820935233571206f2d8.jpg
Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Dokuz Eylül Üniversitesi SUDEMER ekibi, Mavi Miras Projesi kapsamında önemli bir keşfe imza attı. Doç. Dr. Harun Özdaş liderliğindeki ekip, yerli üretim robotik sualtı araçlarıyla Ayvalık açıklarında yaptıkları araştırmalarda 5. yüzyıla ait ticaret gemisi batığını gün yüzüne çıkardı. Batık, Kuzey Ege’de sonar teknolojisi ve akustik haritalama yöntemleriyle tespit edildi.10 bin seramik tabakYaklaşık 10 bin seramik tabak içeren batık, Ege ve Akdeniz bölgesinde bugüne kadar bulunan en büyük koleksiyonu temsil ediyor. Batığın coğrafi konumu ve deniz altındaki iyi korunmuş yapısı, tabak ticaretinin açık denizlerde gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. SUDEMER Müdürü Doç. Dr. Harun Özdaş, geminin Kuzey Afrika ya da Kıbrıs’tan İstanbul’a seyrettiği sırada olasılıkla bir fırtına sonucu battığını belirtti.SUDEMER ekibi, 43 metre derinlikte sonar ve robotik sistemlerle yaptıkları incelemelerde anomaliler tespit etti. 15 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olduğu belirlenen gemi, seramik tabakların yanı sıra az sayıda amfora da içeriyor. Çeşitli formlarda seramik tabakların oluşturduğu koleksiyon, müze açacak kadar zengin bir buluntu olarak değerlendiriliyor.30 yılı aşkın süredir Türkiye denizlerinde araştırma yaptıklarını belirten Özdaş, “Bugüne kadar su altı ticaretine dair bu kadar kapsamlı bir koleksiyon bulunamamıştı. İlk kez Kuzey Afrika, Kıbrıs ve Anadolu arasında gerçekleşen seramik ticaretine dair somut bir kanıtla karşılaşıyoruz” dedi. Elde edilen buluntuların, 2025 yılında detaylı bir çalışma sonrası sergilenmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/akaryakitta-gece-yarisi-fiyat-degisecek-motorine-yeni-zam-geliyor-1091780932.html
türkiye
ayvalık
ege
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091787161_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9b78ddaeabeccdc59c70285f911123ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayvalık, ege, akdeniz, gemi
ayvalık, ege, akdeniz, gemi

Ayvalık açıklarında 43 metre derinlikte tespit edildi, 1500 yıllık 'sır' ilk kez gün yüzüne çıktı

11:34 20.12.2024
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBatık gemi
Batık gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Ege ve Akdeniz’in en büyük tabak batığı bulundu. 43 metre derinlikte keşfedilen 1500 yıllık ticaret gemisi, 10 bin seramik tabakla birlikte neredeyse dokunulmamış şekilde günümüze ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Dokuz Eylül Üniversitesi SUDEMER ekibi, Mavi Miras Projesi kapsamında önemli bir keşfe imza attı. Doç. Dr. Harun Özdaş liderliğindeki ekip, yerli üretim robotik sualtı araçlarıyla Ayvalık açıklarında yaptıkları araştırmalarda 5. yüzyıla ait ticaret gemisi batığını gün yüzüne çıkardı. Batık, Kuzey Ege’de sonar teknolojisi ve akustik haritalama yöntemleriyle tespit edildi.

10 bin seramik tabak

Yaklaşık 10 bin seramik tabak içeren batık, Ege ve Akdeniz bölgesinde bugüne kadar bulunan en büyük koleksiyonu temsil ediyor. Batığın coğrafi konumu ve deniz altındaki iyi korunmuş yapısı, tabak ticaretinin açık denizlerde gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. SUDEMER Müdürü Doç. Dr. Harun Özdaş, geminin Kuzey Afrika ya da Kıbrıs’tan İstanbul’a seyrettiği sırada olasılıkla bir fırtına sonucu battığını belirtti.
SUDEMER ekibi, 43 metre derinlikte sonar ve robotik sistemlerle yaptıkları incelemelerde anomaliler tespit etti. 15 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olduğu belirlenen gemi, seramik tabakların yanı sıra az sayıda amfora da içeriyor. Çeşitli formlarda seramik tabakların oluşturduğu koleksiyon, müze açacak kadar zengin bir buluntu olarak değerlendiriliyor.
30 yılı aşkın süredir Türkiye denizlerinde araştırma yaptıklarını belirten Özdaş, “Bugüne kadar su altı ticaretine dair bu kadar kapsamlı bir koleksiyon bulunamamıştı. İlk kez Kuzey Afrika, Kıbrıs ve Anadolu arasında gerçekleşen seramik ticaretine dair somut bir kanıtla karşılaşıyoruz” dedi. Elde edilen buluntuların, 2025 yılında detaylı bir çalışma sonrası sergilenmesi planlanıyor.
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
EKONOMİ
Akaryakıtta gece yarısı fiyat değişecek: Motorine yeni zam geliyor
09:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала