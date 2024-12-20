https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ayvalik-aciklarinda-43-metre-derinlikte-tespit-edildi-1500-yillik-sir-ilk-kez-gun-yuzune-cikti-1091787316.html
Ayvalık açıklarında 43 metre derinlikte tespit edildi, 1500 yıllık 'sır' ilk kez gün yüzüne çıktı
Ayvalık açıklarında 43 metre derinlikte tespit edildi, 1500 yıllık 'sır' ilk kez gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Ege ve Akdeniz’in en büyük tabak batığı bulundu. 43 metre derinlikte keşfedilen 1500 yıllık ticaret gemisi, 10 bin... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T11:34+0300
2024-12-20T11:34+0300
2024-12-20T11:34+0300
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Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Dokuz Eylül Üniversitesi SUDEMER ekibi, Mavi Miras Projesi kapsamında önemli bir keşfe imza attı. Doç. Dr. Harun Özdaş liderliğindeki ekip, yerli üretim robotik sualtı araçlarıyla Ayvalık açıklarında yaptıkları araştırmalarda 5. yüzyıla ait ticaret gemisi batığını gün yüzüne çıkardı. Batık, Kuzey Ege’de sonar teknolojisi ve akustik haritalama yöntemleriyle tespit edildi.10 bin seramik tabakYaklaşık 10 bin seramik tabak içeren batık, Ege ve Akdeniz bölgesinde bugüne kadar bulunan en büyük koleksiyonu temsil ediyor. Batığın coğrafi konumu ve deniz altındaki iyi korunmuş yapısı, tabak ticaretinin açık denizlerde gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. SUDEMER Müdürü Doç. Dr. Harun Özdaş, geminin Kuzey Afrika ya da Kıbrıs’tan İstanbul’a seyrettiği sırada olasılıkla bir fırtına sonucu battığını belirtti.SUDEMER ekibi, 43 metre derinlikte sonar ve robotik sistemlerle yaptıkları incelemelerde anomaliler tespit etti. 15 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olduğu belirlenen gemi, seramik tabakların yanı sıra az sayıda amfora da içeriyor. Çeşitli formlarda seramik tabakların oluşturduğu koleksiyon, müze açacak kadar zengin bir buluntu olarak değerlendiriliyor.30 yılı aşkın süredir Türkiye denizlerinde araştırma yaptıklarını belirten Özdaş, “Bugüne kadar su altı ticaretine dair bu kadar kapsamlı bir koleksiyon bulunamamıştı. İlk kez Kuzey Afrika, Kıbrıs ve Anadolu arasında gerçekleşen seramik ticaretine dair somut bir kanıtla karşılaşıyoruz” dedi. Elde edilen buluntuların, 2025 yılında detaylı bir çalışma sonrası sergilenmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/akaryakitta-gece-yarisi-fiyat-degisecek-motorine-yeni-zam-geliyor-1091780932.html
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ayvalık, ege, akdeniz, gemi
Ayvalık açıklarında 43 metre derinlikte tespit edildi, 1500 yıllık 'sır' ilk kez gün yüzüne çıktı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Ege ve Akdeniz’in en büyük tabak batığı bulundu. 43 metre derinlikte keşfedilen 1500 yıllık ticaret gemisi, 10 bin seramik tabakla birlikte neredeyse dokunulmamış şekilde günümüze ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Dokuz Eylül Üniversitesi SUDEMER ekibi, Mavi Miras Projesi kapsamında önemli bir keşfe imza attı. Doç. Dr. Harun Özdaş liderliğindeki ekip, yerli üretim robotik sualtı araçlarıyla Ayvalık açıklarında yaptıkları araştırmalarda 5. yüzyıla ait ticaret gemisi batığını gün yüzüne çıkardı. Batık, Kuzey Ege’de sonar teknolojisi ve akustik haritalama yöntemleriyle tespit edildi.
Yaklaşık 10 bin seramik tabak içeren batık, Ege ve Akdeniz bölgesinde bugüne kadar bulunan en büyük koleksiyonu temsil ediyor. Batığın coğrafi konumu ve deniz altındaki iyi korunmuş yapısı, tabak ticaretinin açık denizlerde gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. SUDEMER Müdürü Doç. Dr. Harun Özdaş, geminin Kuzey Afrika ya da Kıbrıs’tan İstanbul’a seyrettiği sırada olasılıkla bir fırtına sonucu battığını belirtti.
SUDEMER ekibi, 43 metre derinlikte sonar ve robotik sistemlerle yaptıkları incelemelerde anomaliler tespit etti. 15 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olduğu belirlenen gemi, seramik tabakların yanı sıra az sayıda amfora da içeriyor. Çeşitli formlarda seramik tabakların oluşturduğu koleksiyon, müze açacak kadar zengin bir buluntu olarak değerlendiriliyor.
30 yılı aşkın süredir Türkiye denizlerinde araştırma yaptıklarını belirten Özdaş, “Bugüne kadar su altı ticaretine dair bu kadar kapsamlı bir koleksiyon bulunamamıştı. İlk kez Kuzey Afrika, Kıbrıs ve Anadolu arasında gerçekleşen seramik ticaretine dair somut bir kanıtla karşılaşıyoruz” dedi. Elde edilen buluntuların, 2025 yılında detaylı bir çalışma sonrası sergilenmesi planlanıyor.