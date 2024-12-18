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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor: Barajların doluluk oranı nedir?
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor: Barajların doluluk oranı nedir?
Sputnik Türkiye
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı düştü. Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı mart ayında... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor. Mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 81 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran yüzde 30,87'e geriledi. Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarının doluluk oranlarında da ciddi düşüş yaşanıyor. Mart ayında Kazandere Barajı yüzde 70 seviyesinde iken, son verilere göre su seviyesi yüzde 10,49'a, Papuçdere'de ise yüzde 77,04'ten yüzde 7,34'e geriledi.İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları; Ömerli Barajı'nda 91,05'den 35,07'ye, Papuçdere Barajı'nda 77,04'ten yüzde 7,34'e, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 60,37'den yüzde 35,18'e, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 76,97'den yüzde 30,61'e, Alibey Barajı'nda yüzde 70,01'den yüzde 17,29'a, Terkos Barajı'nda yüzde 84,88'den yüzde 34,08'e, Kazandere Barajı'nda yüzde 77,67'den yüzde 10,49'a, Elmalı Barajı'nda yüzde 91,79'dan yüzde 71,67'ye, Darlık Barajı'nda yüzde 88,96'dan yüzde 30,74'e, Istranca Barajı'nda yüzde 51,81'den yüzde 25,76'ya geriledi.
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i̇stanbul baraj doluluk oranı, barajlardaki son durum, i̇ski baraj doluluk oranı, elmalı barajı doluluk oranı, i̇stanbul su seviyesi, baraj doluluk oranları 2024, ömerli barajı su durumu, terkos barajı doluluk oranı, i̇stanbul barajları su seviyesi, pabuçdere barajı son durum, su tasarrufu çağrısı i̇stanbul, i̇ski güncel doluluk oranları, büyükçekmece barajı doluluk oranı, sazlıdere barajı su seviyesi, i̇ski doluluk oranı açıklandı, yağışlar sonrası barajlar,

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor: Barajların doluluk oranı nedir?

12:30 18.12.2024
© AAKazandere Barajı
Kazandere Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AA
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı düştü. Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı mart ayında yüzde 70 seviyelerine yükselirken son verilere göre yüzde 10,49'a geriledi.
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor.
Mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 81 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran yüzde 30,87'e geriledi. Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarının doluluk oranlarında da ciddi düşüş yaşanıyor. Mart ayında Kazandere Barajı yüzde 70 seviyesinde iken, son verilere göre su seviyesi yüzde 10,49'a, Papuçdere'de ise yüzde 77,04'ten yüzde 7,34'e geriledi.
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları;
Ömerli Barajı'nda 91,05'den 35,07'ye,
Papuçdere Barajı'nda 77,04'ten yüzde 7,34'e,
Sazlıdere Barajı'nda yüzde 60,37'den yüzde 35,18'e,
Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 76,97'den yüzde 30,61'e,
Alibey Barajı'nda yüzde 70,01'den yüzde 17,29'a,
Terkos Barajı'nda yüzde 84,88'den yüzde 34,08'e,
Kazandere Barajı'nda yüzde 77,67'den yüzde 10,49'a,
Elmalı Barajı'nda yüzde 91,79'dan yüzde 71,67'ye,
Darlık Barajı'nda yüzde 88,96'dan yüzde 30,74'e,
Istranca Barajı'nda yüzde 51,81'den yüzde 25,76'ya geriledi.
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