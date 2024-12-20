https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/biyolojik-kacakcilik-turkiyeden-kacirilmak-istenen-bitki-ve-hayvanlar--1091772826.html

Biyolojik kaçakçılık: Türkiye'den kaçırılmak istenen bitki ve hayvanlar

Biyolojik kaçakçılık: Türkiye'den kaçırılmak istenen bitki ve hayvanlar

Sputnik Türkiye

Türkiye'de biyolojik kaçakçılık ile mücadele devam ediyor. 2024 yılında 9 biyokaçakçı yakalanırken 17 yılda toplam 41.5 milyon lira ceza kesildi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye, biyolojik çeşitliliğinin bolluğundan dolayı kaçakçıların gözdesi konumunda. Bugüne kadar Ulusal Biyolojik Çeşitlilik ve İzleme Projesi kapsamında 13 bin 404 farklı canlı türü tespit edildi. Bu biyolojik çeşitlilik arasında bulunan endemik türler ise yurtdışına kaçırılmaya çalışılıyor. TRT'nin haberine göre, yapılan denetimler sonucunda, sadece 2024’te 9 kaçakçılık olayı engellendi. 2007'den bu yana ise 95 biyokaçakçılık vakasında 173 kişinin girişimi engellenerek toplamda 41.5 milyon lira ceza kesildi.Neredeyse her bölgeden her çeşite ilgili kaçakçılarBiyolojik kaçakçıların en çok ilgi gösterdiği türler, böcekler, kelebekler, bitkiler, kuşlar, sürüngenler olarak sıralanıyor. En çok hedef aldığı bölgeler Akdeniz Bölgesi ve özellikle Toroslar, Amanos Dağları, Karadeniz Bölgesi’nde Kaçkarlar, Ege Bölgesi’nde Muğla, Tuz Gölü çevresi ve Munzur Dağları olarak biliniyor.Amaç genetik araştırmalar ve ilaç sektörüGeçmişte Ankara Tavşanı, Ankara Keçisi (Angora), Sivas Kangalı gibi türler kaçırılarak ülke dışında üretimi yapıldığı biliniyor. Ayrıca genetik araştırmalar için malzeme temin etmek, koleksiyonerlere satış yapmak ya da ilaç sektörü için gerekli malzeme temin etmek gibi sebeplerle de biyolojik kaçakçılık yapılıyor.

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