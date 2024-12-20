Biyolojik kaçakçılık: Türkiye'den kaçırılmak istenen bitki ve hayvanlar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/biyolojik-kacakcilik-turkiyeden-kacirilmak-istenen-bitki-ve-hayvanlar--1091772826.html
Biyolojik kaçakçılık: Türkiye'den kaçırılmak istenen bitki ve hayvanlar
Biyolojik kaçakçılık: Türkiye'den kaçırılmak istenen bitki ve hayvanlar
Sputnik Türkiye
Türkiye'de biyolojik kaçakçılık ile mücadele devam ediyor. 2024 yılında 9 biyokaçakçı yakalanırken 17 yılda toplam 41.5 milyon lira ceza kesildi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T00:05+0300
2024-12-20T00:05+0300
yaşam
türkiye
kaçak
kaçakçı
kaçakçılık
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
biyoloji
endemik
endemik tür
endemik bitki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091772671_0:38:729:448_1920x0_80_0_0_c5b418dae3c4bd063c2a247766f965b4.jpg
Türkiye, biyolojik çeşitliliğinin bolluğundan dolayı kaçakçıların gözdesi konumunda. Bugüne kadar Ulusal Biyolojik Çeşitlilik ve İzleme Projesi kapsamında 13 bin 404 farklı canlı türü tespit edildi. Bu biyolojik çeşitlilik arasında bulunan endemik türler ise yurtdışına kaçırılmaya çalışılıyor. TRT'nin haberine göre, yapılan denetimler sonucunda, sadece 2024’te 9 kaçakçılık olayı engellendi. 2007'den bu yana ise 95 biyokaçakçılık vakasında 173 kişinin girişimi engellenerek toplamda 41.5 milyon lira ceza kesildi.Neredeyse her bölgeden her çeşite ilgili kaçakçılarBiyolojik kaçakçıların en çok ilgi gösterdiği türler, böcekler, kelebekler, bitkiler, kuşlar, sürüngenler olarak sıralanıyor. En çok hedef aldığı bölgeler Akdeniz Bölgesi ve özellikle Toroslar, Amanos Dağları, Karadeniz Bölgesi’nde Kaçkarlar, Ege Bölgesi’nde Muğla, Tuz Gölü çevresi ve Munzur Dağları olarak biliniyor.Amaç genetik araştırmalar ve ilaç sektörüGeçmişte Ankara Tavşanı, Ankara Keçisi (Angora), Sivas Kangalı gibi türler kaçırılarak ülke dışında üretimi yapıldığı biliniyor. Ayrıca genetik araştırmalar için malzeme temin etmek, koleksiyonerlere satış yapmak ya da ilaç sektörü için gerekli malzeme temin etmek gibi sebeplerle de biyolojik kaçakçılık yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/insan-sesini-taklit-eden-kus-ulkede-terore-sebep-oldu-gida-guvenligini-tehdit-ediyor-1091767010.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091772671_41:0:689:486_1920x0_80_0_0_11d5d4b3e6b48fc4a00502637b3d2698.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, kaçak, kaçakçı, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, biyoloji, endemik, endemik tür, endemik bitki, hayvan
türkiye, kaçak, kaçakçı, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, biyoloji, endemik, endemik tür, endemik bitki, hayvan

Biyolojik kaçakçılık: Türkiye'den kaçırılmak istenen bitki ve hayvanlar

00:05 20.12.2024
© AATürkiye'de biyolojik kaçakçılık ile mücadele devam ediyor. 2024 yılında 9 biyokaçakçı yakalanırken 17 yılda toplam 41.5 milyon lira ceza kesildi.
Türkiye'de biyolojik kaçakçılık ile mücadele devam ediyor. 2024 yılında 9 biyokaçakçı yakalanırken 17 yılda toplam 41.5 milyon lira ceza kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AA
Abone ol
Türkiye'de biyolojik kaçakçılık ile mücadele devam ediyor. 2024 yılında 9 biyokaçakçı yakalanırken 17 yılda toplam 41.5 milyon lira ceza kesildi.
Türkiye, biyolojik çeşitliliğinin bolluğundan dolayı kaçakçıların gözdesi konumunda. Bugüne kadar Ulusal Biyolojik Çeşitlilik ve İzleme Projesi kapsamında 13 bin 404 farklı canlı türü tespit edildi.
Bu biyolojik çeşitlilik arasında bulunan endemik türler ise yurtdışına kaçırılmaya çalışılıyor. TRT'nin haberine göre, yapılan denetimler sonucunda, sadece 2024’te 9 kaçakçılık olayı engellendi. 2007'den bu yana ise 95 biyokaçakçılık vakasında 173 kişinin girişimi engellenerek toplamda 41.5 milyon lira ceza kesildi.

Neredeyse her bölgeden her çeşite ilgili kaçakçılar

Biyolojik kaçakçıların en çok ilgi gösterdiği türler, böcekler, kelebekler, bitkiler, kuşlar, sürüngenler olarak sıralanıyor. En çok hedef aldığı bölgeler Akdeniz Bölgesi ve özellikle Toroslar, Amanos Dağları, Karadeniz Bölgesi’nde Kaçkarlar, Ege Bölgesi’nde Muğla, Tuz Gölü çevresi ve Munzur Dağları olarak biliniyor.

Amaç genetik araştırmalar ve ilaç sektörü

Geçmişte Ankara Tavşanı, Ankara Keçisi (Angora), Sivas Kangalı gibi türler kaçırılarak ülke dışında üretimi yapıldığı biliniyor. Ayrıca genetik araştırmalar için malzeme temin etmek, koleksiyonerlere satış yapmak ya da ilaç sektörü için gerekli malzeme temin etmek gibi sebeplerle de biyolojik kaçakçılık yapılıyor.
Çiğdeci kuşu olarak bilinen Myna kuşu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
YAŞAM
İnsan sesini taklit eden kuş türü, ülkede 'teröre' sebep oldu: Gıda güvenliğini tehdit ediyor
Dün, 18:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала